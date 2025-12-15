Центробанк подал иск к Euroclear на рекордные 18,1 трлн рублей

Около €180 млрд российских активов размещены на счетах бельгийской Euroclear

Центробанк России обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank S.A./N.V. Иск был подан 12 декабряа, а сумма заявленных требований составила 18,1 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс‑службе суда, информацию подтвердил ТАСС.

Данный иск касается замороженных активов Банка России, которые находятся в распоряжении Euroclear. В заявлении ЦБ подчеркивает готовность оспаривать любое прямое или косвенное использование этих активов — как в российских, так и в международных судебных инстанциях.

Напомним, после начала СВО, Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно €300 млрд. Из этой значительной суммы более €200 млрд находятся на территории ЕС. Большая часть этих средств, около €180 млрд, размещена на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, специализирующейся на клиринге и расчетах по ценным бумагам.



Рената Валеева