В МЧС назвали причину взрывов под Ижевском

Взрывы боеприпасов под Ижевском в районе села Пугачево, где 7 лет назад уже горел склад арсенала, в местном МЧС назвали «детонацией снарядов» из-за загоревшейся сухой травы:

— Там нет взрывов, там есть детонация снарядов, оставшихся после событий в Пугачево. И склада там нет — это открытая территория. Из-за загорания сухой травы и высокой температуры происходит единичная детонация оставшихся снарядов. Естественно, мы уже работаем там, но группировку не скажу, потому что силы и средства еще подтягиваются. Населенным пунктам угрозы нет, пострадавших нет и не будет. Там закрытая территория изначально — нет населения и действующих организаций, — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова.

Первыми о взрывах под Ижевском сообщили очевидцы в соцсетях, сопровождая посты снимками и видеороликами. Есть предположения, что в районе пожара взрываются не обезвреженные после возгорания и взрывов на артиллерийском арсенале снаряды. Напомним, что 7 лет назад на территории военной части в Пугачево взорвался склад боеприпасов, снаряды до сих пор находят в окрестностях.

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском.