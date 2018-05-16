Генконсульство Китая в Казани откроют на землях братьев Хайруллиных

Оказалось, здание уже построено, но дату открытия представительства КНР в Казани пока не называют

Фото: Максим Платонов

Сегодня депутаты Казгордумы одобрили перезонирование участка на Подлужной для размещения здесь генконсульства Китая. Атташе генерального консула КНР в Казани пока не стал называть конкретных сроков открытия офиса, но заверил, что со своей стороны они прикладывают все усилия, чтобы это произошло как можно скорее. «Реальное время» узнало подробности.

«Для Китая и Татарстана этого недостаточно»

На заседании Казгордумы наконец-то определились с вопросом, решение которого ожидается еще с 2010 года. У генерального консульства Китая в Казани все-таки появится собственное здание. Публичные слушания по перезонированию участка для него прошли 2 апреля, а сегодня депутаты одобрили перевод земель под строительство из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения. Речь идет о трех участках общей площадью 11 885 квадратных метров. На самом большом, в 10 078 квадратных метров, судя по данным публичной кадастровой карты, уже находится здание по адресу: Подлужная, 21, хотя в других картографических ресурсах адреса у объекта пока нет. Карта указывает, что все земли отведены под некий водно-спортивный комплекс.

— Мы пока работаем в «Сувар Плазе», по более постоянному помещению окончательно вопрос еще не решен, переезда не было. Многие граждане и из России, и из Китая к нам обращаются. Мне звонят каждый день по разным вопросам, спрашивают, интересуются сотрудничеством или другими консульскими делами. Процесс идет, и мы стараемся его ускорить, побыстрее открыть консульство. Обязательно пригласим на церемонию открытия, но пока точную дату не назовем, — сообщил «Реальному времени» атташе генерального консула КНР в Казани Пянь Сяоцян.

Информацией о стоимости проекта представитель Китая не поделился: «За финансовые вопросы не отвечаю, по конкретной сумме нет данных». Но с уверенностью добавил, что численность сотрудников консульства теперь будет только расти. Сейчас в штате работают шесть человек: «Для Китая и Татарстана этого недостаточно, нужно больше. Больше десяти человек — это обязательно», — подчеркнул атташе.

Детали проекта, планировочные решения также пока неясны, как и дата переезда: «Пока не определились. У нас в «Сувар Плазе» только несколько кабинетов, можем сразу переехать», — подчеркнул Пянь Сяоцян.

Консульство на земле Хайруллиных

Судя по всему, консульство займет территорию, принадлежащую депутату Госдумы Айрату Хайруллину и его брату, гендиректору АО «Эдельвейс Корпорейшн» Илшату Хайруллину. Это стало известно в ходе публичных слушаний, где рассмотрели предложение о переводе земель на Подлужной из одной категории в другую. Заявителем выступило ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал». По данным «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано 20 июня 2007 года, основная деятельность — управление ценными бумагами. Уставный капитал на 2011 год — 81 млн 211 тыс. рублей. Гендиректор Ирина Кириллова, а среди совладельцев — как раз братья Хайруллины. Доли в управляющей компании — по 50% у обоих.

Директор по маркетингу АО «Эдельвейс Групп» Алина Ельмеева прокомментировала, что «строить компания ничего не будет, здание на Подлужной уже построено». Будет ли именно там генконсульство или потребуется дополнительное строительство, также не уточнила, попросив новый запрос. Что касается возможных сроков открытия, то заметила, что не может отвечать за консульство. В свою очередь, атташе генконсульства подчеркивал, что управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» — его коллеги, которые конкретно занимаются вопросом, связанным с недвижимостью.

Директор по маркетингу АО «Эдельвейс Групп» Алина Ельмеева прокомментировала, что «строить компания ничего не будет, здание на Подлужной уже построено»



«Открытие консульства — важный показатель!»

Востоковед, член-корреспондент Международной экономической академии Евразии и бывший дипломат Юлдуз Халиуллин позитивно отзывается о наметившихся перспективах, но уверен, что вопрос с выделением земли можно было бы решить и быстрее.

— Открытие консульства КНР — важный показатель связей, президент Татарстана неоднократно посещал Китай. Создание собственного генконсульства облегчит поездки в Китай, будет содействовать международному обмену, — рассуждает эксперт.

Что касается перспектив сотрудничества, то Юлдуз Халиуллин считает, что китайцы сейчас очень активно оставляют свой след везде. «Это активный народ. Их выжимают американцы, они ищут новые пути выхода. Возможно, и ВСМ сдвинется с места», — уточнил востоковед.

А вот участок для собственного здания консульства мог бы появиться и раньше:

— Вопросы могли бы решить быстрее, за год или меньше. Похоже, это со стороны местных властей шли затруднения, от них зависело. В любом случае, вопрос уже решен, могу только поприветствовать, сейчас уже не имеет значения, почему он решался так долго, — считает Юлдуз Халиуллин.

Долгий вопрос

Напомним, «Реальное время» уже писало о сложностях появления генконсульства КНР в Казани. Еще в начале 2010-х министр иностранных дел Сергей Лавров, рассказывая о перспективах Казани, упоминал, что неплохо бы было открыть несколько иностранных дипмиссий, в том числе и китайскую. Но первые сообщения о консульстве в столице РТ появились летом 2015 года. Связей с китайскими регионами к тому времени уже было много, вовсю говорили о взаимных туристических контактах, регулярно проводились встречи по сотрудничеству в бизнесе.

В сентябре 2015 года правительство России поручило Министерству иностранных дел обменяться соответствующими нотами, после чего соглашение об открытии Генерального консульства в РФ должно было вступить в силу. В течение года тема открытия консульства неоднократно всплывала в СМИ, но в начале сентября 2016 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находилась с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, удивила журналистов сообщением, что реализация принятого «на высшем политическом уровне решения открыть Генконсульство РФ в Ухане и Генконсульство КНР в Казани» зависит от того, как скоро будут изысканы на них средства.

На что и кому не хватало денег, Матвиенко тогда не уточнила, однако уже 31 октября 2016 года премьер-министр РТ Ильдар Халиков принял у себя исполняющего обязанности генерального консула Китайской Народной Республики в Казани господина Чэн Вэя. Через две недели с ним встретился и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Встреча Рустам Минниханов с исполняющим обязанности генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Чэн Вэем. Фото tatarstan.ru

В 2016 году для консульства арендовали около 100 квадратных метров в «Сувар Плазе», хотя на официальном сайте посольства КНР в РФ информации об офисе на Спартаковской, 6, до сих пор нет. Тогда генеральный консул в Казани У Инцзинь пояснял, что площади в ТРК — только временное место для дипломатов.