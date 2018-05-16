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На улице Подлужной построят генконсульство Китая

10:36, 16.05.2018
На улице Подлужной построят генконсульство Китая
Фото: wikimedia.org

В Казани на улице Пождлужной появится генконсульство Китая. Перевод участка под строительство из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения Д2 согласовали сегодня депутаты Казгордумы по просьбе ООО «УК «Энергоинвесткапитал».

Публичные слушания по вопросу строительства генконсульства состоялись 2 апреля 2018 года, передает корреспондент «Реального времени».

Разговоры об открытии консульства Китая ходили с 2010 года. В 2017 году стало известно, что если консульство и появится, то не раньше 2018 года. «Реальное время» подробно писало об этой ситуации.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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