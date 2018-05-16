На улице Подлужной построят генконсульство Китая
В Казани на улице Пождлужной появится генконсульство Китая. Перевод участка под строительство из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения Д2 согласовали сегодня депутаты Казгордумы по просьбе ООО «УК «Энергоинвесткапитал».
Публичные слушания по вопросу строительства генконсульства состоялись 2 апреля 2018 года, передает корреспондент «Реального времени».
Разговоры об открытии консульства Китая ходили с 2010 года. В 2017 году стало известно, что если консульство и появится, то не раньше 2018 года. «Реальное время» подробно писало об этой ситуации.НедвижимостьОбщество Татарстан
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