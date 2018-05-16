«У «Спартака» ничего не получилось», ожидания и реальность в «Зените» и нежданный титул «Локо»

Эти и другие итоги сезона российской Премьер-лиги

Российский чемпионат по-прежнему не изобилует зрелищным футболом, зато традиционно богат на скандалы и интриги. В прошедшем чемпионате первым совершенно неожиданно стал, как известно, московский «Локомотив», в московском «Спартаке» безуспешно «сливали» итальянского специалиста, который годом ранее принес красно-белым первое золото за 16 лет, а «Зенит» перед сезоном действовал по схеме «дорого, но глупо» и к концу его подошел с закономерным итогом. Эти и другие итоги первенства — в колонке популярного футбольного автора Виталия Ошовского, написанной для «Реального времени».

«Хотел оштрафовать игроков за разгильдяйство». У «Спартака» ничего не получилось

«Мой прогноз на матч? «Спартак» слишком непредсказуем, чтобы на него можно было ставить», — честно признался Денис Глушаков. На дворе был конец осени. Все в «Спартаке» было относительно спокойно, а неудачи первой половины сезона многими списывались на усталость. Наступила зима. «Спартак» отдохнул, набрался сил и вступил во вторую половину сезона. Вступил, будто команда не нежилась на теплом турецком солнышке, а расчищала Москву от аномального количества снега. «Мне сложно сказать, почему так происходит. В один день мы громим «Севилью» 5:1, после чего проигрываем «Ливерпулю» — 0:7. Постараюсь сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию», — говорил наставник москвичей Массимо Каррера перед финишем сезона. Итальянец старался. Но так ничего и не стабилизировал.

«Спартак» в этом сезоне последовательно вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы, затем уступил «Тосно» в полуфинале Кубка России. И наконец, когда вроде бы нечего стало уступать, проиграл немотивированному «Динамо» и опустился на 3-е место. После чего Каррера позволил себе ряд откровений. «Было немало моментов, когда я хотел оштрафовать ряд игроков за разгильдяйство. Но что-то помешало мне это сделать. Думаю, что многочисленные штрафы не привели бы ни к чему хорошему». Большинство футболистов банально расслабились после прошлогоднего чемпионства. Спустить их из облаков Каррере-мотиватору не удалось.

Кроме того, тренер фактически подтвердил наличие конфликта с Денисом Глушаковым. Поговаривают, что один из них покинет «Спартак». И если это так, им станет не Каррера. «Я разобрался, что делал не так при подготовке к этому сезону. Чувствую в себе силы начать все заново и вернуть «Спартаку» утраченное чемпионство. У меня есть свежие идеи», — заявил Массимо. Глушаков же последние матчи «красно-белых» пропустил якобы из-за травмы. Но злые языки уверенно утверждают: Денис – один из тех, кто принял прошлогоднее чемпионство слишком «близко к сердцу».

Как поведет себя Каррера далее, неизвестно. Ясно только одно — суровые российские реалии не испортили Массимо: «Сейчас я активно учу русский, уже понимаю 5 из 10 слов. Мечтаю в следующем сезоне дать пресс-конференцию на русском языке. Кроме того, уже могу читать статьи, особенно критические». Проблем у «Спартака» — навалом. Если не решить их сейчас, Каррера сможет прочесть о себе не одну статью.

Большинство футболистов банально расслабились после прошлогоднего чемпионства. Спустить их из облаков Каррере-мотиватору не удалось. spartak.com



Хотел Калинича — получил Заболотного. Как Манчини и руководство «Зенита» налаживали взаимодействие

«Да, сегодня мы не обыграли соперника. Но мы обязательно наберем максимальное количество очков во второй части сезона и выиграем этот чемпионат», — заявил Роберто Манчини после безликой нулевой ничьей с «Рубином». К тому моменту «Локомотив» уже довольно серьезно опережал «Зенит», но итальянец будто давал «железнодорожникам» фору. Фанаты клуба были не слишком довольны высокомерными посланиями Роберто. Вместе с тем многие из них осторожно верили Манчини: не может же чемпион Италии и Англии не покорить и РФПЛ?

Проблемы начались зимой. Итальянский тренер хотел массового пополнения из Италии. Достоверно известно, что Манчини просил приобрести одного из самых техничных «крайков» Серии А Адама Мазину. Кроме того, в его планы входили защитники Франческо Викари («СПАЛ»), Кевин Бонифаци («Торино») и даже форвард «Милана» Никола Калинич. Однако руководство «Зенита» решило по-своему, и вместо Калинича в стане «сине-бело-голубых» объявился Антон Заболотный. «К сожалению, мне купили совсем не тех, кого я просил. Случись что с Кокориным, и забивать станет некому», — Манчини как в воду глядел. Буквально через пару недель в игре с «Лейпцигом» сломался Александр Кокорин. Стало понятно: Дриусси, Ригони и Заболотный в команду не вписались. Дзюба к тому времени был успешно отдан в аренду тульскому «Арсеналу»…

«Зенит» закончил сезон на аномально низком для себя 5-м месте. Роберто Манчини не скрывал, что с нетерпением ждет 14 мая и возможности отбыть на родину. Теперь ему предстоит поднимать с колен сборную Италии. Кто будет делать то же самое с «Зенитом» — большой вопрос.

«Зенит» закончил сезон на аномально низком для себя 5-м месте. Фото fc-zenit.ru

«В 2004-м ходили в балетную секцию». Долгожданное чемпионство «Локомотива»

С момента последнего чемпионства у «Локомотива» сменилось целое поколение болельщиков. «Помню, что в 2004-м я только записался в секцию, где меня сразу определили в ворота. Не знаю, почему так вышло, но я при первой возможности из ворот выбегал. Тренеры оценили. Теперь я — крайний защитник и чемпион России», — с улыбкой вспоминает Владислав Игнатьев. В это же время Джефферсон Фарфан был никому неизвестным форвардом «Альянса Лимы», а братья Миранчуки и вовсе ходили в школу балета. «Правда, очень быстро мы переубедили маму и уговорили ее разрешить нам бросить балет», — признавался Алексей.

В РФПЛ уже который год подряд нет ощущения присутствия гегемона. В прошлом году чемпионство завоевал «Спартак», но к качеству его игры было множество вопросов. В нынешнем сезоне остается впечатление, что «Локо» оказался на вершине в том числе из-за слабости соперников. «Зенит» быстро полетел вниз, «Спартак» боролся с самим собой, у ЦСКА не хватило скамейки на три фронта, а «Краснодар» сильно подкосил вылет в квалификации ЛЕ от «Црвены Звезды». «Локомотив» взял чемпионство на очень благоприятном фоне. Кроме того, команда Юрия Семина заранее вылетела из Кубка России, в то время как тот же «Спартак» «отвлекался» на него почти до самого конца сезона.

Долгожданное чемпионство не избавляет «Локо» от необходимости серьезного усиления состава. Речь, в первую очередь, о разыгрывающем европейского класса, скоростных фланговых игроках, а также способном подменять Фарфана центрфорварде. Без нужных вливаний в состав «Локомотив» рискует оказаться в том же положении, что и «Спартак» 17/18.

Новое лицо «Динамо». Какими предстали «бело-голубые» после возвращения из ФНЛ

Лето 2017-го в Москве как-то не задалось: днем столбики термометров редко поднимались выше "+15", а по ночам столичным жителям порой приходилось терпеть заморозки. Один из редких теплых дней пришелся на 18 июля. Именно в этот день динамовцы открывали сезон матчем со «Спартаком». Первый тайм «бело-голубые» вчистую провалили, зато во втором сумели взбодриться и героически отыграть два пропущенных гола. «Если будем играть, как в первые 45 минут, можем вылететь. Если как во втором — нас могут ждать большие дела», — заявил после матча наставник бело-голубых Юрий Калитвинцев. Сейчас, по прошествии времени, именно тот матч можно назвать для «Динамо» пророческим. Как и в игре со «Спартаком», сезон поделился на две части.

Календарь на финише сезона не предвещал ничего хорошего, однако «Динамо» своей игрой и результатами посрамило скептиков. Фото fcdynamo.ru

«На тренировках вроде отрабатываем различные элементы, получается. Но все зависит от уровня сопротивления. Сегодня мы были переиграны практически по всем статьям», — заявил Калитвинцев после поражения от «Локомотива». В начале октября «Динамо» наряду со «СКА-Хабаровск» считалось вернейшим кандидатом на возвращение в ФНЛ. Игра команды с каждым матчем разваливалась на глазах. Если в августе «Динамо» спасали характер и индивидуальные действия Панченко, то к середине осени команда лишилась и того, и другого. Руководство «Динамо» вынуждено было пойти на срочные меры: спасать положение вместо Калитвинцева призвали Дмитрия Хохлова.

С ним игра «Динамо» по-прежнему не изобилует внешними эффектами. Однако Дмитрий Валерьевич показал, как выжимать все возможности из далеко не самого звездного состава. Кроме того, Хохлов явно угадал с новичками — особенно приглянулся ему Константин Рауш. «Видно, что Рауш закален Бундеслигой, таких новобранцев нам очень не хватало. У него европейский менталитет, он — истинный профессионал», — не скупился на похвалу Хохлов.

Календарь на финише сезона не предвещал ничего хорошего, однако «Динамо» своей игрой и результатами посрамило скептиков: весной были обыграны «Арсенал», ЦСКА и «Спартак», также динамовцы отобрали очки у «Краснодара», «Уфы» и «Рубина». В команде установилась строгая тактическая дисциплина, и у нее стал проглядываться рисунок игры. После возвращения в РФПЛ бело-голубые играют в закрытый футбол и порой не чураются откатать 0:0, как это было в матче с «Рубином». Но эта «закрытость» и есть новое лицо «Динамо». С ним оно может побороться за Еврокубки уже в грядущем сезоне.

Куда приятнее было наблюдать за становлением «Тосно» — интересной самобытной команды, умудрившейся выиграть Кубок России. Фото fctosno.ru

Шанс на ветер. Зачем «СКА-Хабаровск» выходил в РФПЛ?

Прошлогодние «стыки» с «Оренбургом» навсегда вошли в историю хабаровского футбола. «СКА-Хабаровск» 210 минут героически отражал атаки соперника и вышел в РФПЛ после серии послематчевых пенальти. «Оренбург» из того поражения сделал правильные выводы и спустя год возвращается в элиту. А вот «СКА-Хабаровск» свой исторический шанс выбросил на помойку. Алексей Поддубский решил кардинально не менять состав, неожиданно ворвавшийся в РФПЛ. Еще по матчам с «Оренбургом» было заметно, что такой «СКА» не потянет высший дивизион. Так и получилось: хабаровчане смирились с вылетом уже зимой. Сменившие Поддубского Билялетдинов и Передня уже «добивали» команду.

Куда приятнее было наблюдать за становлением «Тосно» — интересной самобытной команды, умудрившейся выиграть Кубок России. В заключительном решающем матче с «Уфой» ленинградцы в привычном стиле оказали бы серьезное сопротивление. Но очевидно, что выбирая между победой в Кубке и сохранением места в РФПЛ тосненцы предпочли первое. За двумя же зайцами ленинградцам не позволяют гнаться финансовые и игровые возможности. «Тосно» вслед за «СКА-Хабаровском» покинуло Премьер-лигу. Такая же участь в «стыках» может ожидать «Анжи» и «Амкар».