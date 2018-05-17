«Главное, не развалить теперь все за лето»: какие задачи стоят перед «Уфой»

Пять главных итогов сезона башкирского клуба

ФК «Уфа» не позволил «Тосно» «хлопнуть дверью», убив при этом и несколько своих «зайцев». Главным из них для команды Сергея Семака стало место в турнирной таблице — самое высокое в ее истории. Об этом и других итогах исторического сезона — в материале «Реального времени».

PROбюджет

У уфимцев один из последних бюджетов в Премьер-лиге («СКА-Хабаровск» и «Тосно» не в счет, они уже в первом дивизионе) — 17,5 млн долларов, но они сумели выжать из него максимум. В заключительном матче чемпионата РФПЛ-2017/2018 «Уфа» обыграла сенсационного обладателя Кубка России «Тосно». Причем, сделала это беспощадно (5:0), несмотря на заверения ее бывшего голкипера Давида Юрченко (тоже приложившего руку к прогрессу «горожан»), что на команду не будет давить факт нацеленности «Уфы» на 6-е еврокубковое место. Это была самая крупная победа «горожан» в РФПЛ.

После матча, в раздевалке, главный футбольный «эксперт» Башкирии Рустэм Хамитов подвел итог сезону: «Ребята, сегодня вы сделали огромное дело для нашей республики, нашего города. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Молодцы! Мы всегда поможем и будем идти вперед». Что же касается скромного бюджета башкирского флагмана футбола, то здесь у Рустэма Закиевича свой взгляд:

— Сегодня хороший бюджет. Видите, с таким бюджетом 6-е место — считаю, что это хорошо. Значит, по критерию «цена-качество» наша команда лучшая в Российской Федерации.



Но 6-е место подарило «Уфе» прибавку в бюджете. Генеральный директор Шамиль Газизов прокомментировал грядущие заработки «горожан»:



— Естественно, теперь бюджет увеличится. Только за 6-е место клуб получит больше 220 миллионов рублей — столько нам выплатит российская Премьер-лига. Плюс еще какие-то бонусы, связанные с нашими спонсорами. И продажа игроков, продажа кибер-футболистов, — я думаю, мы не будем в этом останавливаться. То есть мы постараемся увеличить бюджет. Следующий момент — это Европа. Первый раунд дает небольшие, по нашим меркам, но приличные деньги. И каждый следующий круг — это увеличение суммы.

Кто ковал победу на поле

Ногами «европейскую визу» уфимскому клубу делали ее игроки. По-новому раскрылся Дмитрий Сысуев, долгое время сидевший в запасе. Его тезка Стоцкий уже взят на повышение в «Краснодар» (опять-таки с прибавкой для клубного бюджета), в клуб с большими возможностями и амбициями. Иван Пауревич, «попрактиковавшись» в Англии, вернулся в Уфу с новыми эмоциями и выдал голевую серию весной, не забыв отметиться и в решавшем многое матче. Сильвестр Игбун пусть и травмировался вместе с нигерийским другом Фатаи и казахским талантом Еркошем, но также стал одним из кузнецов победы. Вратарь Беленов, защитник Живоглядов — претенденты на «выданье».

«Уфа» продолжает держать марку «футбольного инкубатора», чего стоит только чемпионство Александра Зинченко в «МанСити» (хотя и у него там только начало блестящего будущего). Прибавка к бюджету и участие в Лиге Европы — два катализатора появления новых людей в семье «горожан».

— Считаю, что надо думать и о новых серьезных игроках. Потому что сегодня, вы видели, мы проводили двух игроков из команды. На замену, конечно, нужны сильные, крепкие ребята. А это стоит определенных финансов, ресурсов. Так что будем искать и деньги тоже, — заявил Рустэм Хамитов.

Семак тоже наверняка не будет останавливаться — увы, скорее всего, «Зенит» заберет и его. Но Богданыч влюбил в себя всю Уфу и всю республику



Богданыч — голова

Эту страничку истории «Уфы» «про Европу» написал Семак, о котором старожил клуба Азамат Засеев не против написать книгу. Азамат был свидетелем каждого успешного шага «горожан». Канчельскис, Колыванов, Перевертайло, Гончаренко — все эти тренеры внесли вклад в это движение. Семак тоже наверняка не будет останавливаться — увы, скорее всего, «Зенит» заберет и его. Но Богданыч влюбил в себя всю Уфу и всю республику.

— Очень рад за всю команду, за всех игроков. Диму Живоглядова наконец-то прорвало. «Уфа» совершила маленькое чудо. Понятно, что это не бог весть какой результат, в глобальном смысле 6-е место в таблице это не то, чем стоит бредить всю жизнь. Тем не менее, на данный момент, я считаю это чудом», — сказал на послематчевой конференции после победы над «Тосно» главный тренер «горожан» Сергей Семак.

Уйдет он, придет следующий наставник. Даже интересно — это предел «Уфы», или стараниями Шамиля Газизова откроется новая тренерская звезда?

Ордер на «новый дом с европейским фонтаном»

Наконец, выход в Лигу Европы стал подвижкой в строительстве нового стадиона. Хотя ныне являющийся домом для «Уфы» 15-тысячный «Нефтяник» уютен и симпатичен, но нужно выглядеть действительно по-европейски, если думать о дальнейшем пути в «элиту». Шамиль Газизов рассказал, как обстоят дела в этом вопросе:



— Сейчас мы ищем место для стадиона. И это место должно быть хорошее, стадион должен быть красивым, небольшим, компактным, современным. И он должен быть украшением города и республики. Продвижение по этой теме есть и это радует.…

Шамиль Газизов: «Сейчас мы ищем место для стадиона. И это место должно быть хорошее, стадион должен быть красивым, небольшим, компактным, современным. И он должен быть украшением города и республики»



Всеобщее ликование, или Главное — не перехвалить

Безусловно, футбольная еврозона — радость не меньшая, чем завоевание в 2011 году «Салаватом Юлаевым» Кубка Гагарина. Своими комментариями в соцсетях и с «Реальным временем» поделились те, кто верил в «Уфу» и вдохновлял ее на подвиги или наблюдает за ее крутой дорогой вверх со стороны.

Азамат Засеев, старожил и экс-капитан ФК «Уфа»:

— 2012 год, Уфа, стадион «Нефтяник» — кто-нибудь верил тогда, что через 6 лет команда из второй лиги, пройдя сумасшедшие испытания, вырастет в клуб, который добьется возможности выступить в Лиге Европы?! Надо всегда верить! Спасибо всем! Вместе мы — сила!



Альфия Ильясова, уфимский спортивный журналист, намекает на чудо:



— Сегодня футболисты «Уфы» завоевали путевку в Лигу Европы. Если есть футбольный бог, то он точно болеет за наших. Сперва каким-то чудом мы из второй лиги попадаем в ФНЛ. Те, кто должен был там играть, по финансам отказались. Потом из стыковых матчей, благодаря Дмитрию Голубову и его покеру, оказались в Премьер-лиге. Но, к сожалению, Голубов не прижился в РФПЛ, хотя прописку туда оформил именно он. В 2016 году также чудом горожане не вылетели из РФПЛ, в заключительном матче уделали «Спартак». А сегодня стало ясно, что мы играем в Лиге Европы вместо ФК «Тосно», так как они не получили лицензию.

Игорь Легостаев, фан-сектор «20 сектор»:

— Все время своего боления футболом и пребывания на «20 секторе»я не устаю повторять, что главное — игра, главное — рок-н-ролл! Придет игра, придут и результаты. Доказательство? Получите-распишитесь! Сезон ФК «Уфа» — яркий, игровой, домашний, суперский! И как жирная точка — 5:0 в последнем матче и путевка в ЛЕ. Спасибо клубу за сезон, за Игру! За все спасибо!

Безусловно, футбольная еврозона — радость не меньшая, чем завоевание в 2011 году «Салаватом Юлаевым» Кубка Гагарина

Максим Балобанов, спортивный обозреватель «RBToday»:



— Безусловно, это большой успех для башкирского футбола. Команда с одним из самых скромных бюджетов РФПЛ доказала, что на поле выходят не дензнаки, а живые люди. За весь сезон у «Уфы» не было ни одного провала и спада, хотя периодически из-за травм выпадал из строя ряд лидеров. Семак сумел передать свою футбольную харизму подопечным и теперь с легким сердцем может идти на повышение. Больше чем уверен, что Сергей Богданыч все-таки окажется в «Зените». Будут еще кадровые потери, но селекционная служба «Уфы» никогда не сидит на месте. Новые имена появятся уже скоро, ведь к старту в Лиге Европы команда уже должна иметь боеспособный вид. Вылет в первом же раунде никому — ни «Уфе», ни в целом российскому футболу — не нужен. Думаю, что башкирской команде и дальше будет благоволить удача, которая сопутствует ей все годы ее существования.

Андрей Юртаев, комментатор «Матч-ТВ»:



— Я, безусловно, рад тому, что ФК «Уфа» занял 6-е место и хотя бы чуть-чуть теперь поиграет в еврокубках. Для меня это иллюстрация принципа: делай, что должен, и будь, что будет. В нашем спорте это вообще очень хорошо работает. Даже если у тебя нет суперзвезд и супербюджетов, просто работай на 100 процентов своих возможностей, а кто-нибудь из конкурентов по-любому облажается. В нашем спорте идеально-образцовых клубов, можно сказать, нет вообще. У кого-нибудь кончатся деньги, кто-то сам себя раздерет внутренними конфликтами, у кого-нибудь разрушится стадион. Так что просто делай свое дело и будешь вознагражден.

В случае с «Уфой» я, конечно, по-прежнему считаю, что не надо было сливать Кубок. Судя по тому, как там все сложилось, вполне можно было бы иметь и 6-е место в чемпионате, и место в еврокубках, но при этом в копилке мог бы оказаться еще и трофей. Тогда сезон был бы совсем крутым. Но и так здорово. Главное — не развалить теперь все за лето.