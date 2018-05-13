Видео недели: смех для Мутко, ФСО против ветерана и скандальный хирург в Сабах

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Со смехом к новому правительству

Во время представления кандидатов в вице-премьеры в новом российском правительстве смеялись как депутаты, так и сам его глава Дмитрий Медведев. Например, хохот раздался, когда речь зашла о Виталии Мутко (с 4:27), который будет отвечать за строительство и региональную политику.

С матом вместо медицины

В районной больнице Сабинского района между врачом и пациентами произошла перепалка. Прождав в очереди три часа, жители района стали жаловаться медработнику на качество обслуживания. Судя по всему, мужчина и так был уже на взводе, поскольку отреагировал на претензии весьма грубо и используя матерные слова. В итоге в разгар перепалки доктора под крики «Позор!» увели его коллеги.

Извержение вулкана на заднем дворе не желаете?

Житель Гавайских островов вернулся к себе домой, чтобы забрать вещи, и стал свидетелем невероятного — буквально на его заднем дворе началось извержение вулкана Килауэа, из-за которого эвакуировали более 1700 человек.

Скандальный USSR



Adidas удалил с американской версии сайта спортивную одежду, приуроченную к ЧМ-2018, с символикой СССР. Идея не понравилась МИД Литвы — в этой стране советскую символику приравняли к нацистской. Недовольство переросло во флешмоб против компании. Впрочем, футболки и платье с надписью «USSR» отсутствовали не больше суток, написал в своем микроблоге в «Твиттере» журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Необратимые последствия

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара ВВС Израиля по пригороду Дамаска Эль-Кисва. На кадрах видно, что от удара вспыхнул пожар.

День Победы с ветераном

Как известно, зачастую о ветеранах в России вспоминают только в День Победы. Но и в этот день, как оказалось, рассчитывать на хорошее отношение могут не все. После окончания парада 9 Мая Владимир Путин направлялся к Могиле Неизвестного Солдата, когда увидел, как охрана довольно грубо оттесняет от него ветерана, спустившегося к президенту с трибуны. Им оказался 94-летний Дмитрий Сыркашев. Путин сам подошел к пожилому мужчине, пожал ему руку и предложил вместе пройтись в Александровский сад, что они и сделали.

Не только хороший, но и умный мальчик



В Техническом колледже Колумбии местный талисман, пес по кличке Черныш, стал повторять действия за покупателями магазина и вступил с продавцами в «товарно-денежные отношения». Правда, вместо денег он приносит листья с деревьев.

«Он сидел в магазине и наблюдал, как студенты покупают себе что-то поесть во время перерыва, например печенье. Однажды он появился, виляя хвостом и с листиком в зубах, давая понять, что ему тоже нужны печеньки», — рассказала преподаватель Анджела Гарсиа Бернал. Необычную валюту хозяева магазина из пасти пса принимают и кормят его вкусняшками.

Вместо Универсиады — пожар

В Красноярске произошел пожар на реконструируемом к зимней Универсиаде-2019 стадионе имени Ивана Ярыгина. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Объект загорелся 8 мая в половине шестого утра, потушили огонь через четыре часа. Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание.

Братья-беспилотники



Почта Казахстана в присутствии журналистов запустила свой беспилотник. Впрочем, как и в случае с Почтой России, у соседей эта затея не увенчалась успехом — дрон упал. Второй запуск, уже в присутствии премьер-министра Казахстана, оказался более удачным.

Без финала на «Евровидении»

Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — не хватило голосов. В результате представитель России впервые с 2004 года не будет бороться с финалистами за победу.