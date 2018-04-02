Первый беспилотник «Почты России» взлетел с посылкой и разбился о стену дома

В Бурятии почти сразу после взлета потерпел крушение первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Почты России», который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в поселок Тарбагатай.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако сам беспилотник оказался сильно поврежден. О состоянии посылки не сообщается.

В «Почте России» уточнили, что разбившийся беспилотник принадлежал компании «Рудрон/Экспедитор 3М», которая и организовала испытания по доставке посылки дроном. «Почта России» участвовала в испытаниях в качестве гостя, пишет «Лайф».

Ранее стало известно, что «Почта России» планировала запустить доставку посылок при помощи беспилотников еще в 2017 году. Предполагалось, что дроны будут доставлять посылки и письма в труднодоступные места.