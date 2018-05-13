«Любому бизнесмену было бы полезно отслужить в армии»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Олег Тихонов

Чему бизнесмены могут научиться у военных, что делать, если войско деморализовано, и как использовать биохакинг — предприниматели Казани рассказали, какие ценные советы почерпнули из книг, касающихся не только бизнеса. Подробности в опросе «Реального времени».

Максим Новоселов, директор ООО «Казанская чулочно-носочная фабрика»:

— Я читаю Ларри Кинга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Мне нравятся советы Ларри Кинга, использую их в жизни. Он дает рекомендации, касающиеся того, как вести себя на приемах, в общественной жизни, как знакомиться с людьми. Параллельно читаю «Думай медленно, решай быстро» Даниэля Канемана. Также изучил книгу Роберта Кийосаки «Восемь уроков лидерства: чему военные могут научить бизнес-лидеров». Основной посыл книги: любому бизнесмену было бы полезно отслужить в армии, чтобы научиться дисциплине.

Ильдар Ситдиков, владелец бренда «Ягодная долина»:

— Сейчас читаю книгу Стивена Шрагиса «С 10 клоунами цирк не построишь». Автор пишет об управлении компанией. Книга полна советов, которые пригодятся каждому бизнесмену. Рецепты успеха находятся практически на каждой странице. Думаю, что прочесть их будет полезно всем.

Вячеслав Решетник, директор детективного агентства «PD Kazan»:

— В основном читаю романы Александра Бушкова. Это наш советский писатель, пишет в стиле боевиков. Когда читаешь его книги, то приходится меньше думать. Они отвлекают от работы.

Семен Макарчиков, частный инвестор и сооснователь компании «ОкРемонт»:

— Сейчас читаю Сунь-цзы «Искусство войны». В этой книге интересно искусство управления. Читаю ее для общего кругозора. Запомнился один из советов трактата: «Если войско деморализовано, головы с плеч». В переложении высказывания для бизнеса: если в компании сотрудники стали плохо работать, значит, надо начать череду увольнений. Прочел книгу Олега Тинькова «Я такой как все». Он интересная личность, и хотелось понять, как он развивался, как мотивировал себя.

Станислав Голоднов, директор компании «аАкцент»:

— Недавно изучил книгу «Вечно уставший: как справиться с синдромом хронической усталости» Джейкоба Тейтельбаума. Автор пишет о том, как восстановить жизненные силы предпринимателю, какие пить витамины. Человек устает от неправильного режима сна и от того, что ему не хватает микроэлементов для получения энергии. Книга о биохакинге, рассказывает, какие витамины пить, чтобы ощутить себя бодрым. Я уже воспользовался советами Джейкоба Тейтельбаума. Раньше просыпался, и казалось, что совсем не спал ночью. Сейчас сплю хорошо и целый день чувствую себя энергичным.

Сейчас читаю «Маркетинг от А до Я» Филипа Котлера. Автор раскрывает фундаментальные основы маркетинга, которые должен знать каждый бизнесмен. Надо так выстроить бренд, чтобы люди хотели покупать у вас. Из своей компании надо сделать как минимум Apple. Если вы создаете лояльное отношение к бренду, то перестаете играть в ценовые войны.

Также из последнего прочел книгу Джима Коллинза «От хорошего к великому». Исследовательская группа проанализировала компании, которые не просто взлетели, а потом упали, а те, которые взлетели и продолжают работать. Они хотели узнать феномен успешных компаний. Главный посыл — создать надежную организацию, а потом уже думать, в каком направлении развиваться. У нас часто люди сначала ставят цели, а потом собирают под них команду. Джим Коллинз предлагает поступить иначе. Он считает, что надо искать профессионалов и вместе ставить правильные цели. В таком случае компания получает хороший рост.

ОПРОС