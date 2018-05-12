«Главное — заработали, все в плюсе»: основной лейтмотив продажи Стоцкого из «Уфы» в «Краснодар»

Башкирский клуб расстается с одним из ведущих игроков с «правильным паспортом»

Футбольный клуб «Уфа» не дает нам заскучать. Поутихли страсти по Сейдахмету — значит, пора добавить жару в трансферный котел. За полузащитником «горожан» Дмитрием Стоцким клубы Премьер-лиги охотились давно, и вот, похоже, расставание с игроком уже близко. Что означает продажа одного из лидеров уфимцев в «Краснодар» — об этом в материале «Реального времени».

Цена вопроса

Как гром среди майского неба прозвучала для болельщиков и специалистов информация от «Спорт-Экспресса» о якобы близкой сделке между «Уфой» и «Краснодаром» по переходу Дмитрия Стоцкого. Как утверждает авторитетное издание, соглашение может быть подписано до конца текущей недели, «Уфа» продает одного из лучших своих игроков за 1,5 млн евро. Хотя стоимость Стоцкого на «Трансфермаркте» — вторая в уфимской команде после вратаря Александра Беленова (6 млн евро) — 2,4 млн евро. Однако, как стало известно нашему изданию, сумма трансфера источниками «Спорт-Экспресса» значительно приуменьшена, поскольку «Краснодар» склонен занижать свои траты в целях создания имиджа клуба с европейской финансовой моделью.



Между тем, в начале года за Стоцким, по информации ряда СМИ, охотились и «Рубин», и ЦСКА, и «Спартак». Красно-белые, по данным ФАН, хотели приобрести полузащитника аж за 3 млн евро. Напомним, что Дмитрий перешел в стан уфимской команды в феврале 2015 года, и, как утверждал блог «Балтийские львы» на портале sports.ru, «горожане» заплатили за него калининградской «Балтике» всего 400 тысяч евро.

Черчесов не оценил

В составе команды из Калининграда полузащитник так же, как в «Уфе», был на ведущих ролях, а в заключительном сезоне перед уходом и вовсе капитанствовал. За шесть сезонов на его счету 128 игр и 10 забитых мячей. За ФК «Уфа» футболист выступал последние три с половиной года, на его счету 102 игры в чемпионате и Кубке страны и те же 10 голов.

В «Уфе» в период расцвета Дмитрий зарекомендовал себя как думающий организатор атак, мастер розыгрышей штрафных и угловых ударов. Фото fcufa.pro



Раскрыться максимально Дмитрию помог, пожалуй, Виктор Гончаренко. Хотя хорошо знаком он был наставнику, тренировавшему «Уфу» до Гончаренко, — Евгению Перевертайло (еще по «балтийскому» периоду). Но век Перевертайло в «Уфе» был недолог, он так и не смог найти общий язык с уфимской командой.

Что же до Стоцкого, то в «Уфе» в период расцвета Дмитрий зарекомендовал себя как думающий организатор атак, мастер розыгрышей штрафных и угловых ударов. Не случайно 16 августа 2017 года он попал в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске. Правда, Черчесов его не оценил, на поле в товарищеских матчах он так и не появился.

Климатические условия

Нынешний главный тренер «Уфы» Сергей Семак, за которым, кстати, тоже идет «трансферная охота» (пока единственный претендент — «Зенит»), так отозвался о Стоцком в интервью «Известиям».



— Я считаю, Дмитрия можно было уже давно вызвать в сборную России и посмотреть на его способности. Он — лидер нашей команды и заслужил этот вызов. Лично я очень рад за него. Вполне возможно, что он подрастет и до основы сборной России. Надеюсь, Стоцкий проявит все свои способности и обратит на себя внимание главного тренера, — поделился своим видением Семак.

Сергей Семак: «Дмитрия можно было уже давно вызвать в сборную России и посмотреть на его способности. Он — лидер нашей команды и заслужил этот вызов». Фото fcufa.pro

В «Уфе» Дмитрий Стоцкий стал любимцем болельщиков. Он три раза признавался ими лучшим игроком месяца (май и август 2015 года, август 2017 года). Станет ли он таковым и в Краснодаре — покажет время. Но «Краснодар» был симпатичен Дмитрию еще год назад.

— Хорошая команда, которая играет в еврокубках, тем более прошли дальше. Топ-клуб нашей страны, понятно, что будет очень тяжелая встреча. Мы не боимся их, поедем за положительными эмоциями. Плюс там красавец-стадион, на котором из наших футболистов еще никто не играл, — говорил он в преддверии поединка с «быками».

Безусловно, Стоцкому, как техничному игроку, импонирует и игра краснодарской команды, и вся атмосфера (арена, болельщики и т. д.), и, наконец, отношение Сергея Галицкого к своему детищу. Может быть, из «Краснодара» Дмитрию Стоцкому будет проще попасть в сборную России? Опять же повторимся, найдется ли для него место в основном составе южан, где набор исполнителей довольно серьезный. Еще один немаловажный момент — климат. Возможно, Дмитрий с содроганием вспоминает начало нынешней уфимской весны с 20-градусными морозами. Да и семья, наверное, желает уехать в «теплые края», хотя Уфа весьма гостеприимна.



Мнение экспертов

«Реальное время» спросило экспертов, что они думают о переходе Дмитрия Стоцкого.

Александр Скоробогатов тренер школы ФК «Уфа» Даже не знаю, что сказать. Наверное, Дмитрию надо что-то менять, чтобы не засидеться на одном месте и продолжать прогрессировать через новый коллектив и новые задачи. «Уфе», я думаю, нужно дополнительное финансирование, и продажа Стоцкого за эту цену, наверное, хороший вариант как для клуба, так и для игрока.



Юрий Подбельский ветеран башкирского футбола, тренер А сколько за него заплатили, когда покупали? Вот и ответ. Продали — молодцы! Главное, заработали. Все в плюсе.

Максим Балобанов уфимский спортивный журналист, спортивный обозреватель RBToday Дима сделал свое дело, Дима может уходить! Три сезона в Уфе для воспитанника калининградского футбола, ранее и не думавшего о попадании в сборную России, а теперь реально находящегося на ее пороге — сплошные плюсики. Сейчас Стоцкий уходит из стана пока еще полуреального участника еврокубков в их постоянные участники. Потенциал 28-летнего полузащитника безусловен. «Уфа» же получит хорошую денежную компенсацию, которую вполне может потратить на повышение собственной атакующей боеспособности. Хотя без Стоцкого — шикарного разгонщика атак — она явно ослабнет.

Флер Фахретдинов экс-главный тренер «БИС-Динамо», предтечи ФК «Уфа» То, что есть спрос на уфимских футболистов на трансферном рынке, наверное, все-таки не удивительно. Команда, прогрессирует, борется за выход в еврокубки, значит, есть соответствующий уровень, класс. Переход Стоцкого в ФК «Краснодар» — это, конечно, повышение, прогресс, дальнейший стимулятор, новый качественный уровень, вызов для футболиста. Потеря ли для «Уфы»? Наверное, да. Но политика клуба такова, что, приобретая игроков молодых, не имеющих громкого имени, «горожане» в дальнейшем удачно продают их на трансферном рынке. Поэтому, я думаю, это все-таки взаимовыгодный договор между клубами. Для «Уфы» — финансовая сторона, для «Краснодара» — точечная селекция для выполнения задач, которые ставятся перед, можно сказать, обновляющейся командой. А для Стоцкого, как я уже сказал, — новая ступень, новый уровень.



Азамат Засеев игрок ФК «Уфа», полузащитник Ничего не буду комментировать. Дима еще никуда не ушел.

