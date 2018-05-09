«Мин сезне бик яратам»: Карадениз прощается с «Рубином» и большим футболом

Когда Гекдениз Карадениз пришел в казанский «Рубин», первое, что он сказал, было: «Я пришел, чтобы стать чемпионом». Никто тогда к этому всерьез не отнесся. Да и Гекдениза никто толком не знал. Но за десять лет в клубе турецкий хавбек не только станет чемпионом, но и сделает это дважды, а также возьмет Кубок России и забьет победный гол в самом памятном матче казанцев в Лиге чемпионов с «Барселоной» на «Камп Ноу». Никогда еще Казань не провожала футболистов из команды так, как это произошло 7 мая. А значит, никто в истории «Рубина» не завоевывал такой искренней любви, какую сумел завоевать «Черномор». «Реальное время» публикует последние кадры уходящей эпохи.