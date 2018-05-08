«Это непросто»: как Россия будет снижать бедность в стране

К новому сроку Владимира Путина страна подошла с 22 миллионами малоимущих. В ряде регионов за чертой бедности живет 20—40 процентов населения

Фото: Олег Тихонов

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. К его новому сроку страна подошла с уровнем бедности, достигающим 15% (на I квартал 2017-го) и наличием 22 млн малоимущих. В 11 регионах до прожиточного минимума не дотягивает более 20% населения, а в Калмыкии, Ингушетии и Тыве — 31—42%. В следующие 6 лет Кремль надеется снизить бедность в два раза, но это будет непросто и потребует сильных комплексных мер. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Главное — страна развивалась»

Поздним вечером 6 мая, за несколько часов до своей четвертой инаугурации, избранный президент Владимир Путин пригласил в Кремль членов уходящего правительства. Он поблагодарил их за совместную работу и результаты, которых удалось достичь за последние 6 лет — годы, наполненные «новыми вызовами, неординарными событиями — и в нашей стране, и в мире».

В прошлую шестилетку основное направление работы правительства было связано с исполнением «майских указов» 2012 года: «Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой, — отметил Путин. — Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект». Но «главное — все эти годы страна развивалась».

На этой же встрече (которая для некоторых ее участников, возможно, была прощальной) Путин назвал «нашу» ключевую задачу на ближайшие годы — по его словам, это «уверенное повышение реальных доходов граждан».

В последнее время в публичных выступлениях глава государства часто касается темы доходов и уровня жизни. 1 марта в послании Федеральному собранию он подробно высказался о проблеме бедности — чего в рамках ежегодных посланий не делал с 2011 года. Путин заявил, что в течение его нового срока бедность в России должна снизиться как минимум вдвое (а вчера подписал соответствующий указ).

Путин заявил, что в течение его нового срока бедность в России должна снизиться как минимум вдвое. Фото kremlin.ru



По данным Bloomberg, в следующие 6 лет Кремль готов потратить на это 10 трлн рублей — деньги пойдут на развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры. Это и может стать практическим содержанием нового «майского указа» и, как надеются в Кремле, подстегнет экономический рост и повысит качество жизни (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле говорил, что указ о повышении расходов на социальную сферу и инфраструктуру действительно готовится, но «там другие цифры»).

Политолог Аббас Галлямов считает, что сейчас Кремль действительно озабочен социально-экономическими проблемами и будет пытаться их решить. «Он будет просто вынужден это делать, поскольку в числе приоритетов населения проблема бедности — одна из ключевых тем. Впрочем, основное внимание Путин все равно будет уделять внешней политике. По-другому он уже не может», — рассуждает Галлямов.

«Ну и то, что проблему решить не удастся — это тоже очевидно. Нынешний режим не сможет обеспечить нужных темпов экономического роста, потому что для этого нужны системные политические изменения, на которые Путин никогда не пойдет», — добавляет он.

Жизнь после 2013-го

Тема бедности в посланиях Путина парламенту впервые всплыла в 2002 году, когда на доходы ниже прожиточного минимума жила четверть россиян: «Для головокружения от успехов нет никаких оснований. Экономические проблемы России, накопленные в предыдущие десятилетия — десятилетия стагнации и кризисов — никуда не делись. Бедность, хотя и отступила — только немножко отступила, — но продолжает мучить еще 40 млн наших граждан». Еще через год, в послании 2003-го, преодоление бедности было названо одной из важнейших государственных задач. Такая расстановка приоритетов дала плоды.

В начале нулевых экономика России развивалась впечатляющими темпами. Отрезок 1999—2012 годов был отрезком бурного и почти непрерывного роста (отмеченного единственной рецессией в 2009-м). Это влияло на уровень жизни населения. Доля граждан, живущих за чертой бедности, сокращалась начиная с 2001 года на протяжении 11 лет (кроме незначительных скачков на 0,1—0,2% в 2005-м, 2011-м и 2013-м). За это время она снизилась с 27,5 до 10,8% — или с 40 до 15,5 млн человек. Снизился и дефицит денежного дохода (доля национального дохода, которую нужно заплатить бедным, чтобы они перестали быть таковыми) — с 4,5% в 2001-м до 0,9% в 2013-м.

Однако затем количество и доля малоимущих начали резко расти. Обвал цен на нефть в конце 2014, последовавшее за ним шоковое падение рубля, санкции против России и накопившиеся структурные проблемы привели к кризису, взлету инфляции и падению реальных доходов населения, которое продолжалось 4 года подряд.

Самый значительный всплеск бедности произошел в 2015 году — в год наиболее существенного экономического спада, который составил 2,5%. Тогда ряды бедных пополнили сразу 3,5 млн россиян. В следующем году количество малоимущих выросло еще на 100 тыс. человек и достигло 19,6 млн, или 13,4% населения страны. Данные об уровне бедности за весь 2017 год пока не публиковались, но в I квартале он составлял 15%.

Портрет бедности с годами понемногу менялся. Судя по данным Росстата, в 2016-м основная часть малоимущих (64%) проживала в городах, более четверти из них — в небольших городах с населением менее 50 тыс. человек. Еще 36% бедных жили в сельских поселениях. Почти 30% бедных — это дети в возрасте до 16 лет, более 19% — молодежь в возрасте 16—30 лет.

Блеск и нищета

По территории страны доходы и уровень жизни распределены крайне неравномерно. Между жителями беднейших и самых развитых регионов сложился почти пятикратный разрыв в уровне доходов. В пятерку регионов с наибольшим доходом на душу населения в 2016 году входили богатые природными ресурсами Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округи, Магаданская область, а также Москва.

Самые неблагополучные субъекты — Тыва, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Мордовия и Алтай. Если в Ненецком АО доход на одного жителя составлял 69,9 тыс. рублей в месяц, то в Тыве — лишь 14,1 тыс.

В 2016-м в России насчитывалось 11 регионов, где уровень бедности превышал 20%. Например, в Калмыкии он был равен 31,2%, в Ингушетии — 32%, а в Тыве переваливал за 42%. Ситуация с бедностью во всех этих субъектах, как и по всей стране, начала обостряться после 2014 года, однако и до этого доля бедного населения там была высокой.

Наименьшая доля малоимущих была в Ямало-Ненецком АО (7,4%), Татарстане (7,5%) и Санкт-Петербурге (8%).

По словам Владимира Редькина, старшего директора международных региональных финансов Fitch Ratings, ситуация с бедностью в регионах, как правило, бывает стабильной: «Поэтому боюсь, что данные 2016 года и сейчас отражают реальную картину». В некоторых субъектах статистика бедности может быть несколько завышенной, поскольку она плохо учитывает неформальные доходы. Но в основном официальные данные соответствуют действительности. «Если экономика в регионе не очень развитая, то и доходы населения невелики», — говорит Редькин.

Шагом к сокращению числа малоимущих, продолжает он, может оказаться недавнее повышение МРОТ до величины прожиточного минимума. Также проблемы в неблагополучных регионах можно решать через адресную социальную поддержку («к примеру, помощь не всем многодетным, а тем, у кого действительно есть нужда»). «Но это непросто», — признает Редькин.

Елена Гришина из Института социального анализа прогнозирования РАНХиГС говорит, что двукратное сокращение бедности до 2024 года, о котором говорит Путин, «не выглядит как фантастика». Но чтобы этого добиться, нужны серьезные комплексные меры. Во-первых, это усиление адресности поддержки. Сейчас размер выплат малоимущим не очень высокий: «Если у некоторых пособия по 300 рублей, то, конечно, это мало влияет на снижение бедности». Поддержку необходимо перераспределить в пользу наиболее нуждающихся, а ее размер увеличить.

Во-вторых, продолжает Гришина, потребуются меры по стимулированию рынка труда, которые помогут создать высокотехнологичные рабочие места с высокими заработными платами. Наконец, ситуация с бедностью будет зависеть от уровня пенсий — учитывая, что сегодня пенсионеры есть в составе почти половины домохозяйств.