Казань: каскад красот, нежадные арендодатели и «анекдотичный» стадион

Матчи

Первая игра в Казани состоится 16 июня между сборными Франции и Австралии. 20 июня здесь сыграют Испания и Иран, 24-го — Польша и Колумбия, 27-го — Германия и Южная Корея. 30 июня состоится матч 1/8 финала, в котором сразятся победитель группы С и вторая команда группы D — скорее всего, Франция с кем-то из трио Исландия/Хорватия/Нигерия/, а 6 июля пройдет четвертьфинал турнира — возможно, это будет суперматч Бразилия-Англия.

Стадион

Игры в столице Татарстана будут проходить на стадионе «Казань Арена». Он вмещает 45 тысяч зрителей, автостоянка рассчитана почти на пять тысяч мест. Напомним, что закладка первого камня в основание стадиона была произведена весной 2010 года и объект был сдан в рекордные сроки — уже через 36 месяцев. За время своего существования «Казань Арена» успела принять мероприятия в рамках XXVII Всемирной летней Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, а также футбольного Кубка конфедераций.

В процессе подготовки обзоров городов, принимающих матчи ЧМ по футболу, мы заметили, что практически в каждом из них имелись проблемы либо со строительной, либо с организационной составляющей возведения и функционирования арен мундиаля. К сожалению, «Казань Арена» не стала исключением. Казанский стадион, которому нет еще и пяти лет, уже успел обрасти таким количеством сомнительных историй и откровенно смехотворных ситуаций, что анекдоты о нем давно ходят по всей футбольной России.

К примеру, этой весной агрономы арены сели в лужу, вынудив «Рубин» принять московский «Спартак» на желто-коричневом «огороде». Спортивная редакция «Реального времени» ранее уже вспоминала пять замен газона, удручающий сервис для болельщиков и искусственные трудности для журналистов, а также пыталась разобраться, в чем корень проблем многострадального спортивного объекта.

Остановка «Стадион»

Арена расположена в Ново-Савиновском районе города, между проспектом Ямашева и ул. Чистопольской, недалеко от третьей транспортной дамбы, «Ривьеры» и спортивного комплекса «Олимп». Добраться до нее можно на трамвае №5 и №6, «втором» и «тринадцатом» троллейбусах, а также на автобусах, следующих по маршрутам №№ 10а, 18, 33, 35, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 75, 76. Помимо общественного транспорта в городе работает множество служб такси: Uber, Yandex, местные «Татарстан», «Максим», «Лидер» и другие.

Где поселиться

Казань — популярное туристическое направление, которое ежегодно наращивает турпоток, соответственно, мест для заселения здесь в достатке. В городе множество гостиниц разного уровня «звездности», хостелы, а также апартаменты, и, несмотря на то, что в наиболее популярных отелях (та же «Ривьера» или «Корстон») уже практически не осталось свободных мест в дни проведения матчей, вы найдете где остановиться.

Если вы заглянете на Booking.com, то обнаружите свободные номера в гостиницах «Олимп», «Гвардейская», TatarInn Hotel, Milena Hotel, «Амакс Сафар-отеле». Там же можно найти различные апартаменты: к примеру, 4-комнатную квартиру, вмещающую в себя 13 гостей, в 1,8 км от «Казань Арены» (7 тыс. рублей за две ночи), или апартаменты на ул. Чистопольской на 5 гостей (6 тыс. за две ночи). Большой выбор квартир есть на ресурсе Airbnb: к примеру, с 16 по 17 июня можно арендовать квартиру рядом со стадионом за 9 тыс. рублей. Более «дикие» цены можно встретить на «Авито» — там, к примеру, предлагают снять однокомнатную квартиру со странноватым ремонтом за 25 тыс. рублей в сутки.

Достопримечательности

Казань — один из самых богатых на интересные места и достопримечательности городов России, для осмотра которых явно не хватит одного уикенда. Так как болельщики обычно не задерживаются в городах проведения матчей надолго, пройдемся по самым очевидным точкам на карте города, обязательным к посещению. В первую очередь стоит упомянуть Кремль, на территории которого находятся башня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, ханские захоронения, а также целый комплекс музеев.

Также можно прогуляться по «казанскому Арбату» — ул. Баумана, улицам Лево-Булачной или Право-Булачной, Кремлевской набережной или по Старо-Татарской слободе. В центре можно посетить парк «Черное озеро», сквер Фукса, Лядской сад, а чуть подальше — на ул. Ершова — ЦПКИО им. Горького. Посмотреть на город с высоты можно, прокатившись на колесе обозрения «Вокруг света» (находится рядом с «Ривьерой») или же на колесе в парке аттракционов «Кырлай».

Гуляя по городу, стоит обратить внимание на красивейшие мечети: Марджани, Закабанную, Азимовскую, Апанаевскую. В центре Казани можно полюбоваться Петропавловским собором, построенным в стиле русское барокко, а также знаменитой колокольней Богоявленского собора, расположенной на ул. Баумана. Из современных объектов интерес у туристов может вызвать уже ставший культовым Дворец земледельцев: его облик либо восхищает, либо ужасает – третьего не дано.

Если вы планируете задержаться в Казани подольше, то советуем в обязательном порядке посетить Остров-град Свияжск, а также Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

Где поесть

В Казани огромное количество разных кафе и ресторанов. За татарской национальной кухней вы можете отправиться в комплекс «Туган авылым», «Дом татарской кулинарии» или ресторан «Татарская усадьба». Также в столице РТ есть татарский фастфуд – «Тюбетей», в котором вместо бургеров с колой вам подадут эчпочмаки с горячим чаем.

Узбекскую кухню вы встретите в ресторанах: «Хумо», «Урюк», P.Love, «Карши», «Пашмир», «Мамаджан», «Древняя Бухара». Американскую и мексиканскую — в Rockstar Bar и Cuba Libre. Индийскую – в «Малабаре», сербскую – в ресторане «Хемингуэй», а грузинскую – в «Хинкальной». Быстро перекусить можно в знаменитой местной сети «Добрая столовая» (славится низкими ценами и вкусной «домашней» едой).

Посмотреть матч за кружкой пенного напитка можно, к примеру, в баре Top-Hop, «Твин Пиксе», ирландском пабе «Тринити», трактире «Кот казанский» или «СПБ». Также можно заглянуть в бар «Соль», заточенный под концерты, диджейские вечеринки, танцы до утра и шумное распитие алкоголя, камерный пивной бар Belgian beers bar, крафтовый бар Fomin Bar & Shop или занятную рюмочную «Волна».