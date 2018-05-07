Инаугурация президента России: Путин начинает четвертый срок
Сегодня Владимир Путин проходит официальную процедуру вступления в должность президента Российской Федерации. Для него это будет четвертый президентский срок. Среди гостей церемонии — президент Татарстана Рустам Минниханов. «Реальное время» ведет прямой эфир с церемонии.
Справка
Впервые Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Он занимал самый высокий пост в стране в течение двух сроков подряд, до весны 2008 года. После этого — стал премьер-министром. В 2012 году произошла так называемая рокировка — на тот момент президент Дмитрий Медведев отказался участвовать в выборах и предложил сделать это Путину, который и победил на выборах в 2012 году. В четвертый раз Путина избрали президентом 18 марта 2018 года.
комментарии