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Инаугурация президента России: Путин начинает четвертый срок

11:45, 07.05.2018 5
Инаугурация президента России: Путин начинает четвертый срок Фото: kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин проходит официальную процедуру вступления в должность президента Российской Федерации. Для него это будет четвертый президентский срок. Среди гостей церемонии — президент Татарстана Рустам Минниханов. «Реальное время» ведет прямой эфир с церемонии.

Интернет-газета «Реальное время»
Справка

Впервые Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Он занимал самый высокий пост в стране в течение двух сроков подряд, до весны 2008 года. После этого — стал премьер-министром. В 2012 году произошла так называемая рокировка — на тот момент президент Дмитрий Медведев отказался участвовать в выборах и предложил сделать это Путину, который и победил на выборах в 2012 году. В четвертый раз Путина избрали президентом 18 марта 2018 года.

ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:14
    Красивая погода. всегда вроде в день инагурации было так солнечно
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  • Анонимно 15:39
    так идет уже привычно, без волнения
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  • Анонимно 15:40
    И садится в обычную машину. не в Калину
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  • Анонимно 15:41
    красиво очень! какие кони смирные! не шелохнутся, а мотоциклисты как здорово сидят
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    Анонимно 17:14
    Кони только головой мотают
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