Инаугурация президента России: Путин начинает четвертый срок

Интернет-газета «Реальное время»

Справка

Впервые Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Он занимал самый высокий пост в стране в течение двух сроков подряд, до весны 2008 года. После этого — стал премьер-министром. В 2012 году произошла так называемая рокировка — на тот момент президент Дмитрий Медведев отказался участвовать в выборах и предложил сделать это Путину, который и победил на выборах в 2012 году. В четвертый раз Путина избрали президентом 18 марта 2018 года.