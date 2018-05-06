В Кремле рассказали о завтрашней инаугурации главы государства

Церемония вступления президента РФ в должность пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Инаугурация начнется 7 мая в 12.00.

«С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец», — сказал он.

После прибытия в БКД избранный глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

«После этого президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка», — продолжил пресс-секретарь. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.

По его словам, приглашенные на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади. На церемонию были приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ 7 мая уйдет в отставку.

