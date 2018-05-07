Минниханов примет участие в инаугурации Путина и встретится с главой РЖД

Сегодня, 7 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Москву.



В опубликованной на сайте правительства РТ программе указано, что глава республики будет в числе гостей церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. Также в плане мероприятий встреча Минниханова с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Накануне президент Татарстана принимал в гостях полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Вместе с ними Минниханов открывал мемориал «Вечная память землякам, защитникам Родины и труженикам тыла».

