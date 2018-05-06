Кольцевые гонки и квадробиатлон: казанские автогонщики открыли летний сезон

Сегодня в Казани на автодроме «Казан Ринг» прошло официальное открытие летнего гоночного сезона. На территории автодрома гостей будут ждать, более 10 спортивных и развлекательных площадок, выступление гоночных российских команд, авто выставка, концерт и конкурсы на открытом воздухе. Центром внимания стал 1 этап Открытого чемпионата Республики Татарстан по автомобильным кольцевым гонкам. Также состоялись соревнования по квадробиатлону.