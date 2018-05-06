Мичел Сальгадо не Роналдиньо, но было весело

Звездный испанец в компании с Сергеем Рыжиковым и колумбийским фанатом открыл «Парк футбола» и «заценил» «Казань Арену»

Фото: Дмитрий Резнов

«Парк футбола», впервые открытый в Казани к Кубку конфедераций, на этот раз прошлогодних масштабов не достиг. Зато прославленный защитник мадридского «Реала» Мичел Сальгадо смог повеселить публику, как это не удалось даже звездному Роналдиньо. Как звездный испанец проиграл голкиперу «Рубина» Сергею Рыжикову в «теннисный футбол», что сказали о «Казань Арене» видавшие виды испаноговорящие гости и каков предел мечтаний для команды Станислава Черчесова на мундиале — об этом в материале «Реального времени».

Нелестная оценка российского футбола от Сальгадо

Несмотря на то, что нынешнее открытие «Парка футбола» должно было стать по идее более статусным мероприятием чем прошлогоднее, поскольку приурочивалось к самому мундиалю, а не к его репетиции, зрителей на него собралось заметно меньше, чем год назад. Впрочем, что тут удивляться — гвоздем программы тогда была легенда мирового футбола Роналдиньо, и многие казанцы пришли только ради того, чтобы самолично увидеть ее живьем. А на сей раз в Казань пожаловал пусть и именитый игрок, испанец Мичел Сальгадо, но, если говорить честно, это фигура совсем иного масштаба.

Когда испанский защитник появился на сцене, на площади Тысячелетия насчитывалось не более двух тысяч человек. И такого воодушевления, как Рональдиньо, у избалованной большим спортом казанской публики он все-таки не вызвал. Его речь была образцом политкорректности и профессионализма.

— В своей жизни я пережил три чемпионата мира — в 1982 году в Испании, когда был еще ребенком, потом в 2006 году, когда участвовал в турнире в составе сборной Испании, и сейчас — в качестве посла FIFA. Это праздник, многоцветность, разнообразие людей, которые приезжают на мировое первенство. Это не только спорт, но и очень важная составляющая культурных отношений между странами, — отметил Сальгадо.

Чуть позже спикера прибрали к рукам журналисты, заставив его отдуваться не только за испанскую, но и за российскую сборную.

— Как, по-вашему, выступит сборная Испании в России и здесь в Казани?

— Сборная Испании хочет реабилитироваться в России за неудачное выступление на прошлом чемпионате мира (4 года назад в Бразилии испанцы не смогли пробиться в плей-офф, — прим. ред.). Сейчас в нашей сборной баланс опыта и молодости. Надеемся, это поможет нам удачно выступить, — сказал Сальгадо.

Мичел Сальгадо: «В своей жизни я пережил три чемпионата мира — в 1982 году в Испании, когда был еще ребенком, потом в 2006 году, когда участвовал в турнире в составе сборной Испании, и сейчас — в качестве посла FIFA»



А вот уровень россиян пригашенная звезда оценить затруднился, отметив, что предыдущее поколение российских футболистов было на виду, в отличие от нынешнего. По его словам, уровень российского футбола остается загадкой для иностранцев.

— Кто главная звезда российской сборной? Сложный вопрос, потому что я не видел много российского футбола. Вот когда я играл, у вас была целая плеяда игроков, которые играли в испанской, английской лигах. Это Онопко, Мостовой. А сейчас очень трудно понять, что из себя представляет российский футбол, и назвать какие-то конкретные имена. У вас есть братья, которые играют в российской лиге, но я подзабыл их фамилии (братья Березуцкие, — прим. ред.), — не слишком лестно охарактеризовал нынешний футбольный статус России в мире Сальгадо.

Как Рыжиков «сделал» Сальгадо и отказал в реванше

А после вступительной речи Мичел проследовал к специальному дугообразному столу, где его уже ждали партнеры для импровизированной игры, похожей на пинг-понг, но с футбольным мячом. Партнерами были вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков и еще двое парней — молодых фристайлеров. Как и положено, профессионалы отобрали любителей к себе в пару и принялись играть до 11.

Поначалу команда Мичела проигрывала 8:5, но когда ситуация стала критической, испанец поднажал и стал выправлять ситуацию с помощью виртуозной игры головой. Однако Рыжиков и его партнер победу уже не упустили — итоговый счет 11:9. Сальгадо тут же в шутку потребовал матч-реванш, а Рыжиков парировал, что согласен сыграть его через 4 года.

Затем футболисты принялись пробивать пенальти вратарю-роботу, и опять Рыжиков как опытный голкипер, знающий какой удар «с точки» отражать сложнее всего, пробил по низу и забил. А вот Сальгадо, сделав две попытки, машину пробить так и не смог. Зато маленькие любители футбола, которые вызвались показать мастер-класс профессионалам, не раз «огорчили» тренажер и получили заслуженные аплодисменты от футболистов и остальных болельщиков. Одному из мальчишек Мичел как опытный ассистент подбросил мяч, который слету пробил железного вратаря.



На церемонии открытия присутствовала и посол турнира от Казани певица Эльмира Калимуллина



«Россия победит Колумбию в финале»

На церемонии открытия присутствовали и знаменитый болельщик сборной Колумбии Густаво Льянос, более известный как Эль Коле, а также посол турнира от Казани певица Эльмира Калимуллина. Но свое слово Эль Коле получил лишь когда вся процессия перебралась на стадион будущего чемпионата мира, «Казань Арену».

— Я думаю, что Россия будет прекрасной хозяйкой, — начал болельщик, с ног до головы разукрашенный в цвета национального флага Колумбии. Последовали небольшая перепасовка, гол в пустые ворота с криками «Колумбия чемпион!» и завершение речи. — Уверен, что этот чемпионат получит теплую поддержку со стороны российских болельщиков.

— Какие впечатления от стадиона и Казани?

— Я поздравляю вас, это прекрасное место, достойное принять матчи чемпионата мира. Я посмотрел и зоны для болельщиков, и раздевалки команд, и прекрасный газон, который мы здесь видим.

— А как выступит Колумбия?

— Мы обязательно пройдем дальше, чем на чемпионате мира в Бразилии.

— А дальше вас выбьет сборная России? — пошутил корреспондент «Реального времени».

— Если в финале, то я согласен, — ответствовал Эль Коле.

«Казань Арена» напоминает мне стадионы Германии»

Мичел Сальгадо, который поиграл не на одном крупном стадионе мира, рассказал, чем его удивила казанская арена.

— Мне очень жаль, что я не смогу сам сыграть на этом замечательном поле и в этом турнире. Это прекрасный стадион — мы посмотрели здесь ложи, места для зрителей, газон. Этот чудесный стадион напоминает мне арены чемпионата мира в Германии 2006 года. Стадионы такого типа начали строить в Германии и Португалии. А вот арены Испании остаются позади.

Мичел Сальгадо: «Мне очень жаль, что я не смогу сам сыграть на этом замечательном поле и в этом турнире»



— Что нужно сделать «Казань Арене», чтобы обрести такую же «душу», как у того же «Сантьяго Бернабеу», на котором вы отыграли много лет?

— Прежде всего надо отметить, что история лиг Италии и Испании отличается от российской. Но должен отметить, что я приезжал в Россию на матчи вместе с «Реалом» в начале «нулевых» и теперь я здесь в 2018 году, и надо сказать, что изменилось очень многое. Произошли просто глобальные изменения, и не только в футбольном плане, но и вообще в стране. Что нужно сделать, чтобы стадион имел собственную душу? Хорошо провести чемпионат мира. Ведь здесь и сервис мирового уровня. Меня, например, впечатлило, что этот стадион принимал чемпионат мира по водным видам спорта и что здесь прямо на футбольном поле был бассейн. Арена используется не только для футбола, и это меня впечатлило. И я думаю, что именно такие мероприятия и могут наполнить стадион «душой».

— Вы следили за Кубком конфедераций? Какие впечатления оставила организация турнира? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Мы в FIFA считаем, что перед мундиалем очень важно провести крупное спортивное событие. И это становится неким испытанием для страны-хозяйки. Думаю, что Россия показала на все 100 процентов, что готова принимать соревнования такого уровня. Была очень хорошая посещаемость и отличные телерейтинги.

— А как выступит российская сборная? — не унимались уже иностранные журналисты.

— Как я уже сказал, я не могу сейчас оценить футболистов и уровень нынешней российской команды. Но я думаю, что им по силам дойти до полуфинала. А могут и не дойти, — был дипломатичен Мичел Сальгадо.





1 / 29 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов