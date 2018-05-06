«Читаю Андрея Платонова, чтобы ужаснуться нашей жизни»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Как построить экологичный бизнес, вдохновившись «Бхагавад Гитой», как овладеть мастерством ораторского искусства и чем хороша система воспитания американских детей. Что читают предприниматели — в очередном опросе «Реального времени».

Николай Шумаков, президент общероссийской общественной организации Союз архитекторов России

— На днях прочел рассказ Андрея Платонова «Мусорный ветер». Если вы его прочтете, то поймете, что такое страшный рассказ. До сих пор нахожусь под впечатлением от него, в ужасе. Читаю Андрея Платонова, потому что люблю его и чтобы ужаснуться нашей жизни.





Ильдар Берхеев, руководитель и владелец базы «Три берега»

— Я читаю книгу Николая Злобина «Империя свободы. Ценности и фобии американского общества». Также сейчас изучаю труд Аркадия Савеличева «Столыпин — одинокий реформатор». Мне нравятся книги об истории, интересно, как устроены иностранные государства. Например, Николай Злобин пишет о сильной системе воспитания американских детей. В 14 лет они получают личные боксы, в которых хранят вещи. Это их первая неприкосновенная собственность, школьная администрация не имеет права ее вскрывать без разрешения полиции. Наши дети, к сожалению, такой свободы на своей территории не имеют.

Ринад Агеев, директор компании «Цветочный рай»

— Сейчас я читаю книги Энтони Роббинса «Разбуди в себе исполина», «Заметки друга» и «Книга о власти над собой». До этого закончил книгу Максима Батырева «45 татуировок менеджера». Мне нравится литература о личностном развитии, в этих книгах есть простые и в то же время действенные инструменты. Максим Батырев, например, пишет о том, как вести себя с персоналом, как мотивировать сотрудников, каких ошибок следует избегать во время работы.

Тимур Закиров, один из основателей GARAGE FACTORY

— В последнее время читаю духовную литературу: «Арии и мы» и «Бхагавад Гиту». Подошел к возрасту, когда стал задумываться над тем, какой мир и как в нем все устроено. Если говорить о бизнесе, то понял для себя, что нет смысла конкурировать, следует вести экологичный бизнес, чтобы от твоих действий соперник не страдал. Не следует побеждать за счет минусов и недостатков конкурента.

Ян Айзенштат, основатель и владелец девелоперской компании SOLDCO

— Ораторское искусство важно для любого руководителя, и я стал искать подходящую информацию, чтобы овладеть этим навыком. Читал разные источники, и в одной из книг по презентациям в стиле TED TALKS увидел ссылку на книгу-первоисточник. Это была книга «Расскажи, чтобы победить» Питера Губера.

Книга «проиллюстрирована» монологами реальных успешных людей из разных отраслей. Их истории и полученные уроки я уже пытался применить на практике, и они находили безусловный отклик. Питер Губер пишет о том, как построен рассказ и как его нужно правильно составлять, чтобы окружающие стали вашими единомышленниками. Но все ценное, сказанное в книге, — это лишь информация, которую непременно нужно пробовать внедрять в жизни на реальных примерах. Что-то уже у меня получается, но я уверен, дальше будет еще лучше.

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