«Необязательно быть государственным гигантом, чтобы запускать «Бураны»

В Казани рассказали о промышленных кластерах

Фото: Олег Тихонов

Кластер — слово, прочно вошедшее в лексикон татарстанских предпринимателей. В республике создано уже более десятка промышленных кластеров. К концу 2017 года количество участников только Машиностроительного кластера РТ возросло до 89 предприятий, IT-кластера — до 99 компаний. И все же не все еще знают, что такое промышленный кластер и чем он привлекателен. Основатель и CEO компании Sherpa S Pro Евгения Шамис провела workshop для резидентов татарстанских кластеров, на котором рассказала о развитии подобных площадок в США и Европе, привела удачные примеры и призвала популяризировать кластеры в среде потенциальных специалистов, привлекать последних и удерживать. Подробности — в материале «Реального времени».

Кластер — как тропический лес

Евгению Шамис в Казань пригласил Центр кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ. Компания Евгении Sherpa S Pro занимается консультированием и исследованиями в области развития устойчивых и глобально конкурентных кластеров. Компания участвовала в бизнес-миссии в Бразилии, США, Швеции и Великобритании. Евгения Шамис — советник вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко. В этом году ее компании исполняется 17 лет.

Послушать Евгению Шамис в Дом предпринимателей РТ пришли более 20 человек — руководители предприятий, входящих в промышленные кластеры республики, и преподаватели вузов. Спикер рассказала об инновациях, развитии управления кластерами и экосистеме, сравнив кластеры с биосистемой тропического леса. В такой системе могут уживаться разные форматы, и «сорняки» — стартапы — пропалывать в ней не стоит.

Кластеры уже давно развиваются в России, сейчас необходимо, чтобы они вышли на следующий уровень — стали конкурентоспособными в масштабах европейской экономики. По словам Евгении Шамис, классический кластер состоит из сотни и более компаний. Его ядром является университет, а время в пути между компаниями-резидентами должно составлять не более 2—3 часов на автомобиле.

— Кластер уже, чем отрасль. По его названию должно быть ясно, с каким вопросом можно обратиться к компаниям-резидентам. Например, «машиностроительный кластер» — это слишком общее направление для площадки, необходима более узкая специализация. Создано много IT-кластеров, но нам непонятно, по каким IT-вопросам к ним обращаться, — отмечает Евгения Шамис.

На промышленной площадке постоянно должны появляться новые продукты, сервисы, идеи, стартапы, профессии и рабочие места. Кластеры должны обеспечивать экономическое развитие и качество жизни для высококвалифицированных специалистов. Задача кластеров — удержать и привлечь этих специалистов, правда, никто не может дать однозначного ответа, как это сделать.



Кластеры уже давно развиваются в России, сейчас необходимо, чтобы они вышли на следующий уровень – стали конкурентоспособными в масштабах европейской экономики, говорит Евгения Шамис



Мост, соединивший два кластера

Спикер поделилась удачными примерами европейских кластеров. Например, строительство моста между Данией и Швецией помогло ускорить развитие биотехнологического кластера Medicon Valley. Сначала каждая страна по отдельности работала в фармакологии и медтехнике, и объединиться им было непросто. Однако строительство моста между Копенгагеном и Мальмё обеспечило рост числа компаний, рабочих мест и инвестиций в регион.

Уникальной историей развития кластера Евгения Шамис назвала создание площадки в Портленде (США). Городу удалось улучшить качество жизни. Постепенно в нем появились квалифицированные рабочие кадры, а население с 900 тысяч выросло до 1,5 млн. Здесь образовался кластер, компании которого выпускают одежду для спорта и отдыха. В Портленде штаб-квартиры Nike, Columbia и крупнейший в мире магазин Adidas.

Как пример удачного развития аэрокосмических технологий спикер привела кластеры во Франции, добавив, что и в России существует потенциал развития аэрокосмических компаний, например, в Самарской области.

— Необязательно быть государственным гигантом, чтобы запускать «Бураны». И можно решать задачи поменьше. Например, в Самарской области коммерческие компании организовали аэрокосмический кластер, а большинство спутников, запущенных в космос, созданы на базе вуза области. Но выпускники школ не знают о том, что могут пойти учиться на аэрокосмический факультет и разрабатывать спутники. Мы должны рассказывать об этом, — считает Евгения Шамис.

История создания кластеров

Создание кластеров стало следствием естественного развития мировой экономики. Сначала страны создавали наукограды, но постепенно этот формат потерял актуальность, не сумев переориентироваться на потребности глобального мира. Оказалось, что часть ученых готова совмещать науку и коммерцию.

— История с территориально-промышленным комплексом работала в большинстве стран. Например вокруг КАМАЗа создавались компании-спутники и выполняли его запросы. Но со временем мир стал двигаться еще быстрее. Стало важно не только решать задачи предприятия, но и создавать более широкие проекты, — отмечает спикер.





По словам Альберта Гайфуллина, основной подход в развитии кластеров в РТ заключается в создании коммуникативной площадки

Историю кластера в России создавали два ведомства: Министерство экономического развития и Минпромторг. При создании кластеров возникли сложности в объединении участников профессионального сообщества. Евгения Шамис полагает, что кластеры в России существуют пока отдельно от людей. Соответственно, как можно более широкий круг людей должен знать, какие возможности для карьерного развития таит в себе эта площадка.

Кластеры поддерживают федеральные и региональные программы. Постановление №779 Министерства промышленности и торговли РФ позволяет компенсировать 50% технологических затрат на новые кластерные проекты: НИОКР, патентование, обучение персонала. Примерно по такой же схеме поддерживает кластеры Минэкономразвития.

По словам руководителя Центра кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ Альберта Гайфуллина, основной подход в развитии кластеров в РТ заключается в создании коммуникативной площадки. Предприятия малого и среднего бизнеса обладают компетенциями и проектами, на реализацию которых не хватает ресурсов. Вступая в кластеры, они получают возможности для развития, налаживают контакты с вузами и предприятиями-партнерами.

«Участие в кластере позволяет создать связи между предприятиями»

Корреспондент «Реального времени» узнал у участников встречи с Евгенией Шамис, какие перспективы для них открывает вхождение в промышленные кластеры.

Альберт Кабиров руководитель представительства Машиностроительного кластера РТ Мы объединяем предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию. В наш кластер входят компании, связанные с машиностроением, нефтехимией, энергосбережением и IT-сферой. Наш кластер не территориальный, а отраслевой, в него входят 300 компаний. Участие в кластере позволяет создать прямые кооперационные связи между предприятиями. В среднем в кластер каждый месяц входит одна-две компании. В нем запущено 10 проектов.

Игорь Абдрахманов генеральный директор рыбоводного комплекса «Биосфера-фиш» В марте 2018 года мы подписали соглашение о создании аквабиокультурного кластера. Инициатива исходила от Центра кластерного развития, нас также поддержало Министерство экономики РТ. Мы понимаем, что рыбная отрасль требует объединения всех игроков. Наша компания «Биосфера-фиш» стала одним из якорных предприятий кластера. Оно будет открыто в конце мая — начале июня, и на его основе и будет сформирован полноценный аквабиокультурный кластер. Само предприятие находится в Лаишевском районе. В кластере сейчас 10—12 компаний, в него вошли предприятия из Московской, Астраханской, Белгородской областей и из Башкирии. Кто-то из них производит отечественное оборудование для выращивания рыбы, кто-то — корма, кто-то — икру малька форели, осетровых. Мы надеемся, что количество резидентов будет расти.

Альберт Гайфуллин руководитель Центра кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ Из реализованных проектов могу назвать технологический аудит. Компании, занимающиеся робототехникой, объединились и договорились о том, что будут проводить на безвозмездной основе аудит в производственных компаниях. Они решают, где ручной труд могут заменить роботы. Часть предприятий уже установила станки. Но это не значит, что рабочие места сократились, — квалификация сотрудников повышается, роботами тоже нужно управлять. Робототехнику внедрила, например, компания «Магнолия». Она член Машиностроительного кластера, который находится в Набережных Челнах. Компании «Таткран» и «IQ 300» на межкластерной встрече с участием модератора заключили контракт на системное решение для «Таткрана». «IQ 300» сейчас оказывает сервисные услуги и внедряет систему производственного контроля на предприятии.

Андрей Гасяк исполнительный директор АНО СОПК «Композиты без границ» Я представляю межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». В него входят три региона: Татарстан, Саратовская и Московская области. Кластер сформировали в феврале этого года. Пока разбираемся, какие предприятия у нас есть и какие у них потребности. Всего в кластер входят 20 компаний, пять вузов, а также ОЭЗ «Алабуга» и технополис «Химград».

Екатерина Гумарова, фото Олега Тихонова