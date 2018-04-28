28 апр. 2018

Online-конференция c Евгенией Шамис, советником по развитию Союза инновационных территориальных кластеров

Online-конференция c Евгенией Шамис, советником по развитию Союза инновационных территориальных кластеров

28 апреля в 15:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Евгения Шамис, советник по развитию Союза инновационных территориальных кластеров.

Евгения Шамис приглашена в рамках воркшопа Центра кластерного развития и кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства РТ


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