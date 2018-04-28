Квартира под 9 процентов: Банк «Аверс» предлагает выгодную ипотеку

Фото: Максим Платонов

В Банке «Аверс» для сотрудников группы компаний «ТАИФ» действуют особые условия ипотечного кредитования. Взять кредит на срок до 30 лет можно по сниженным ставкам. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».



5 миллионов рублей на срок до 30 лет

Сотрудники группы компаний «ТАИФ» могут приобрести квартиру в ипотеку под 9% годовых по кредиту «Корпоративный». С момента введения в действие корпоративной программы выдано более 3 млрд рублей. Благодаря ей жилищные условия улучшили 2 313 сотрудников группы компаний «ТАИФ». Среди них — 23-летний Глеб Никитин. Молодой человек работает аппаратчиком на заводе этилена ПАО «Казаньоргсинтез». Весной 2017 года он подал документы на приобретение квартиры в жилом районе «Салават купере» и в марте 2018 года получил ключи от однокомнатной квартиры.

Сотрудники группы компаний «ТАИФ» могут приобрести квартиру в ипотеку под 9% годовых по кредиту «Корпоративный». Фото: Олег Тихонов



— Подходящую по планировке и квадратуре квартиру я смог подобрать в интернете. Когда дом был сдан, приехал и посмотрел, — делится Глеб Никитин.

Глеб рассказывает, что другие банки даже не рассматривал — сразу подал документы на ипотечный кредит в Банк «Аверс». Банк представляет кредит от 300 тыс. до 5 млн рублей под 9% годовых на срок от 1 года до 30 лет.

— 9% годовых — очень выгодное предложение. Да и жилье с такой низкой стоимостью квадратного метра, как в «Салават купере», больше не найти, — уверен Глеб Никитин.

С момента введения программы «Корпоративная» жилищные условия улучшили 2 313 сотрудников группы компаний «ТАИФ». Фото: Василя Ширшова



Предприятия группы компаний «ТАИФ» в рамках реализации Программы льготного обеспечения жильем своих сотрудников совместно с некоммерческим Государственным жилищным фондом при президенте Республики Татарстан предлагают индивидуальные условия для улучшения жилищных условий своим сотрудникам. «Казаньоргсинтез» предоставляет первоначальный взнос на покупку жилья — работнику выдают беспроцентный заем, который можно будет вернуть после погашения ипотеки.

Чтобы оплачивать кредит, сотрудникам группы компаний не обязательно приходить в банк — средства ежемесячно списываются Банком с зарплатной карты на условиях заранее данного разрешения. Если средств на карте недостаточно, то можно либо пополнить карту, либо внести денежные средства на текущий счет.

Программа «Приоритет» — для участия в долевом строительстве

В линейке Банка «Аверс» для сотрудников группы компаний «ТАИФ» есть еще одна ипотечная программа — «Приоритет». Она позволяет купить квартиру еще на этапе долевого строительства. Также по ней можно приобрести жилой или дачный дом с земельным участком, комнату в индивидуальном жилом доме, если залог оформляется на весь объект. Кроме этого, ипотечная программа предоставляет возможность покупки земельного участка, в том числе с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, парковочного места или гаража. Кредит предоставляется в размере от 300 тыс. до 15 млн рублей на срок до 30 лет. Минимальная ставка составляет 9,25% годовых с первоначальным взносом от 15%. При отказе от всех видов страхования процентная ставка по ипотечным кредитам увеличивается на один процентный пункт.

Тем, кто заехал в новое жилье, будет удобен потребительский кредит «Премьер». Сотрудники группы компаний «ТАИФ» могут получить от 50 тыс. до 1 млн рублей сроком до 5 лет без обеспечения под процентную ставку от 12,5% до 15% годовых при условии добровольного страхования жизни. При отказе от оформления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на два процентных пункта. При этом хотелось бы отметить, что страхование жизни и здоровья оформляется ежегодно на остаток суммы задолженности перед Банком, а не за весь срок кредита единовременно. Потребительский кредит может быть использован на покупку новой мебели для квартиры или на ремонт.

Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте банка aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России N 415 от 09.06.2014 г.

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