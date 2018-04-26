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Сколько в Казани Кубков Гагарина и почему Данис Зарипов не может забить Эмилю Гарипову

19:38, 26.04.2018 3
Сколько в Казани Кубков Гагарина и почему Данис Зарипов не может забить Эмилю Гарипову Фото: ak-bars.ru

Игроки казанского хоккейного клуба «Ак Барс», в третий раз ставшего обладателем Кубка Гагарина, побывали у «Вечернего Урганта».

Интернет-газета «Реальное время»
СпортХоккей
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Кто это Галимов?
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  • Анонимно 26 апр
    Молодцы
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    Анонимно 26 апр
    Самое достойное название для кубка, имя Великого человека Юрия Гагарина!!! Мы татары считаем Ю.Гагарина величайшим человеком современности и любим его. Шутка "Кубок Татарина" пусть останется доброй шуткой, без всякой обиды!!! Хоть в космос нас "упорно" не пускают, мы не унываем, в спорте все равны, спорт никого не обижает, не унижает, сама душа Юрия Гагарина покровительствует татарской команде!!!
    Говорят прямо с космодрома под шум ракеты звонят Н. Хрющову, -наш человек полетел в космос, хрючь спрашивает, как фамилия космонавта, ответ - Гагарин. Из за шума ему послышалось Татарин, разгневанный Хрючь орет в трубку, какой х.. татарин, верните нах.. обратно! есть такой анекдот...
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Новости спорта

08:51 МСК
Новости раздела