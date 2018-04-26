Сколько в Казани Кубков Гагарина и почему Данис Зарипов не может забить Эмилю Гарипову
Игроки казанского хоккейного клуба «Ак Барс», в третий раз ставшего обладателем Кубка Гагарина, побывали у «Вечернего Урганта».
Интернет-газета «Реальное время»СпортХоккей
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Говорят прямо с космодрома под шум ракеты звонят Н. Хрющову, -наш человек полетел в космос, хрючь спрашивает, как фамилия космонавта, ответ - Гагарин. Из за шума ему послышалось Татарин, разгневанный Хрючь орет в трубку, какой х.. татарин, верните нах.. обратно! есть такой анекдот...