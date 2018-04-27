Поход X5 на Татарстан: в 2018 году ретейлер откроет в республике 60 «Пятерочек»

На данный момент в республике 571 супермаркет этой сети

Более 7100 татарстанцев трудоустроены в сети магазинов «Пятерочка», еще 1000 жителей республики смогут стать сотрудниками сети до конца этого года. Компания планирует расширять свое присутствие в Татарстане — на днях был открыт 571-й по счету магазин, всего к этому моменту в России 12 тысяч «Пятерочек». В компании говорят, что развивают не только свой бизнес, но и регион присутствия — прежде всего поддержкой местных товаропроизводителей и расширением их присутствия в сети. Сейчас по некоторым позициям количество местного товара превышает 90%.

В Татарстане в 2018 году откроется еще 60 «Пятерочек»

12-тысячная «Пятерочка» в России открылась в Екатеринбурге, одновременно с этим супермаркетом открылись еще 11 новых «Пятерочек» в Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Челябинске, Адыгейске и Казани. В столице Татарстана новая «Пятерочка» появилась на улице Габишева в новом жилом квартале, она стала 211-й по счету, а всего в республике 571 супермаркет этой сети.

— У Казани большой потенциал, идет активная застройка, и с этой точки зрения ретейлу просто развиваться. Строятся новые жилые комплексы, куда мы намерены заходить, — говорит Артем Петрунин, операционный директор дивизиона «Приволжский» X5 Retail Group.

Торговая сеть «Пятерочка» кроме основной функции — обеспечивать продуктами население — несет не менее важную — трудоустройство местных жителей. На сегодняшний день работу здесь нашли 7100 татарстанцев, еще 1000 смогут стать сотрудниками сети до конца 2018 года.

— Если говорить о темпах развития, то нас устраивает то, как мы развивались в 2017 году, и мы постараемся сохранить эти темпы. В этом году планируем открыть в Татарстане более 60 магазинов, в Казани — больше 25, — говорит Дмитрий Торопов, директор дивизиона «Приволжский» X5 Retail Group.

«Мы хотим, чтобы каждый житель России мог пользоваться всеми плюсами современной торговли»

От других супермаркетов «Пятерочка» отличается программами лояльности. Каждый день с 9.00 до 13.00 для пенсионеров действует скидка 5%, а по понедельникам эта скидка удваивается — 10%. В среду семейный день — с 9.00 до 17.00 все покупатели с детьми получают скидку 10% на все товары.

Кроме этого, все покупатели получают «Выручай-карту», за покупки с ней накапливаются баллы, которыми можно расплатиться в «Пятерочке».

Сеть супермаркетов взяла на себя социальную нагрузку — совместно с Фондом продовольствия «Русь» проводится благотворительный продуктовый марафон «Корзина доброты» для помощи одиноким пожилым людям. В ходе мартовской акции продукты получили 2500 жителей отдаленных татарстанских сел и деревень.

— Мы хотим, чтобы каждый житель России мог пользоваться всеми плюсами современной торговли. Для этого мы открываем магазины и становимся ближе географически к покупателю, и эмоционально тоже. Наша миссия — быть продуктовым ретейлером №1 у россиян. Открывая новые магазины, мы привлекаем больше внимания, улучшаем качество сервиса, улучшаем благоустройство вокруг наших магазинов, — говорит Дмитрий Торопов, директор дивизиона «Приволжский» X5 Retail Group.

Более 35% всех товаров — от местных производителей

Новая «Пятерочка» на Габишева заметно отличается от своих предшественниц. Холодильные витрины с «молочкой» и колбасами закрыты стеклянными дверцами — это способствует стабильному температурному режиму и сохранению свежести продуктов. Также можно отметить расширение ассортимента продукции от местных производителей — ее доля более 35%, а по некоторым категориям, таким как хлебобулочные изделия, она составляет свыше 90%.

— Мы конструктивно взаимодействуем с местными поставщиками, постоянно заводим какие-то новинки и увеличиваем долю присутствия местных производителей на наших полках, тем самым развиваем весь регион, — говорит Торопов.

С расширением сети магазинов «Пятерочка» намерена расширять распределительные центры, откуда товары отвозятся по магазинам. Сейчас их два — в Лаишево и Высокой Горе — площадью 13 и 14 тысяч квадратных метров, планируется строительство мультикатегорийного распредцентра в Казани площадью 40 тысяч «квадратов».

Партнерский материал