Magna Hungaria: как предков мадьяр искали в Этелькезе, Лебедии и на Волго-Урале

И снова о прародине венгров. Часть 2

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В предыдущей публикации украинского историка была вновь поднята одна из ключевых проблем финно-угроведения — вопрос прародины венгров. Последние могли бы считать ею сразу несколько территорий, в том числе Этелькез, Лебедию и Волго-Уральский регион.

Венгры жили среди хазар

Константин Багрянородный указывал координаты только одной из прародин, которая называлась Ателькузу, то есть междуречье. В этот регион венгры должны были прийти прямо из прародины в Волго-Уральском регионе. Попасть туда они могли, только пройдя через хазарские земли. Вероятно, переселение происходило в 30-х гг. ІХ в. Включение кабаров в состав венгерской конфедерации племен указывает на возможное время гражданской войны в Хазарском каганате — она должна была происходить ориентировочно в IX в., о чем повествует автор Текста Шехтера (известного также как Кембриджский документ).

Нужно отметить, что только в этом документе подтверждаются сведения Константина Багрянородного о том, что кто-то воевал против иудейских царей Хазарского каганата. Только, в отличие от Константина Багрянородного, еврейский автор говорит не о восстании трех хазарских племен, а о войне народов pyynyl, twrqy, 'sy, 'bm. При помощи алан хазары одолели их во времена правления царя Вениамина. Кабары присоединились к венграм не во время пребывания последних в Хазарском каганате, а после их переселения в Ателькузу. Ни один еврейский источник не подтверждает, что на запад мигрировали именно хазары, а не кто-то другой. pyynyl — это печенеги, а twrqy — огузы. Возможно говорить о том, что часть населения Хазарского каганата отделилась от хазар. Нужно отметить, что и в кладе в Надь-Сент-Миклоше найдены салтовские следы. Этот клад, вероятно, можно связать с кабарами. А. Комар считает, что кабары оторвались от венгров во второй половине IX в. Более того, в Больших Зальцбургских анналах сказано отдельно о войне с венграми и о войне с кабарами на территории Австрии. Можно предположить, что кабары скоро отделились от венгров и поселились в Паннонии.

С легкой руки К. Грота название Лебедия как прародина венгров вошла в историческую науку. Между тем, Константин ни о какой Лебедии не упоминал, а просто говорил о воеводе Лебедии и о том, что венгры некоторое время жили среди хазар. Это, однако, не помешало ученым предлагать самые разные варианты локализации Лебедии. Л. Варади размещал ее между Волгой и Уралом, А. Барта — между Доном, Днепром и Днестром, Й. Маркварт — между Кубанью и Доном, К. Цуккерман — от низин Дона до северо-западного Причерноморья, О. Прицак — между Доном и Северским Донцом, Е. Халикова — между Доном и Хопром, О. Бубенок — между Кубанью, Манычем, переволокой между Доном и Волгой, Днепром. Э. Моор считал, что она находилась в лесостепной полосе между Киевом и Воронежем, И. Эрдели размещал Лебедию между Дунаем и Доном. К. Цегледи локализовал ее между Доном и Днепром (и считал частью Этелькеза), П. Степанов — в Приуралье. Н. Данилевский считал, что венгры переправились через Волгу в районе Саратова, а через Дон — в районе рек Медведица и Хопер. Оттуда они попали в Лебедию. А. Москаленко удержался от локализации Лебедии где-либо.

К. Грот считал, что первой прародиной венгров была Биармия, откуда они переселились в Башкирию и через Оку и Дон попали в Лебедию. Фото wikipedia.org



Исследователи считали, что название Лебедия может происходить от эллинизированной формы названия прежней родины. О. Бубенок полагает, что Лебедия могла происходить и от Лаб-и-дарйа — «берег моря». К. Грот считал, что первой прародиной венгров была Биармия, откуда они переселились в Башкирию и через Оку и Дон попали в Лебедию. Лебедия локализовалась этими исследователями между Днепром и Доном. И. Фодор и А. Рона-Таш считали Лебедию реальной. К. Цуккерман локализовал ее в причерноморских степях. При этом А. Рона-Таш считал, что в Лебедии обитало только племя воеводы Лебедии и от восточных славян в венгерский язык попало несколько слов. Л. Бенке, Я. Харматта, Л. Лигетти не считали Лебедию прародиной венгров. С вопросом Лебедии зачастую связывают вопрос кавказской прародины венгров. Л. Бендефи был уверен, что она находилась на реке Кума. А. Рона-Таш считал, что венгры вошли в землю булгар в 670—680-х гг. Огурско-венгерские контакты начались с V в. н.э. До того венгры жили на своей прародине на Южном Урале. Под давлением венгров одна часть булгар мигрировала на Дунай, вторая — на Среднюю Волгу, третья присоединилась к аварам. Однако в византийских хрониках и в еврейско-хазарской переписке говорилось, что булгар вынудили мигрировать не венгры, а хазары. Кроме того, ни о каких венграх на Северном Кавказе не говорили арабские источники.

Леведия и Этелькез

М. Артамонов одним из первых отказался от того, чтобы локализовать и вообще признавать существование Лебедии. В советскую эпоху эту концепцию переняли Н. Мерперт и С. Плетнева. Концепция салтовской Лебедии не оправдывает себя, поскольку, по данным последних исследований А. Тюрка и А. Комара, связи венгров с хазарами были не такими тесными, как привыкли считать до сих пор. А. Комар не считает Лебедию прародиной венгров. Салтовское население повлияло на венгров в комплексе вооружения и в системе верховной власти. Венгры отдавали предпочтение славянской керамике перед салтовской и их подражания салтовской керамике выглядят грубо. Заимствования из языков булгар и алан вполне могли войти в венгерский язык в период их нахождения в Волго-Уральском регионе. Памятники типа Субботцы куда более похожи на материалы из Танкеевского могильника и на памятники Обретения родины в Венгрии. Венгерский Аноним упоминал о странах Дентумогер и Скифия как о синонимах. Вероятно, Ателькузу Константина Багрянородного обозначает те же территории, что и названные Анонимом страны.

Традиционно проблема венгерских прародин получила широкое освещение у венгерских и русских археологов. Е. Зичи считал, что прародина венгров находилась на Северном Кавказе. Б. Пошта в поисках ее исследовал Балымерский курган, Загребинский могильник, погребение из Воробьевки. Венгерский археолог исследовал памятники около Вятки и в Подонье, а также в Прикамье. Русский археолог считал, что венгры жили вблизи от донских алан в бассейне Дона и Северского Донца. Н. Феттих относил к древнемадьярским памятникам Верхне-Салтовский могильник из Подонья, Танкеевский могильник из Поволжья, Редикорский могильник из верховьев Камы, Лядинский могильник из бассейна реки Цны, а также кочевнические памятники из Минусинской котловины и Алтая. А. Захаров и В. Арендт локализовали Леведию от Воронежского Подонья до Поволжья. Они выстраивали цепочку Танкеевский-Лядинский-Воробьевка-Верхний Салтов. И. Эрдели локализовал Дентумогер в Подонье, базируясь на данных могильников из Воробьевки и Буловки. В. Седов повторил тезисы этого исследователя, а его статья носила компилятивный характер. В. Михеев считал, что кремационные могильники Подонья и конкретно салтовский Сухогомольшанский могильник — венгерские. Л. Чурилова обнаружила в 1986 г. венгерский могильник из Манвеловки на Днепровском левобережье. С. Плетнева и Н. Бокий в 1988 г. нашли три погребения в с. Субботцы в бассейне Ингула. В 1989 г. Ч. Балинт пересмотрел ряд положений и отнес памятники из Воробьевки к салтовским. Е. Круглов считал, что венграм в Хазарском каганате принадлежали памятники Авиловского типа. И. Баранов полагал, что венгерское население инфильтровалось в Крым в VIII в. А. Моця считает, что Лебедия находилась на землях от Днепра до Дона, а Этелькез — между Днепром и Дунаем.

Н. Феттих относил к древнемадьярским памятникам Верхне-Салтовский могильник (на фото) из Подонья, Танкеевский могильник из Поволжья, Редикорский могильник из верховьев Камы, Лядинский могильник из бассейна реки Цны, а также кочевнические памятники из Минусинской котловины и Алтая. Фото dalizovut.narod.ru



Украинские ученые В. Приймак и А. Супруненко нашли в 1994 г. у с. Твердохлебы древневенгерское погребение. Предполагалось, что Новотроицкое городище было разгромлено венграми. Идеи украинцев развил В. Иванов. Он считал, что венгры форсировали Волгу и пересекли Дон. К древневенгерским отнесены Воробьевка, Новониколаевка, Манвеловка, Твердохлебов, Субботцы. Украинский ученный П. Толочко указывал, что древневенгерские памятники сложно отличить от других, поскольку они близки салтовским. Другой украинский исследователь В. Аксенов отнес Нетайловский могильник к венгерским. О. Приходнюк относил к венгерским находки из Коробчино, Воробьевки, Волосского, Манвеловки, Субботцев. К ним же он относил находки из Тепсеня и Бабичей. В более поздней своей статье исследователь указывал, что венгры жили в Лебедии в 30—80-х гг. ІХ в., чем фактически отождествлял Леведию и Этелькез. Он отмечал присутствие у венгров салтовской поясной гарнитуры. Р. Орлов считал памятниками венгров погребения из Субботцев, Манвеловки, Твердохлебов, Коробчино, Крылоса. Венгерский археолог Л. Ковач считает, что погребения из Сухой Гомольши и Воробьевки нет оснований относить к венгерским, а венгерскими считал памятники из Крылоса, Судовой Вышни и Перемышля (в Закарпатье и Галичине соответственно). И. Эрдели в своей работе 2008 г. написал, что венгры были на территории Северного Кавказа, он относил к их территориям лесостепи и степи Поволжья. Древнерусско-венгерские параллели в погребальных памятниках Киева исследователь объяснял присутствием венгерской наемной дружины в этом регионе. И. Фодор считал, что возможные контакты алан и венгров происходили во время их совместного проживания на территории салтово-маяцкой культуры. Серединой VIII в. И. Фодор датирует переселение венгров в Леведию. В 2007—2008 гг. А. Супруненко нашел венгерские памятники на раскопках в селах Дмытривка и Катэрынивка в Полтавской области. Венгерское население явно пребывало в междуречье Ворсклы и Сулы.

А. Комар подвел некоторые итоги археологических исследований. Памятники, похожие на венгерские из Танкеевского могильника, а также Караякуповской и Кушнаренковской археологических культур, не составляют сколь-нибудь значимой группы в составе Салтово-Маяцкой археологической культуры. Концепция Салтовской Лебедии заводит ученных в тупик и не объясняет, почему существовали памятники типа Субботцы. В то же время памятники типа Субботцы близки и венгерским памятникам периода Х в., имели параллели в Танкеевском и Больше-Тиганском могильниках, а также в памятниках Кушнаренковской и Караякуповской археологических культур. К памятникам типа Субботцы принадлежат памятники и в Слободзее. Венгры жили в степях и лесостепях на обоих берегах Днепра. Подтверждением тому служат находки из сел Манвеловка и Коробчина, которые относят к венграм и которые содержатся в днепропетровском Национальном музее.

Особенно интересны находки из Днепровского левобережья, которые исследовала группа полтавских археологов. Венгерские памятники были найдены у с. Волоськэ, Дмытривка и Катэрынивка. У села Дмытривка найден небольшой венгерский погребальный комплекс конца IX в. Венгерское погребение было впускным, в нем обнаружились изделия из золота, серебра, бронзы, наборные пояса. Кроме того, там была одежда. Это было семейное захоронение. Как и в погребениях из Днепропетровской области, венгры использовали для прикрытия лиц умерших специальные маски. Дмытривка является наиболее северным пунктом распространения венгерских вещей в Украине. Древневенгерские памятники в левобережной днепровской лесостепи свидетельствуют о том, что этот регион был населен венграми. Кроме них еще присутствовали салтоидные памятники. Расселение в этом регионе венгров создавало угрозу поселениям северян, которые были вынуждены строить фортификации для защиты от кочевнических нападений. Увеличилось количество городищ. О. Супруненко видел в этом влияние экспансии Хазарского каганата. Городища сооружали на мысах и окружали их валами и рвами.

Время миграции венгров в причерноморские степи устанавливают сведения только двух источников — хроники Георгия Амартола и Бертинские анналы. Фото Taz / wikipedia.org



Лебедия — конструкт историков XIX—XX веков

В арабских и персидских географических трактатах сведения были более четкие, и венгры локализованы в них между булгарами-ашкел и печенегами. Под влиянием хазар у венгров появился дуализм верховной власти. Хазары влияли на венгров как соседи, подобно волжским булгарам. Арабские хронисты указывали, что хазары оборонялись от венгров. Время миграции венгров в причерноморские степи устанавливают сведения только двух источников — хроники Георгия Амартола и Бертинские анналы. В последних сказано, что в Ингельгейм прибыло посольство хакан-рос из племени свеонов, сообщавшее о том, что путь из Константинополя им перекрыли злые народы и посему они вынуждены возвращаться домой окольными путями. Вероятно, венгры стали на порогах, как более поздние печенеги. О том, что скандинавы уже тогда завладели Средним Поднепровьем, свидетельствуют данные Баварского географа, размещавшие Ruzzi в Восточной Европе рядом с кацирами (хазарами). Венгры также отмечены в его списке как Ungare и размещены между вислянами и луколанами. В Хронике Георгия Амартола же сказано, что народ Ungre был нанят болгарами и напал на восставших ромеев, которые желали бежать из болгарского плена, но был разбит. Следующие действия венгров датированы 862 г., когда они, согласно Бертинским анналам, нанятые великоморавским правителем Ростиславом, напали на восточных франков королевства Людовика. После этого они воевали в Восточной Марке (Австрия) в 882 г., а в 892 г. были наняты Арнульфом против мораван.

В 896 г. венгры под давлением печенегов были вынуждены переселиться из Этелькеза (степи северо-западного Причерноморья) в Алфельд (венгерские степи). Константин Багрянородный сообщал, что их вынудили мигрировать печенеги. Регинон Прюмский датирует переселение венгров под давлением печенегов 889 годом. Нестор-летописец указывает 898 г. Современные исследователи считают датами переселения 889 или 896 гг. Однако тут есть ряд интересных моментов: венгерское захоронение около Перемышля датировалось не временем Обретения родины венграми, а ХІ в. Что касается двух погребений на окраинах Галича, то они, скорее всего, принадлежали преследующим венгров печенегам.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Лебедия как прародина венгров является конструктом историков XIX—XX веков. Реальными прародинами венграми были волго-уральская прародина и Этелькез в причерноморских степях. Этелькез занимал земли степей и частично лесостепей между Дунаем и Доном. Конструирование истории было свойственно также и средневековым авторам. Константин Багрянородный конструировал историю венгров, назвав венгров турками и родственниками савиров (саварти-асфалов). Он воспринимал их как очередных тюркских кочевников. Воеводы Лебедии не существовало, равно как и зависимости венгров от хазар. Дентумогер и Скифия у Анонима — синонимы этой страны. Временем переселения венгров в причерноморские степи были 30-е гг. IX в., а временем переселения в Алфельд был конец IX в.

Ярослав Пилипчук