Magna Hungaria: «Они побеждают саклабов и русов и продают их в Руме»

И снова о прародине венгров

Фото: wikipedia.org (Magna Hungaria на глобусе Иоганна Шёнера)

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В предыдущих публикациях украинского историка был начат разговор об одной из ключевых проблем финно-угроведения — вопросе прародины венгров, которых арабские и персидские авторы, а также Константин Багрянородный относили к тюркам. Как этнос, ведший когда-то кочевой образ жизни, венгры могли бы считать своей прародиной сразу несколько территорий.

«Прежняя земля венгров находилась вблизи от хазар»



Историография вопроса прародин венгров чрезвычайно широка. Среди венгерских ученых в данном случае необходимо назвать А. Рона-Таша, Д. Кришто, К. Редеи, Ш. Тота. Среди украинских вопрос с венгерскими прародинами активно разрабатывает А. Комар. В современной российской историографии этими вопросами активно занимались В. Шушарин и В. Иванов. Других ученых куда более, чем причерноморский вопрос, интересовала проблема Magna Hungaria.

Целью нашего исследования будет критический анализ сведений о прародине венгров в Северном Причерноморье. В центре внимания находятся вопросы, связанные в Этелькёзом и Лебедией. Основным источником по этой проблеме является текст «Об управлении империей» Константина Багрянородного. Необходимо выяснить, насколько сведения византийского историка отвечают историческим реалиям.

Константин Багрянородный описал две страны венгров. В главе 40 своего трактата он указывал, что границы Туркии (Венгрии) между страной моравов, мостом Траяна, Сирмием который находится у Белеграда, Истром (Дунаем). Соседями с юга названы хорваты, с запада — франки, с севера — печенеги, с востока — болгары. Реками в стране турков (венгров) названы реки Тимисис (Темеш), Тутис, Морисис (Муреш), Крисос (Кереш), Тица (Тиса). Это были Паннония и Трансильвания, где венгры в Х веке обрели новую родину. В главе 38 сказано, что в Ателькузе находились реки Варух (Днепр), Куву (Южный Буг), Трулл (Днестр), Брут (Прут), Серет. Реку Хидмас А. Комар сопоставляет с Камой. Сложно сказать, возможно ли отождествить с Ингулом реку Хингулос. Похожие на современные названия были только у рек Прут и Серет. В тюркской традиции Ингул и Ингулец — это Энгэл и Онгул.

Основным источником по этой проблеме является текст «Об управлении империей» Константина Багрянородного. Илл. wikipedia.org



При этом нужно отметить, что страны с названием Лебедия/Леведия Константин Багрянородный не знал, а упоминал о воеводе Леведии, его браке с хазаркой и совместном проживании с хазарами. Был указано, что Леведия был бездетным. Сам термин «воевода» появился у венгров вследствие взаимодействия с славянами. В сочинении Константина Багрянородного сказано, что каган хазар хотел назначить архонтом Туркии Леведию, но тот сказал, что не способен к такой власти. Византийский хронист указывал, что до Леведии и Арпада у турков (венгров) не было архонта. При этом указано, что турки избрали своим правителем Арпада. А. Комар отмечал, что информация о венграх была получена Константином Багрянородным не от Термацу и Булчу, а от славянского информатора. Это предположение подтверждается тем, что в сочинении византийского историка присутствуют термин «воевода» и закон по отношению к неславянским народам. Кроме того, в тексте есть вставка, в которой сказано, что до распада турков (венгров) на саварти-асфалов и собственно турков (венгров) их врагами были печенеги, которые тогда назывались кангарами. При этом нужно отметить, что на Южном Кавказе группа населения, называемая сийавурдийа, жила около Куры. Лазар Парбеци отмечал присутствие кангаров над долиной Куры. Народ kangaraye или hangaraye, по сведениям сирийцев Мар Григоры и Мар Абы, был противником персов. Вероятно, от армянских или сирийских христиан византийский хронист знал о печенегах под старым названием и о саварти-асфалах. В отношении прежней земли венгров было сказано, что она находилась вблизи (по соседству) от хазар. Византийский автор практически не знал о странах финно-угорских народов, а о прежней земле печенегов знал достаточно условно, упоминая об Атиле (Волге) и Геихе (Урале). Фрагменты, связанные с саварти-асфалами и печенегами, по мнению А. Комара, были просто склеены в один фрагмент Константином Багрянородным.

Венгры не зависели от хазар



Константин Багрянородный сообщал, что венгров с прежней их родины «около хазар» изгнали печенеги и что их частью названы саварти-асфалы, живущие около персов. Также сообщалось, что из Ателькузу их тоже изгнали печенеги. Регинон Прюмский указывал только на одно изгнание венгров печенегами. Также нужно сказать о том, что Константин Багрянородный называл венгров турками. Вероятно, он желал отождествить венгров с теми же савирами. Также вероятно, что византийский хронист просто вписал венгров в существующую систему координат и считал их одним из огурских племен. У Масуди народ баджард целиком самостоятелен, и в 934 г. он совершил поход на Валандар (Девельт около Варны) в союзе с болагарами (нукарда) и печенегами (баджна, баджанак). Ведущий русский хунгарист В. Шушарин ошибался, указывая на зависимость венгров от хазар. Сообщалось, что император отправил к венграм посла Гавриила с предложением вернуться в Ателькузу и воевать с печенегами, на что те ответили отказом, поскольку они боятся печенегов. Византийский император хотел продемонстрировать слабость венгров и их зависимость от других сил в регионе. Сведения Константина Багрянородного о том, что у венгров до Арпада и Леведии не было правителей, противоречат венгерской традиции. У венгерского Анонима венграми правили Юдьек, Алмош и лишь потом Арпад. Шимон Кезаи упоминал таких правителей, как Угер (Угек), Элад, Алмуш, Арпад. А. Комар отождествлял с Леведией Элада, а его земли локализовал западнее Волги. Венгры под командованием Элада, по предположению украинского исследователя, воевали против башкир и других угорских племен. Однако об этом нет сведений в письменных источниках. Гардизи же указывал на башкир как союзников хазар. Само пребывание венгров между Волгой и Доном в 824—831 гг. не кажется чем-то невероятным. Для Константина Багрянородного также характерно незнание венгерского языка. Он предполагал, что название региона происходило от рек Этель и Кузу. На самом деле Этелькёз — это междуречье.

А́льмош — полулегендарный вождь, предводитель союза венгерских племен согласно венгерским хроникам. Илл. wikipedia.org (миниатюра Венгерской иллюстрированной хроники)

Нужно учесть, что если бы венгры действительно зависели от хазар, то Йосиф обязательно отметил бы это в переписке. Хвастливый глава хазар писал, что его великие предки разбили многочисленных в-н-н-тр и преследовали их до реки Руна (Дунай). Кроме того, говорилось, что от него зависят народы Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Арису, Ц-р-мис, В-н-н-тит, С-в-р, С-л-виюн, Б-ц-ра (печенеги). Это буртасы, булгары-баранджары, сувары Буюрука, удмурты, марийцы. В-н-н-тит, вероятно, вятичи, а с-в-л — кавказские савиры, а не северяне. При этом указание на зависимость марийцев и удмуртов от хазар вряд ли соответствует истине. Скорее эти народы платили дань волжским булгарам. Печенеги же, по сведениям арабских хронистов, не платили дани хазарам. Однако Йосиф указывал, что все племена Б-ц-ра — его данники. Они на западе граничили с Х-г-рим. Как несложно догадаться, эту страну можно отождествить с венграми, обретшими новую родину в Паннонии.



В описании Константина Багрянородного на расстоянии десяти дней пути расположена страна Мордия. Г. Литаврин и А. Новосельцев относят это название к мордвинам. Однако если обратиться к сведениям мусульманских источников, то они не знают такой страны. В то же время ал-Бекри и Ибн Русте отмечают, что буртасы нападают на печенегов и зависят от хазар. Кроме того, Константин вряд ли мог знать о мордвинах, как и о марийцах, удмуртах и других народах. Для ромеев знания о народах были полезны в той степени, которая позволяет использовать их против их врагов. Страна буртас, которая находилась на Средней Волге, была и важной военной силой, выставлявшей 10 тыс. воинов, и важным торговым партнером. Мордия Константина Багрянородного — это, скорее всего, земля ираноязычных буртасов. Из всех финно-угорских народов Константин Багрянородный знал разве что венгров, да и то, вероятно, считал их тюрками.

«Перекочевывают с места на место и живут в шатрах»

Что касается страны венгров до переселения в Паннонию, то она описана в сочинениях арабских географов. Ибн Русте указывал, что венгры живут в шатрах, перекочевывают с места на место. Страна мадьяр находится между печенегами и булгарами-эскель, она богата лесами и водами. Венгры торговали с ромеями в Кархе (Керчи, Боспоре) обменивая на пленников из саклабов ковры и другие товары. Анонимный персидский географ сообщал, что венгры живут в стране, которая простирается на 150 фарсангов в длину и 100 фаргангов в ширину. Их соседями названы русы, саклабы, румийцы, в.н.н.др. Ал-Бекри отмечал, что страна венгров простирается на 100 фарсахов в ширину и длину. Одна из их границ находится вблизи румов. Живут венгры между печенегами и булгарами ашкел. Гардизи сообщал, что венгры занимаются рыболовством на реках. Им принадлежит равнина с густой травой. Гардизи локализовал владения венгров как «те, что между булгарами и аскелами», а также между Итилем и Дунаем. В сведениях о стране венгров нашли отражение сведения об их волго-уральской прародине, а также о пребывании в Этелькёзе. Соседями венгров названы румийцы, нендеры, русы, саклабы. Тахир ал-Марвази указывал, что страна венгров занимает сто на сто фарсахов и находится между реками Ру.а и Итилем и ее границы достигают Черного моря. Сказано, что это народ, живущий в шатрах и кочующий. Они побеждают саклабов и русов и продают их в Руме. Соседями венгров названы те же самые русы и саклабы, а также владения румийцев. Мухаммед Шебангараи упоминал о венграх как о народе м.х.р. Указывалось, что они живут в шатрах и кочуют вместе со своим скотом. Их земля доходит до Румского моря. Живут они на реках В.фа и Атил. Сообщалось, что они постоянно ведут войны с саклабами и русами. Они одерживают победы и продают пленных в городе Кр.х.

По факту самой ранней хроникой в Венгрии были "'Деяния венгров". Илл. wikipedia.org



Как нетрудно заметить, арабские хронисты объединили сведения о поволжской и причерноморской прародинах венгров. Сведения школы ал-Джайхани позволяют реконструировать раннюю историю венгров. Перед переселением в Паннонию венгры жили в двух регионах: за Волгой и в причерноморских степях. Как и Константин Багрянородный, арабские и персидские авторы относили венгров к тюркам. Причерноморская прародина была названа венгерским Анонимом Скифией или Дентумогер. Семь венгерских царственных особ назывались Хетумогер. Шимон Кезаи называл прародину венгров Скифией. По мнению А. Комара, страны Денция и Могория — это синоним Дентумогер у Анонима. Венгерская традиция в лице Кезаи знала о реке Тогоре, которая, вероятно, отождествляется с рекой Белой. Хидмас лишь предположительно отождествляется с Камой.

А. Рона-Таш предлагает позиционировать сведения о венграх у Константина Багрянородного как первую венгерскую хронику, похожую на «Сокровенное сказание монголов», но вряд ли есть основания считать это возможным. Само существование письменности у венгров не является чем-то невероятным, однако наиболее древние секейские надписи датируются XV—XVI веками. О более древних надписях сообщали Шимон Кезаи и Янош Туроци, считая их соответственно гуннским и скифским письмом. Само использование рунической письменности не означает возможности сочинения хроники. Аналогичные орхоно-енисейские тюркские надписи повествуют о деяниях отдельных политических деятелей, да и в рунических надписях в Скандинавии сказано о свершениях отдельных викингов. Составители рунических надписей не составляли единой истории нескольких правителей. В. Шушарин предполагал существование не дошедших до нас хроник. На основе данных Венгерского хроникального свода XIV в. предполагалось существование хроники, условно названной «Деяния венгров» XI в. Однако она не более реальна, чем гипотетические русские летописные своды XI—XIII вв. По факту, самой ранней хроникой в Венгрии были «Деяния венгров'», а на Руси — «Повесть временных лет». Рихард и Юлиан говорили о каких-то хрониках, которые подвигли их на странствование. Можно предположить существование хроник, написанных в XII веке, когда высокая христианская культура пустила корни в Венгрии. Вероятно, источником вдохновения для венгерских доминиканцев было сочинение Анонима, написанное в конце XII в. Нужно отметить, что они не имели четкого представления, куда идти, и сначала побывали на Северном Кавказе, потом в Среднем Поволжье и только благодаря помощи восточных венгров установили контакт с ними. Практически для всех стран Центральной и Восточной Европы христианизация и появление письменности взаимосвязаны. Венгры были крещены Иштваном Святым, а первая хроника у них появилась в конце XII в. Аналогично было и в Польше (крещение в 966 году, первая хроника в XII веке), на Руси (крещение в 988 году, первая хроника в первой четверти XII века), в Чехии (христианство в Чехии и Моравии появилось в IX веке, первая хроника написана в XII). При том что венгры оставались язычниками, сложно представить, что у них были исторические хроники.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук