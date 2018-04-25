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Прокуратура Оренбурга потребовала проверить на пожарную безопасность многоквартирные дома

10:02, 25.04.2018
Прокуратура Оренбурга потребовала проверить на пожарную безопасность многоквартирные дома
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Оренбурга потребовала провести проверки пожарной безопасности в многоквартирных домах выше 11 этажей. Ведомство хочет, чтобы сотрудники МЧС завершили проверки до августа.

По данным прокуратуры, за последнее время в городе произошло несколько пожаров в квартирах. Причиной стало отсутствие пожарной сигнализации либо ее неисправность, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На территории Оренбурга расположено около 100 многоквартирных домов этажностью свыше 11 этажей и более, где, возможно, также допускаются нарушения правил и норм пожарной безопасности, отметили в прокуратуре.

Ранее губернатор Оренбуржья Юрий Берг рассказал о проверках на пожарную безопасность в торговых центрах региона. По его словам, большинство объектов уже строились с нарушениями.

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