В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности
Ранее ограничения сняли, но ровно на 17 минут
В Татарстане в 07:08 второй раз за день ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.
Ранее ограничения впервые за день ввели в 03:07 мск. Затем в 06:51 режим беспилотной опасности в регионе сняли. Однако спустя 17 минут данный режим ввели повторно.
