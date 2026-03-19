В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности

07:23, 19.03.2026

Ранее ограничения сняли, но ровно на 17 минут

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 07:08 второй раз за день ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

Ранее ограничения впервые за день ввели в 03:07 мск. Затем в 06:51 режим беспилотной опасности в регионе сняли. Однако спустя 17 минут данный режим ввели повторно.

Никита Егоров

