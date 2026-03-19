Все новости
Песков заявил о паузе в переговорах РФ и Украины при посредничестве США

09:24, 19.03.2026

По его словам, трехсторонняя группа приостановила работу, при этом Кирилл Дмитриев продолжает деятельность в рамках двусторонней группы России и США

Песков заявил о паузе в переговорах РФ и Украины при посредничестве США
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Переговорный процесс России и Украины при посредничестве США находится на паузе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете «Известия».

Он уточнил, что при этом специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках двусторонней группы России и США.

— Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе, — сказал Песков.

Ариана Ранцева

