Полиция задержала четырех подозреваемых в использовании терминалов трафика
По данным МВД, через устройства проходили звонки и СМС для получения доступа к личным данным россиян с целью хищения денег
Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, через эти терминалы проходили телефонные звонки и СМС-рассылки. Они использовались для получения доступа к личным данным россиян с целью последующего хищения денежных средств.
