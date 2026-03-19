Индекс потребительских цен в Татарстане вырос на 6%

По сравнению с декабрем 2025 года показатель достиг 102,77%, а к февралю прошлого года — 106,86%

Индекс потребительских цен в Татарстане в феврале 2026 года, по сравнению с январем, составил 100,85%. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

По сравнению с декабрем 2025 года показатель достиг 102,77%. В феврале 2025 года индекс составлял 100,98%, а по отношению к декабрю 2024 года — 102,56%.

Согласно статистике, цены на товары в феврале 2026 года выросли на 0,58% по сравнению с январем (100,58%). Продовольственные товары подорожали на 0,66%, при этом без учета плодоовощной продукции — на 0,24%. Плодоовощная продукция выросла в цене на 3,37%.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,50%, услуги — на 1,51%. Базовый индекс потребительских цен составил 100,80% к январю.

По сравнению с февралем 2025 года индекс потребительских цен достиг 106,86%. Цены на товары выросли до 104,89%, на продовольственные товары — до 107,26%, на непродовольственные — до 102,61%, на услуги — до 111,76%.

В целом за январь — февраль 2026 года индекс потребительских цен составил 106,93% по отношению к аналогичному периоду 2025 года.

Ариана Ранцева