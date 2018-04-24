Карта рассрочки: как тратить и зарабатывать грамотно

Возможность заплатить за покупку по частям — это та привилегия, которую покупатели готовы выбирать чаще, чем любую скидку

Покупать товары без денег становится все проще. Когда нет наличных, можно воспользоваться картой, а если нет денег даже на карте — оформить кредит. Банки уже не требуют приходить в отделение и подписывать договор — есть кредитные карты и расплачиваться ими можно так же как дебетовыми. Недавно появился новый финансовый инструмент — карты рассрочки. Реклама обещает, что принимают их где угодно и даже переплат нет. Предложение заманчивое, я решила им воспользоваться, и вот что из этого получилось.

Как Тимур Родригез пошел за кольцом, а я за картой

Когда я увидела рекламу, где Тимур Родригез через густой лес пробирается к избушке с вывеской «Заграница», покупает колечко для невесты, дает кузнецу вместо денег карту рассрочки, а голос за кадром убеждает, что с ней можно купить все что угодно, да еще и без переплаты, мне стало интересно что же это за карта такая, зачем банку кредитовать нас, да еще и бесплатно?

Банковские карты давно заменили в моем кошельке наличность: кроме дебетовой, на которую «капает» зарплата, есть овердрафтная и еще кредитная с льготным периодом. Последней пользуюсь часто — это жутко удобно, когда купить хочется сейчас, а деньги будут только через неделю. Я думала, что это «потолок» любви банков к клиентам, но оказалось, что нет, потому что они придумали еще и карты рассрочки.

Беру сейчас — плачу потом. Как это работает?

Самая крутая фишка карты рассрочки в том, что банк не берет деньги за то, что владелец карты взял товар сейчас, а платить будет потом, частями. И слова из рекламы: «Покупайте все, что вам нужно, без переплаты в любом магазине и даже за границей», — это абсолютная правда.

Пример из жизни. 20 марта я оформила карту рассрочки #вместоденег, а 5 апреля по ней я купила телевизор, он стоит 34 тысячи рублей. Срок рассрочки, в течение которого я не буду платить проценты банку, в моем случае составил 4 месяца. В день покупки я не заплатила ни рубля, далее каждый месяц, начиная с 20 мая и заканчивая 20 августа (20-е — это дата моего платежа) я просто должна буду пополнять карту на 8500 рублей (34000:4=8500). Круто? Нет, это еще не круто! Потому что сегодня выяснилось, что мы с мужем летим в Прагу и до 5 мая надо выкупить билеты. Смогли бы мы осилить еще 24 тысячи на перелет, если бы за телевизор заплатили сразу? Вряд ли, но карта рассрочки выручила нас снова. 5 мая я куплю билеты по карте #вместоденег. Срок рассрочки снова 4 месяца, значит нужно будет начиная с 20 июня и заканчивая 20 сентября вносить по 6000 рублей (24000:4=6000). Таким образом первый мой платеж за эти две покупки составит 8500 (только за телевизор), второй, третий и четвертый — по 14500 (8500 (телевизор) +6000 (билеты), а последний — 6000 (только билеты).

От продуктов до шубы: что можно купить в рассрочку?

Почему я сделала акцент на фразе «в моем случае», когда рассказывала о принципе действия карты рассрочки? У всех банков срок рассрочки разный. У «Альфа-Банка» сейчас — это 4 месяца в любых магазинах. Но, кроме этого, есть магазины-партнеры, где рассрочка может доходить до 24 месяцев! Например, по карте #вместоденег продленный период рассрочки дают более 70 партнеров (а это более 3000 магазинов по всей стране, и список все время расширяется) — купить можно все, начиная от продуктов, заканчивая турпутевкой, техникой, «ювелиркой» и шубой.

Дисциплина — мать победы

Будет нечестно заявлять, что карты рассрочки — это беззаботная жизнь. Как и у любого финансового инструмента, у них свои нюансы. Чтобы не платить банку проценты и штрафы, нужно соблюдать железную дисциплину. До даты ежемесячного списания нужно вносить на карту минимальный платеж. С другой стороны, это не так сложно, если есть смартфон. У «Альфа-Банка», например, есть мобильное приложение — сканируете карту, с которой хотите списать деньги, и переводите их на карту #вместоденег в один клик и без комиссии. Также в приложении есть информация о всех совершенных покупках, график платежей и чат для общения с сотрудниками банка, если возникнут вопросы. Еще по карте #вместоденег «Альфа-Банка» можно досрочно погасить рассрочку, перечислив на нее желаемую сумму.

Как я начала зарабатывать с картой рассрочки

Раз банк мне доверяет и предоставляет новые финансовые инструменты, то надо этим пользоваться, подумала я и придумала, как с картой рассрочки не только тратить, но и зарабатывать. Уже давно я начала делить зарплату на четыре части: обязательные платежи (коммуналка, детсад), текущие траты (продукты, одежда), крупные покупки и накопление (вклад в банке). Раньше на накопление у меня уходила меньшая часть зарплаты, сейчас я ее увеличила. Одежду, технику и даже продукты, когда предстоит большое семейное торжество и речь идет о крупной сумме, я оплачиваю картой рассрочки, внося потом небольшие платежи ежемесячно, а часть денег, которые я прежде тратила на эти товары, кладу в банк — проценты накапливаются.

Зачем это банку?

Логичный вопрос — какой смысл банку давать вам деньги без процентов? Первая причина: чаще всего банк зарабатывает не на клиенте, как с традиционным кредитом, а на продавце. Магазины-партнеры выплачивают банку комиссию за каждый купленный по карте рассрочки товар. Кроме того, любой банк стремится завоевать доверие клиента и удивить интересными предложениями, ну а мы от этого только выигрываем.

Преимущества карты рассрочки

0% переплаты;

выпуск и обслуживание карты — бесплатно;

отсутствуют требования по страхованию жизни и товара, иные переплаты.

Лайфхаки по использованию карты рассрочки

Дисциплина прежде всего: каждая новая покупка имеет свой срок рассрочки, важно своевременно вносить суммы ежемесячных платежей по всем рассрочкам, чтобы не получить штраф за просрочку платежа. Будьте digital: использование мобильного приложения либо интернет-банка позволит сделать управление картой рассрочки удобным и бесплатным — пополнение карты #вместоденег в мобильном приложении «Альфа-Банка» осуществляется без комиссии. Изучите внимательно весь список партнеров, период рассрочки у отдельных партнеров может достигать 24 месяцев. При выборе банка, в котором вы планируете оформить карту рассрочки, обратите внимание, где она принимается — только у партнеров банка или везде.





Любовь Денисова