Когда один шедевральный гол не спасает сезон
«Рубин» упускает победу в матче с «Ростовом» в юбилейный день
Большая информационная кампания, развернутая в связи с 60-летием «Рубина», предполагала, что в этот день на Центральном стадионе соберется приличное количество людей, которые увидят качественный и зрелищный футбол. Пришедшие действительно до матча лицезрели легенд казанского клуба и посмотрели не самую скучную игру. Только вот с посещаемостью вышло не так празднично — всего 5500 зрителей. Корреспондент «Реального времени», тоже побывав на матче-ностальгии, узнал, что думают легенды клуба о втором пришествии Курбана Бердыева в «Рубин», полюбовался на лучший гол казанцев в нынешнем сезоне и выяснил, где «тонко» в их игре. Об этом и о других подробностях матча «Рубина» с «Ростовом» Валерия Карпина — в материале «Реального времени».
«Только большие клубы помнят историю»
За два часа до матча у большого шатра, в котором восседали ветераны команды Хасан Кабзе, Виталий Калешин, Александр Бухаров, Рустем Хузин, Лаша Салуквадзе, Орландо Калисто, Олег Нечаев и Давид Чаладзе, уже выстроилась очередь до самых стен Центрального стадиона — а это порядка 150—200 метров. Бухаров, который расположился первым в ряду легенд, принял на себя основную нагрузку в общении с поклонниками.
И надо сказать, что среди желающих получить заветный автограф или селфи было немало и болельщиков с сине-желтыми шарфами «Ростова». Корреспондент «Реального времени», конечно, не мог пройти мимо и пробрался в самые глубины ностальгического шатра, пообщавшись как раз с Бухаровым — пока тот подписывал очередную фотографию со своим изображением.
— Чувствуешь себя как дома?
— Да, я благодарен, что руководство «Рубина» решило собрать игроков, отметить юбилей. Это очень приятно, что мы собрались с ребятами. Я застал два поколения ребят, мы пообщались, и я рад видеть всех здесь.
— Сегодня к тебе подходят поклонники и «Рубина», и «Ростова». Приятно?
— Конечно. У меня теплые отношения и с ростовскими болельщиками, и с казанскими. Очень приятно, что сегодня такая дружная атмосфера, — отметил Бухаров.
«Чемпионами, может, и не будем, но при Бердыеве точно будет тактика и игра»
Киберфутбол и конкурсы на пробитие штрафного реальным мячом, или же возможность сделать гифку на фоне виртуальной надписи «60 лет» — вся эта развлекательная программа пользовалась гораздо меньшей популярностью, чем шатер с экс-футболистами «Рубина». Что удивительно, очередь состояла в основном из болельщиков «нового» поколения — студенческого возраста. Все-таки игру большинства из футболистов, с которыми им так важно было сфотографироваться, они даже не застали. Впрочем, встречались здесь и бывалые «рубиновые».
— Кого из этих ребят считаешь самым легендарным в составе «Рубина»? — спросил корреспондент «РВ» у болельщика «Рубина» с 2004 года Артема Киреева.
— Калисто, однозначно. И Бухарова.
— Почему именно Орландо?
— Он очень сильно играл в обороне, держал все под контролем. Это очень нравилось. При этом он создавал моменты и отдавал много голевых передач.
— Сегодня от «Рубина» отвернулись многие болельщики, уставшие от неудач и перемен курса. Почему ты продолжаешь поддерживать команду на протяжении уже 14 лет?
— Я верю в свой клуб и буду в любом случае в него верить, потому что это мой клуб. Мы им живем, и будем с ним. Победы, поражения, ничьи — это не значит ничего.
— Как считаешь, Бердыев вернет «Рубину» прежние успехи?
— Что мы снова станем чемпионами — эту вероятность я бы оценил процентов на 30. Но то, что он сделает игру, наладит тактику — это точно. Бердыев знает, что нужно сделать. Пускай они не будут чемпионами, но у них будет тактика, будет игра. И больше ничего не надо, — сказал, как отрезал, болельщик Артем Киреев.
Не последнее место по популярности среди поклонников занимал и защитник Виталий Калешин. И его мнение о будущем казанского клуба, кстати, не так уж и разнилось с мнением болельщиков.
Виталий Калешин: «Я думаю, что в ближайшие год-полтора клуб вернет свои позиции в российском чемпионате и будет бороться за самые высокие места»
— Есть ностальгические чувства от возвращения на эту площадь, этот стадион? От общения с казанскими болельщиками? — спросил корреспондент «Реального времени» у Виталия.
— Ну конечно! Такое ощущение, что никуда не уезжал. Как будто все еще играю здесь. Когда я играл здесь, «Казань Арена» еще только строилась, и для меня родной стадион — именно Центральный. Очень рад, что сегодняшний праздник проходит здесь. Только положительные эмоции, и большое спасибо клубу за то, что устроили это мероприятие. Только большие клубы помнят свою историю и ценят это.
— Ты как-то говорил, что лучший тренер в России — это Бердыев. Сейчас он вернулся в клуб. Как считаешь, мы увидим старый добрый победный «Рубин»?
— Обязательно. Как говорится, Москва не сразу строилась. Курбану Бекиевичу нужно время. Я думаю, что в ближайшие год-полтора клуб вернет свои позиции в российском чемпионате и будет бороться за самые высокие места, — пообещал чемпион России в составе «Рубина» Виталий Калешин.
Нобоа раскачал Центральный, как в старые добрые времена
Никаких неожиданностей в стартовом ростере «Рубина» не обнаружилось. Место в нападении в отсутствие Сердара Азмуна в паре с Ивелином Поповым ожидаемо занял Рифат Жемалетдинов. В защите вышли неизменные Кудряшов, Гранат, Навас, а также Сорокин и Кузьмин.
И «Рубин» с первых минут принялся давить контролем мяча и постоянными заходами в атаку с помощью проникающих пасов. Сначала очень опасно со штрафного навесил Кристиан Нобоа — выручил вратарь гостей Илья Абаев. Еще через пару минут уже через Подберезкина развернулась быстрая комбинационная атака: Вячеслав подал на Попова, но вновь выручил голкипер. Еще раз на 10-й минут с острого угла пробивал Абаева Жемалетдинов. Работы у вратаря «Ростова» хватало.
За центральную линию поля ростовчане впервые перешли лишь к 17-й минуте, и тут же едва не создали гол из ничего. Это Эльдор Шомуродов едва не замкнул кросс с правого фланга — Джанаев был на месте.
Похоже, что Валерий Карпин решил брать Казань тем оружием, которым она сама всегда славилась. Его «Ростов» отдал мяч и действовал строго в обороне, позволяя себе лишь редкие выпады с быстрым переходом из обороны в атаку. Прекрасно зная, что «Рубин» не очень любит брать игру в свои руки и вести атакующую игру, Карпин вынуждал казанцев заниматься именно этим, в то время как сами южане выжидали свой момент.
Ближе к перерыву они все-таки освоили мяч, и началась довольно сумбурная и плотная игра преимущественно в центре поля. Казалось, что трибуны постепенно впадают в спячку, и кроме фан-сектора никто уже не в состоянии даже голос подать. И так бы, наверное, зрители и додремали до перерыва, если бы не Кристиан Нобоа, который соорудил взятие ворот в абсолютно неожиданной ситуации. «Рубин» заработал очередной угловой и вместо привычного розыгрыша решил подать. Защитники «Ростова», казалось, выбили мяч за пределы штрафной и обезопасили свои ворота, но не тут-то было. В 99 подобных случаях из ста игрок российской Премьер-лиги просто принял бы мяч на грудь и стал искать продолжение атаки через нижний пас. Но не таков Нобоа. Эквадорский полузащитник не стал опускать мяч на землю и с лету приложился по нему так, что он зашел точно в «паутину» — 1:0. После игры Кристиан Нобоа раскрыл журналистам рецепт эффектного гола.
— Сразу принял решение бить по летящему мячу? — уточнил корреспондент «Реального времени».
— Да, конечно сразу. Мяч так хорошо лег на ногу.
— Сколько таких голов было в твоей карьере?
— Не знаю. Самое главное, что сегодня забил. Хорошо, конечно, но еще лучше, когда такой гол залетает и при этом твоя команда выигрывает. Но пока ничья.
Тут-то трибуны и расшевелились — сначала долго аплодируя Кристиану, а потом начав потихоньку заряжать: «Казань! Казань!» Наконец-то по-настоящему вспомнились чемпионские годы. Вот только бы еще народу на трибунах побольше.
Да, согласен, что это провал. Но там больше ошибка Егора Сорокина. Он отпустил человека. А «Ростов» реализовал преимущество в одного игрока
Индивидуальные ошибки — бич нынешнего «Рубина»
Хорошее настроение на трибунах Центрального царило лишь до начала тайма второго. После перерыва «Ростов» взял игру под свой контроль и стал постепенно подбираться к воротам Сослана Джанаева. Пара резких выходов на рандеву с голкипером «Рубина» по флангам были первым звоночком, что где-то оборона казанцев проседает. Ну а пропущенный гол на 67-й минуте наглядно показал, где именно «тонко». Мяч получил Алексей Ионов, свободно пробежал вдоль кромки поля, увидел, что в штрафной на противоположной правой стороне без опеки гуляют сразу два партнера и точно подал в их направлении. Сергей Паршивлюк спокойно и без сопротивления расстрелял ворота Джанаева с близкого расстояния — 1:1. Где в этот момент были Федор Кудряшов или Владимир Гранат, которые и должны были дежурить на левом фланге обороны — этот вопрос остался невыясненным. Подобные провалы в обороне приемлемы разве что для юношеских команд, но никак не для команды, в обороне которой играют защитники сборной России. После игры корреспондент «Реального времени» узнал мнение наставника казанцев об этом эпизоде.
— Курбан Бекиевич, о моменте с пропущенным голом. Вы согласны, что подобные ошибки Граната и Кудряшова — это не уровень?
— Да, согласен, что это провал. Но там больше ошибка Егора Сорокина. Он отпустил человека. А «Ростов» реализовал преимущество в одного игрока.
После гола гостей картина игры практически не поменялась. «Ростов» показывал, что больше хочет выиграть.
— Они тоже хорошо сегодня играли, — говорил после матча Кристиан Нобоа. — Хорошая оборона, компактная. Не было больших ошибок. Но это футбол, надо смотреть дальше. Мы хотели выиграть, конечно. Но ничья — закономерный результат.
Но вернемся на поле. Лишь когда Бердыев выпустил Коновалова вместо Могилевца, «Рубин» ожил и ринулся вырывать победу. Отличный момент имел Реза Шекари (вышедший чуть раннее вместо Подберезкина), когда его вывели слева на удар прямо перед воротами, но Абаев вовремя выскочил из ворот и сократил угол обстрела. Так и закончили — 1:1.
— Могли и проиграть, и выиграть, так что считаю ничейный результат закономерным, — говорил после матча полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. — После гола «Рубина» мы сразу могли сравнять, но по той игре, которая складывалась, наша команда довольна добытым очком. Впереди важные игры, надо выигрывать.
Справка
«Рубин» — «Ростов» 1:1 (1:0, 0:1)
Голы:
1:0 — 40 Нобоа, 1:1 — 67 Паршивлюк.
- «Рубин» — Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Сорокин, Попов, Подберезкин (Шекари, 74), Могилевец (Коновалов, 83), Нобоа, Жемалетдинов (Карадениз, 63), Кузьмин.
- «Ростов» — Абаев, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Байрамян (Скопинцев, 74), Юсупов (Зуев, 61), Шомуродов.
комментарии
Вчера была игра без настоящего настроя, юбилейная, праздничная игра.
Но все равно видно, что Рубину надо очень сильно совершенствоваться.
На общем фоне сильно выделялись Байрамян и Шомуратов. У них невозможно было отобрать мяч. А наш Джемалетдинов мгновенно теряет мяч, ему надо расширить диапазон движений, разнообразить игру.
Вообще, непочатый край работы. И чемпионовский настрой.