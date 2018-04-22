Когда один шедевральный гол не спасает сезон

«Рубин» упускает победу в матче с «Ростовом» в юбилейный день

Большая информационная кампания, развернутая в связи с 60-летием «Рубина», предполагала, что в этот день на Центральном стадионе соберется приличное количество людей, которые увидят качественный и зрелищный футбол. Пришедшие действительно до матча лицезрели легенд казанского клуба и посмотрели не самую скучную игру. Только вот с посещаемостью вышло не так празднично — всего 5500 зрителей. Корреспондент «Реального времени», тоже побывав на матче-ностальгии, узнал, что думают легенды клуба о втором пришествии Курбана Бердыева в «Рубин», полюбовался на лучший гол казанцев в нынешнем сезоне и выяснил, где «тонко» в их игре. Об этом и о других подробностях матча «Рубина» с «Ростовом» Валерия Карпина — в материале «Реального времени».

«Только большие клубы помнят историю»

За два часа до матча у большого шатра, в котором восседали ветераны команды Хасан Кабзе, Виталий Калешин, Александр Бухаров, Рустем Хузин, Лаша Салуквадзе, Орландо Калисто, Олег Нечаев и Давид Чаладзе, уже выстроилась очередь до самых стен Центрального стадиона — а это порядка 150—200 метров. Бухаров, который расположился первым в ряду легенд, принял на себя основную нагрузку в общении с поклонниками.

И надо сказать, что среди желающих получить заветный автограф или селфи было немало и болельщиков с сине-желтыми шарфами «Ростова». Корреспондент «Реального времени», конечно, не мог пройти мимо и пробрался в самые глубины ностальгического шатра, пообщавшись как раз с Бухаровым — пока тот подписывал очередную фотографию со своим изображением.

— Чувствуешь себя как дома?

— Да, я благодарен, что руководство «Рубина» решило собрать игроков, отметить юбилей. Это очень приятно, что мы собрались с ребятами. Я застал два поколения ребят, мы пообщались, и я рад видеть всех здесь.

— Сегодня к тебе подходят поклонники и «Рубина», и «Ростова». Приятно?

— Конечно. У меня теплые отношения и с ростовскими болельщиками, и с казанскими. Очень приятно, что сегодня такая дружная атмосфера, — отметил Бухаров.

У большого шатра, в котором восседали ветераны команды Хасан Кабзе, Виталий Калешин, Александр Бухаров, Рустем Хузин, Лаша Салуквадзе, Орландо Калисто, Олег Нечаев и Давид Чаладзе, выстроилась очередь



«Чемпионами, может, и не будем, но при Бердыеве точно будет тактика и игра»



Киберфутбол и конкурсы на пробитие штрафного реальным мячом, или же возможность сделать гифку на фоне виртуальной надписи «60 лет» — вся эта развлекательная программа пользовалась гораздо меньшей популярностью, чем шатер с экс-футболистами «Рубина». Что удивительно, очередь состояла в основном из болельщиков «нового» поколения — студенческого возраста. Все-таки игру большинства из футболистов, с которыми им так важно было сфотографироваться, они даже не застали. Впрочем, встречались здесь и бывалые «рубиновые».

— Кого из этих ребят считаешь самым легендарным в составе «Рубина»? — спросил корреспондент «РВ» у болельщика «Рубина» с 2004 года Артема Киреева.

— Калисто, однозначно. И Бухарова.

— Почему именно Орландо?

— Он очень сильно играл в обороне, держал все под контролем. Это очень нравилось. При этом он создавал моменты и отдавал много голевых передач.

— Сегодня от «Рубина» отвернулись многие болельщики, уставшие от неудач и перемен курса. Почему ты продолжаешь поддерживать команду на протяжении уже 14 лет?

— Я верю в свой клуб и буду в любом случае в него верить, потому что это мой клуб. Мы им живем, и будем с ним. Победы, поражения, ничьи — это не значит ничего.

— Как считаешь, Бердыев вернет «Рубину» прежние успехи?

— Что мы снова станем чемпионами — эту вероятность я бы оценил процентов на 30. Но то, что он сделает игру, наладит тактику — это точно. Бердыев знает, что нужно сделать. Пускай они не будут чемпионами, но у них будет тактика, будет игра. И больше ничего не надо, — сказал, как отрезал, болельщик Артем Киреев.

Не последнее место по популярности среди поклонников занимал и защитник Виталий Калешин. И его мнение о будущем казанского клуба, кстати, не так уж и разнилось с мнением болельщиков.

Виталий Калешин: «Я думаю, что в ближайшие год-полтора клуб вернет свои позиции в российском чемпионате и будет бороться за самые высокие места»



— Есть ностальгические чувства от возвращения на эту площадь, этот стадион? От общения с казанскими болельщиками? — спросил корреспондент «Реального времени» у Виталия.

— Ну конечно! Такое ощущение, что никуда не уезжал. Как будто все еще играю здесь. Когда я играл здесь, «Казань Арена» еще только строилась, и для меня родной стадион — именно Центральный. Очень рад, что сегодняшний праздник проходит здесь. Только положительные эмоции, и большое спасибо клубу за то, что устроили это мероприятие. Только большие клубы помнят свою историю и ценят это.

— Ты как-то говорил, что лучший тренер в России — это Бердыев. Сейчас он вернулся в клуб. Как считаешь, мы увидим старый добрый победный «Рубин»?

— Обязательно. Как говорится, Москва не сразу строилась. Курбану Бекиевичу нужно время. Я думаю, что в ближайшие год-полтора клуб вернет свои позиции в российском чемпионате и будет бороться за самые высокие места, — пообещал чемпион России в составе «Рубина» Виталий Калешин.

Нобоа раскачал Центральный, как в старые добрые времена

Никаких неожиданностей в стартовом ростере «Рубина» не обнаружилось. Место в нападении в отсутствие Сердара Азмуна в паре с Ивелином Поповым ожидаемо занял Рифат Жемалетдинов. В защите вышли неизменные Кудряшов, Гранат, Навас, а также Сорокин и Кузьмин.

И «Рубин» с первых минут принялся давить контролем мяча и постоянными заходами в атаку с помощью проникающих пасов. Сначала очень опасно со штрафного навесил Кристиан Нобоа — выручил вратарь гостей Илья Абаев. Еще через пару минут уже через Подберезкина развернулась быстрая комбинационная атака: Вячеслав подал на Попова, но вновь выручил голкипер. Еще раз на 10-й минут с острого угла пробивал Абаева Жемалетдинов. Работы у вратаря «Ростова» хватало.

За центральную линию поля ростовчане впервые перешли лишь к 17-й минуте, и тут же едва не создали гол из ничего. Это Эльдор Шомуродов едва не замкнул кросс с правого фланга — Джанаев был на месте.

Эквадорский полузащитник не стал опускать мяч на землю и с лету приложился по нему так, что он зашел точно в «паутину» — 1:0



Похоже, что Валерий Карпин решил брать Казань тем оружием, которым она сама всегда славилась. Его «Ростов» отдал мяч и действовал строго в обороне, позволяя себе лишь редкие выпады с быстрым переходом из обороны в атаку. Прекрасно зная, что «Рубин» не очень любит брать игру в свои руки и вести атакующую игру, Карпин вынуждал казанцев заниматься именно этим, в то время как сами южане выжидали свой момент.

Ближе к перерыву они все-таки освоили мяч, и началась довольно сумбурная и плотная игра преимущественно в центре поля. Казалось, что трибуны постепенно впадают в спячку, и кроме фан-сектора никто уже не в состоянии даже голос подать. И так бы, наверное, зрители и додремали до перерыва, если бы не Кристиан Нобоа, который соорудил взятие ворот в абсолютно неожиданной ситуации. «Рубин» заработал очередной угловой и вместо привычного розыгрыша решил подать. Защитники «Ростова», казалось, выбили мяч за пределы штрафной и обезопасили свои ворота, но не тут-то было. В 99 подобных случаях из ста игрок российской Премьер-лиги просто принял бы мяч на грудь и стал искать продолжение атаки через нижний пас. Но не таков Нобоа. Эквадорский полузащитник не стал опускать мяч на землю и с лету приложился по нему так, что он зашел точно в «паутину» — 1:0. После игры Кристиан Нобоа раскрыл журналистам рецепт эффектного гола.

— Сразу принял решение бить по летящему мячу? — уточнил корреспондент «Реального времени».

— Да, конечно сразу. Мяч так хорошо лег на ногу.

— Сколько таких голов было в твоей карьере?

— Не знаю. Самое главное, что сегодня забил. Хорошо, конечно, но еще лучше, когда такой гол залетает и при этом твоя команда выигрывает. Но пока ничья.

Тут-то трибуны и расшевелились — сначала долго аплодируя Кристиану, а потом начав потихоньку заряжать: «Казань! Казань!» Наконец-то по-настоящему вспомнились чемпионские годы. Вот только бы еще народу на трибунах побольше.

Да, согласен, что это провал. Но там больше ошибка Егора Сорокина. Он отпустил человека. А «Ростов» реализовал преимущество в одного игрока



Индивидуальные ошибки — бич нынешнего «Рубина»

Хорошее настроение на трибунах Центрального царило лишь до начала тайма второго. После перерыва «Ростов» взял игру под свой контроль и стал постепенно подбираться к воротам Сослана Джанаева. Пара резких выходов на рандеву с голкипером «Рубина» по флангам были первым звоночком, что где-то оборона казанцев проседает. Ну а пропущенный гол на 67-й минуте наглядно показал, где именно «тонко». Мяч получил Алексей Ионов, свободно пробежал вдоль кромки поля, увидел, что в штрафной на противоположной правой стороне без опеки гуляют сразу два партнера и точно подал в их направлении. Сергей Паршивлюк спокойно и без сопротивления расстрелял ворота Джанаева с близкого расстояния — 1:1. Где в этот момент были Федор Кудряшов или Владимир Гранат, которые и должны были дежурить на левом фланге обороны — этот вопрос остался невыясненным. Подобные провалы в обороне приемлемы разве что для юношеских команд, но никак не для команды, в обороне которой играют защитники сборной России. После игры корреспондент «Реального времени» узнал мнение наставника казанцев об этом эпизоде.

— Курбан Бекиевич, о моменте с пропущенным голом. Вы согласны, что подобные ошибки Граната и Кудряшова — это не уровень?

— Да, согласен, что это провал. Но там больше ошибка Егора Сорокина. Он отпустил человека. А «Ростов» реализовал преимущество в одного игрока.

После гола гостей картина игры практически не поменялась. «Ростов» показывал, что больше хочет выиграть.

— Они тоже хорошо сегодня играли, — говорил после матча Кристиан Нобоа. — Хорошая оборона, компактная. Не было больших ошибок. Но это футбол, надо смотреть дальше. Мы хотели выиграть, конечно. Но ничья — закономерный результат.

Но вернемся на поле. Лишь когда Бердыев выпустил Коновалова вместо Могилевца, «Рубин» ожил и ринулся вырывать победу. Отличный момент имел Реза Шекари (вышедший чуть раннее вместо Подберезкина), когда его вывели слева на удар прямо перед воротами, но Абаев вовремя выскочил из ворот и сократил угол обстрела. Так и закончили — 1:1.

— Могли и проиграть, и выиграть, так что считаю ничейный результат закономерным, — говорил после матча полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. — После гола «Рубина» мы сразу могли сравнять, но по той игре, которая складывалась, наша команда довольна добытым очком. Впереди важные игры, надо выигрывать.

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru