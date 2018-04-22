«Человек слишком сильно бережет себя от воздействия внешней среды»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает расспрашивать о книгах, из которых складывается библиотека предпринимателя

Фото: Максим Платонов

Какие книги вдохновили предпринимателей Казани на занятия спортом, чем полезен опыт Фила Найта и где узнать все о витаминах — в очередном обзоре художественной и бизнес-литературы, подготовленном «Реальным временем».

Михаил Носов, директор PwC, Казань:

— Сейчас читаю книгу Скотта Карни «Все в голове». Автор рассказывает о возможностях человеческого организма и о том, как их можно развивать. Все ограничения находятся в нашей голове, и мы способны достичь большего и в плане осознания, и в плане физического здоровья. Скотт Карни сначала закалялся ради эксперимента: поднимался на Килиманджаро в спортивных трусах, взошел на Эверест практически без кислорода и одежды.

Он доказал, что человек слишком сильно бережет себя от воздействия внешней среды, поэтому носит большое количество одежды, много ест. Такое поведение для человека не является естественным. Скотт Карни считает, что мы идем против природы, поэтому часто болеем. Он описывает случаи, когда удавалось вылечить людей от рака правильным подходом к организму, рассказывает истории о силе воли, духа. До прочтения книги я каждый день принимал холодный душ, а сейчас закаляться решил еще чаще. Скотт Карни дает упражнения, которые помогают справляться со сложными ситуациями через работу с разумом, телом, приводит научные обоснования своего метода.

Из последнего прочитанного изучил историю создания компании Nike, которую Фил Найт — основатель фирмы — представил в книге «Продавец обуви». Кстати, в прошлом году она стала победителем нашего конкурса деловой литературы. Автор рассказывает, как начинал бизнес с нуля, продавал первые кроссовки, как в начале постигал культуру Японии, Китая. Рассказ ведет первое лицо глобальной мультинациональной компании. Интересно увидеть, какие житейские ситуации проходят люди, подобные Филу Найту. Когда видишь, что создание крупной корпорации связано не с везением, а с трудолюбием человека, то успех таких людей ценишь больше.

Наталья Реснянская, директор центра образования «Егоза»:

— На этой неделе закончила читать детям «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Среднему ребенку подарили блокнот с иллюстрациями из «Маленького принца», выяснилось, что он не знает, кто это. Мы решили перечитать книгу.

Не считая этой книги, я изучаю большое количество профессиональной литературы, например, прочла «Дети: границы, границы!», авторы — Генри Клауд и Джон Таунсенд. Они пишут о соблюдении границ детей. Она актуальна для нашей страны, где не принято соблюдать границы. Близится окончание учебного года и в преддверии российских семинаров изучаю больше книг из профессиональной литературы. Одна из них называется «Школа семейного воспитания».

Надеюсь, что летом смогу перечитать что-то и для души, например, «Романтики» Константина Паустовского. Это не характерное для его творчества произведение. Паустовский в основном ассоциируется с рассказами о природе, Родине, а это лирическое произведение рассказывает о любовном треугольнике.

Тарас Кожанов, директор козьей фермы в России «Лукоз Саба»:

— Книга, которую я сейчас читаю, называется «Витомания», автор Кэтрин Прайс. Книгу еще не дочитал, могу сказать, что она призывает пересмотреть вопросы витаминов и омега-3. Мы чересчур идеализируем витамины, считая, что продукты, обогащенными им, не могут быть плохими и что витамины приносят пользу. Хотя в Москве появились претензии и вопросы к синтезированным витаминам, которые добавляют в йогурт, кашу, хлеб.

Я не уверен, что многим будет интересна «Витомания». Американские авторы любят одну и ту же мысль расписывать страницами, повторяя и облизывая ее с разных сторон. В данном случае книга затянута, как и «Черный лебедь» Талеба и произведения Ицхака Адизеса, и других западных писателей. Впрочем, если вы любите науч-поп, то книга — хороший образец этого жанра.

Руслан Хабибрахманов, директор АН «Флэт»:

— Из последнего понравилась книга «Гормоны счастья», автор Лоретта Бройнинг. В книге объяснена природа происхождения некоторых процессов в организме человека. Для общего развития она будет полезна сотрудникам, которые работают в продажах. Чтобы быть в курсе новинок в этой области, я изучил исследование Нила Рэкхема «СПИН-продажи», он раскрывает технологии сделок.

Валерия Семенова, директор Центр изучения английского языка EF English First в Казани:

— В основном я читаю профессиональную литературу на английском языке. Таким образом получаю актуальные знания в области преподавания. Дома у меня собрана большая библиотека и не так давно обратилась к американской классике. Для души прочитала Теодора Драйзера «Американская трагедия».

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