«Капризов? Вроде играл, но счет такой же»: казанские канадцы принесли победу «Ак Барсу»

Зинэтула Билялетдинов без шансов забрал второй матч финальной серии Кубка Гагарина у ЦСКА

Головоломки с травмированными и здоровыми, которые тренеры устроили друг другу перед финальной серией, должны были сыграть решающую роль в казанских матчах. Зинэтула Билялетдинов до последнего скрывал восстановление Секача, Игорь Никитин тоже до упора прятал Капризова. Однако «туз в рукаве» тренера ЦСКА не сработал, Билл вновь тактически и организационно переиграл своего визави. Чем Никитин объясняет отсутствие моментов у ЦСКА, почему игроки «Ак Барса» не заметили Кирилла Капризова на льду и что говорят «дядьки» казанцев в раздевалке — об этом и других подробностях второй победы (2:1) «барсов» подряд в материале «Реального времени».

Молчание легионеров пора было нарушить

«Победный состав не меняют», — подумали в тренерском штабе казанцев, и оставили ту же «сборку» команды и на второй поединок. Все звенья тренировались утром абсолютно в тех же сочетаниях. А если следовать обычной логике Билялетдинова и его помощников, это означает, что сменщикам к московским играм, скорее всего, нужно готовиться к бою.

Разумеется, тренерский штаб возлагает большие надежды на ударное легионерское звено, которое в первом матче промолчало. Армейцам удалось сдержать прыткого Джастина Азеведо, а что касается неожиданного возвращения Иржи Секача, то даже если Игорь Никитин и не был к нему готов, то чешский форвард пока не так остер в атаке, как обычно в плей-офф. Секач только осваивается на льду после трехнедельного перерыва, благо второе звено «подставило плечо». Однако уже ко второму матчу и болельщики, и тренеры «Ак Барса» логично ждали от Азеведо, Секача и Ландера большей результативности.

Никто до последнего момент не знал, прилетела ли вообще молодая звезда ЦСКА вместе с командой в Казань



«Капризов Шредингера»

У армейцев, тем временем, продолжалась своя эпопея с составом — «свинковая». Хитрить умеет не только казанский тренерский штаб — москвичи по всем канонам ключевых матчей по-прежнему не раскрывали состояние Кирилла Капризова. Никто до последнего момент не знал, прилетела ли вообще молодая звезда ЦСКА вместе с командой в Казань. Возможно, ее рейс приземлился на казанской земле уже после первого матча. Неоднозначно показал себя в первой игре и голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Напрашивалась обратная рокировка с возвращением в рамку Сорокина.

Как бы то ни было, казанскому штабу приходилось прорабатывать как минимум два или три плана на матч — с Кириллом Капризовым в составе и без него. И нет никаких сомнений, что разбор был подробнейшим.

Кубок Гагарина в Казани как дома

Кажется, из возвращения Кубка Гагарина в Казань в «Ак Барсе» решили выжать максимум возможного, поэтому странствия чаши по столице Татарстана продолжились и в свободный день между играми. Вечером воскресенья трофей даже выставляли на всеобщее обозрение на Кремлевской набережной, и желающие могли в очередной раз сфотографироваться с кубком либо просто пополнить свой запас знаний о спортивной жизни Казани. Заехал Кубок Гагарина и в детскую академию «барсов» и, конечно, «позировал» в Кремле. А перед ареной продолжались празднования и гулянья, которые развернулись еще в субботу.

За час до игры стало известно, что Кирилл Капризов все-таки обнаружился в Казани и даже попал в основной состав. А ворота ожидаемо занял Илья Сорокин.

Хорошо хоть поклонники «Ак Барса» свои места все-таки заняли и аншлаг вновь состоялся



Начали с доминирования

Заметно поредевшие ряды фанатского гостевого сектора армейцев заставляли в очередной раз задуматься, насколько целесообразно устраивать хоккейные матчи в понедельник. Хорошо хоть поклонники «Ак Барса» свои места все-таки заняли и аншлаг вновь состоялся.

Скорости игры с первых секунд заставили вспомнить матч №1, когда хоккеисты летали по льду, как заводные. И уже первые 2 минуты принесли сразу два опасных момента. В одном из них хоккеисты «Ак Барса» в ответной контратаке быстро расположились в зоне ЦСКА и с помощью многоходовки едва не затолкали шайбу уже на пятаке. Александр Свитов, которого вывели на ударную позицию перед самыми воротами, однако вместо того, чтобы пробить самому, решил прострелить на пятак. Защита ЦСКА шайбу вынесла.

Это мог быть идеальный период. Но…

Дальше темп взвинчивали только «барсы». Целых два выхода один на один исполнили канадцы «Ак Барса» — сначала на скорости и на дриблинге выскакивал Джастин Азеведо, но Сорокина не переиграл, а через несколько десятков секунд исполнял уже Роб Клинкхаммер после перехвата Рафаэля Батыршина. Вот только креатива канадцу хватило лишь на то, чтобы пробить прямо в грудь голкиперу москвичей.

Казанцы едва не пропустили нелогичную шайбу, когда в своей зоне ошибся Станислав Галиев. Благо Эмиль Гарипов сначала отразил выход один в один, а потом среагировал на добивание. Вскоре за фол на Лукоянове присел в штрафной бокс Михаил Пашнин, а еще через 40 секунд не выдержали нервы у Богдана Киселевича. И это событие стало для армейцев роковым — мощным щелчком сходу Сорокина распечатал Джастин Азеведо. Это Данис Зарипов выдал ему пас из-за лицевой линии. На этом прекратилось одноматчевое молчание канадца.

Мощным щелчком сходу Сорокина распечатал Джастин Азеведо



Тотальное доминирование «Ак Барса» продолжалось еще несколько минут. Но постепенно игроки ЦСКА игру от своей зоны отодвинули и даже стали угрожать воротам Эмиля Гарипова — в основном за счет дальних бросков в надежде на замешательство голкипера и быстрое добивание. Когда до перерыва оставались две с половиной минуты, удаление схлопотал казанец Александр Бурмистров. И ведь меньшинство по всем статьям претендовало на звание «идеального». Полторы минуты «барсы» успешно перехватывали все передачи армейцев и не давали им даже расположиться в своей зоне. Но как только гостям это удалось, Богдан Киселевич шикарным броском точно в «девятку» прошил ворота Гарипова. И это меньшинство отзеркалило в миниатюре весь период — «Ак Барс» также провел большую часть отрезка в режиме, близком к идеальному, но под конец 20-минутки допустил одну ошибку, за которую поплатился.

«Капризов? Вроде вышел, играл. Счет такой же — 2:1»

Во втором периоде игра наконец-то стала более структурной и «осознанной». Ушли страсти и эмоции первого периода, и команды стали готовить свои атаки рациональнее. Но и спонтанность имела место быть. Так, например, Михаил Глухов перехватил передачу в центре площадки и едва не убежал один в один. Вместо этого он выдал отличную диагональную передачу, и лишь секунды не хватило партнеру, чтобы ее замкнуть.

А вот из столь ожидаемого болельщиками ЦСКА возвращения Капризова в состав не вышло ничего, кроме пшика. Кирилл неплохо боролся на пятаке, но не более того. После игры нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов признался, что не почувствовал никакого отличия от первого матча, когда юный олимпийский чемпион пропускал игру.

— Да я не смотрю на него, чего на него смотреть, — сказал форвард. — И без него есть хорошие игроки у ЦСКА. Вроде вышел, играл. Счет такой же — 2:1. Я знаю, что это хороший игрок, креативный. Но не стоит забывать, что и у нас есть хорошие игроки. Мы не обращаем внимания, кто выходит против нас.

После игры нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов признался, что не почувствовал никакого отличия от первого матча, когда юный олимпийский чемпион пропускал игру



Ближе к занавесу периода после очередной видеовставки с женами игроков казанского клуба на видеокубе «Ак Барс» выдал-таки то самое волевое усилие, о котором пели члены семей казанских хоккеистов. Гол-близнец сотворили Михаил Глухов и Роб Клинкхаммер. Теперь из круга вбрасывания игровой снаряд под мышку Сорокину отправлял канадский нападающий, и, судя по тому, насколько похожим получился его бросок с с броском Азеведо, кажется, что игроки точно знали слабые места вратаря ЦСКА. Что важно, у «Ак Барса» поочередно решают исход матчей разные игроки. Днем ранее две шайбы «сделал» Станислав Галиев, вчера слово взяли канадцы. Именно так измеряется запас прочности команды, а вовсе не длиной скамейки.

«Мы играем с очень организованной командой, о чем речь»?

В один момент стало очевидно, что нервы на пределе у обеих команд. Удаления следовали одно за другим, и уже к середине третьего периода команды набрали 12 минут штрафа. В один момент Данис Зарипов буквально затаскивал шайбу вместе с собой в ворота, сыграв на добивании коньком. После видеопросмотра шайба была отменена.

Еще больше единоборств и «вязкой» борьбы — такая игра в очередной раз подтверждала теорию, что «Ак Барс» тратит сил ровно столько, сколько требуется для результата. Дальше уже идет изматывание соперника, своеобразное удушение его игры. Это именно тот компонент, которого не было ни у одного из предыдущих соперников ЦСКА в нынешнем плей-офф. С такой организацией игры армейцы еще не встречались.

— СКА был более удобным соперником для ЦСКА, чем «Ак Барс»? — спросили журналисты Игоря Никитина после игры.

— Удобных соперников вообще не бывает. Тем более таких, как СКА. Даже не могу понять смысла вопроса.

Весь вопрос в реализации. Сейчас тоже есть шансы, их просто нужно реализовывать



— Со СКА у вас появлялись шансы убегать в контратаки, поскольку питерцы много владели шайбой допускали ошибки.

— Весь вопрос в реализации. Сейчас тоже есть шансы, их просто нужно реализовывать.

— Но моментов у вас заметно меньше, чем было со СКА.

— Мы играем с очень организованной командой, о чем речь вообще. Это финал Кубка Гагарина, — поставил точку Никитин.

Мощный финальный навал в исполнении ЦСКА ни к чему не привел. И нельзя сказать, что оборона «Ак Барса» трещала по швам. Отлично боролся за каждую шайбу Александр Бурмистров, работали «в тело» у бортов Станислав Галиев и Александр Свитов. Каждый хоккеист знал, как и где должен делать. Так общими усилиями «Ак Барс» сохранил свою вторую победу в финальной серии.

— Знаете, такие ребята, как Данис Зарипов и Александр Свитов, говорят, что счет в серии 0:0, — раскрывал кухню казанского успеха нападающий Алексей Потапов после игры. — Наша задача не заглядывать вперед, а выходить и выигрывать конкретный матч. Поэтому вообще вперед не смотрим.

Потапов, который и в команде уже «душа компании», на эмоциях остался на льду и буквально раскачал трибуны «Татнефть-Арены».

— Здесь помощь не нужна, это нехитрое дело. В своей прежней команде я тоже старался разбавлять тот стресс, который получали болельщики во время игры, — поделился форвард.

Резюмируя казанские матчи серии, отметим, что пока непонятно, за счет каких качеств ЦСКА может обыграть «Ак Барс» не в отдельно взятой игре, а в серии в целом.

Эрик Добролюбов, фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru