Кругом вода: уровень Казанки вырос на один метр, но сценарий 1979 года не повторится

Республика готовится к тому, когда ото льда начнут освобождаться северные реки

По последним данным, в республике частично подтоплены шесть районов Татарстана, но опасаться нечего. Пик природного явления уже пройден, уровень Куйбышевского водохранилища в норме. «Реальное время» узнало, какова вероятность того, что половодье снова повторится в тех же местах, и на сколько поднялась Казанка.

Основной пик паводка пройден

В Татарстане частично подтопило шесть районов, с большой водой столкнулись 14 приусадебных участков, четыре моста, участок грунтовой дороги. Несмотря на это, говорить о сильной волне паводка не приходится.

— Основной пик пройден, уже тенденция на снижение объема паводковых вод, — успокоил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Радик Гисмятов.

Хоть в Татарстане и подтопило несколько участков, но жилые дома и людей это никак не затронуло, эвакуировать и размещать во временных центрах никого не пришлось. Журналисты на пресс-конференции вспомнили паводок 1979 года: якобы тогда по Волге даже плавали дачные домики, а погодные условия были очень похожими на сегодняшние. Эксперты обнадежили, что ничего даже близкого не будет.

«Основной пик пройден, уже тенденция на снижение объема паводковых вод», — успокоил Радик Гисмятов. Фото 16.mchs.gov.ru



— В Предволжье, в бассейне реки Свияги, уже наблюдается снижение опасных значений, снега уже почти не осталось, исключение только лесные массивы и овраги. На полях снега уже давно нет, — ответил начальник отдела гидрологии Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Алексей Соколов.



Без подъема уровня воды в реках в этом году не обошлось, но, по уверениям начальника отдела гидрологии, все в пределах нормы.

— Уровень Казанки вырос на один метр, Меши — на 1 метр 87 см. Это вообще ни о чем, у нее бывают повышения и на 6—7 метров. Берсут поднялся на два метра в целом, поднялся уровень таких крупных рек, как, например, Иж, Ик, но все в пределах обычного, — уверен Алексей Соколов.

Сброс в Куйбышевское водохранилище увеличат

Уровень Куйбышевского водохранилища — 52 метра 39 сантиметров, он тоже не вызывает никаких опасений. При этом пока уровень сброса составляет 13 тысяч кубических метров в секунду, с 17 апреля его увеличат до 16 тысяч, а через десять дней — до 27 тысяч кубических метров в секунду. По сравнению с прошлым годом уровень водоема больше на 1 метр 12 сантиметров и на 1 метр 33 сантиметра больше среднегодовых значений. В любом случае и нынешние 52,39 метра в пределах нормы. Пристального внимания требует ситуация, когда уровень достигает 53 метра, но и она еще не критическая.

В Предволжье, в бассейне реки Свияги, уже наблюдается снижение опасных значений, снега почти не осталось, исключение только лесные массивы и овраги, отмечает Алексей Соколов. Фото tatarmeteo.ru



— Повторения 1979 года точно не будет, воды гораздо меньше. Первая волна паводка прошла, осталась вторая, к которой подключатся северные реки. Но вот Кама, Волга пока даже не вскрылись ото льда, процессы только начинаются. К концу апреля все должно завершиться, — рассуждает начальник отдела гидрологии Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



Казанцев подтопило из-за снежных завалов

Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Радик Гисмятов назвал апрель нестандартным, ведь только на прошлой неделе довольно быстро наступило потепление, отсюда и подтопления в Татарстане, и увеличение водосброса в Куйбышевском водохранилище.

Казань не избежала последствий паводка, но больше из-за человеческого фактора.

— По реке Ноксе есть определенные моменты, связанные с половодьем, но в первую очередь из-за того, что люди скидывают отходы в овраги, которые по весне забивают канализацию, происходят подтопления. Вознесение не так сильно подтопило, около Борисково были ситуации, связанные с паводком. Но все это из-за того, что не вовремя вывозили снег. Начал таять, в результате — жалобы на подтопления. Это скорее проблемы ЖКХ, — считает Алексей Соколов.





Казань не избежала последствий паводка, но больше из-за человеческого фактора. Фото Дмитрия Резнова



Эксперты уверяют, что каждый год паводок проходит в Татарстане примерно одинаково, снежные запасы могут различаться на 10—20%. Половодье этого года очень похоже на ситуацию в 2012-м, при этом очень высокая вероятность, что на эти территории через несколько лет снова придет большая вода.