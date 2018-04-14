В Оренбуржье паводок привел к затоплению еще одного моста

В МЧС Оренбуржья сообщили, что в пригороде Орска река Орь затопила еще один мост. Спасатели закрыли движение по мосту.

«14 апреля, в 11.40, в результате повышения уровня воды в реке Орь подтоплен низководный мост, связывающий поселок Урпия (35 км от Орска) с поселком Крыловка (30 км от Орска). Уровень перелива над мостом составляет 50 см», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Оренбургской области.

Расстояние до ближайшего населенного пункта — поселка Урпия — составляет 1 км, к нему можно проехать по объездному пути через поселок Красный Чабан.

Население продуктами питания, питьевой водой и медикаментами обеспечено. Противопожарная обстановка под контролем.

Подтопленный мост входит в перечень низководных мостов, ежегодно попадающих в зону паводка.

Напомним, 10 апреля сообщалось о затоплении более 20 мостов в области. За сутки под воду ушли четыре сооружения.