Под Уфой затопило поселок Зубово

В результате паводка в Уфимском районе Башкирии затопило поселок Зубово. Подтоплены 84 придомовых участка.

На улицах Сельской, Центральной и Полевой в районе подтопления проживают 190 человек, включая 35 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

«Пострадавших и погибших нет. В зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет», — отметили спасатели.

По данным МЧС, уровень воды во дворах составляет около 15 см.

Подготовлены два пункта временного размещения вместимостью 331 человек: в местной школе (на 305 человек) и детском саду «Одуванчик» (на 26 человек).

Накануне сообщалось, что паводок в Башкирии за сутки затронул около 100 домов. С 1 апреля зарегистрировано более 400 случаев подтопления.