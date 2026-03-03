Совкомбанк запустил конкурс микрогрантов для региональных СМИ «Добро звучит громче»

Поддержка региональных редакций, освещающих социальные и благотворительные темы

Совкомбанк объявляет о старте Всероссийского конкурса микрогрантов «Добро звучит громче» (+18) для региональных средств массовой информации. Инициатива направлена на поддержку региональных редакций и усиление освещения социальных, благотворительных и общественно значимых тем в локальных сообществах. Прием заявок уже открыт и продлится до 20 марта, а итоги конкурса будут опубликованы 22 апреля.

Участниками конкурса могут стать зарегистрированные региональные СМИ, имеющие собственные сайты в интернете. К участию допускаются медиа с посещаемостью сайтов от 10 до 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Отбор и размер микрогрантов зависят от ежемесячной посещаемости сайта СМИ за последний месяц по данным системы «СКАН-Интерфакс».

«Мы видим, какую важную роль играют региональные редакции: именно они первыми слышат запросы людей и рассказывают истории, которые формируют доверие и вовлеченность. Конкурс «Добро звучит громче» — это наш вклад в устойчивость локальных медиа и распространение лучших практик социальной ответственности. Мы стремимся дать редакциям простой и прозрачный инструмент поддержки, чтобы сильные материалы звучали громче и доходили до максимально широкой аудитории», — рассказал Вячеслав Литовченко, генеральный директор Совкомбанк Технологии, лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро».

Оценку заявок и информационных проектов проводит экспертный совет. Члены совета анализируют материалы по таким критериям, как грамотность, стилистика, полнота раскрытия темы, эмоциональная составляющая материала и способность формировать интерес к объекту описания. На первом этапе в состав совета вошли: Артем Минаев, директор по внешним связям и развитию, Фонд целевого капитала «Истоки»; Вадим Ковалев, председатель Общественной палаты Москвы; Алена Арташева, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Культура благотворительности»; Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка. Список членов экспертного совета будет дополняться. Работа экспертного совета начинается после окончания приема заявок и завершится 20 апреля.

«Сильные региональные медиа — это фундамент гражданского общества. Конкурс «Добро звучит громче» поощряет ту журналистику, которая помогает людям, объединяет некоммерческий сектор, бизнес и власть вокруг конкретных решений и реальных историй изменений. Важно, что правила участия прозрачны, а критерии понятны — это создает доверие и мотивирует редакции развиваться», — делится Вадим Ковалев, член экспертного совета, председатель Общественной палаты Москвы.

После оценки работ на первом этапе участники, прошедшие отбор экспертного совета, попадут в шорт-лист, из него будут выбраны победители. Объем микрогранта рассчитывается по шкале, привязанной к числу уникальных посетителей сайта СМИ. Топ-5 участников, набравших наибольшее количество баллов, получит право на увеличение размера грантов — от 25% до 125% в зависимости от позиции.

Центральной темой материалов является освещение деятельности некоммерческих организаций, принимающих участие в благотворительных проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». Представленные работы могут быть связаны с благотворительностью, социальной поддержкой, а также с реальными кейсами о том, как НКО помогают своим подопечным и/или социально значимым институтам общества.

Подать заявку на участие в конкурсе и узнать всю дополнительную информацию можно на сайте конкурса доброгромче.рф.



Реклама. ПАО «Совкомбанк».