«Пресс-тренировка» под руководством Данилы Козловского. В Казани представили новую футбольную драму
14 апреля в Казани прошел допремьерный показ дебютной режиссерской работы известного российского актера Данилы Козловского — спортивной драмы о российском футболе «Тренер».
Данила Козловский, сыгравший в картине роль главного героя, дал большую пресс-конференцию для казанских журналистов, на которой побывал видеокорреспондент «Реального времени».
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