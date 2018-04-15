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«Пресс-тренировка» под руководством Данилы Козловского. В Казани представили новую футбольную драму

08:00, 15.04.2018
«Пресс-тренировка» под руководством Данилы Козловского. В Казани представили новую футбольную драму

14 апреля в Казани прошел допремьерный показ дебютной режиссерской работы известного российского актера Данилы Козловского — спортивной драмы о российском футболе «Тренер».

Данила Козловский, сыгравший в картине роль главного героя, дал большую пресс-конференцию для казанских журналистов, на которой побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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