Традиция осталась нерушимой: 10 лет «Амкар» не может одолеть «Рубин» в Перми, не смог и на этот раз

Казанцы еще настойчивее задышали в спину «Арсеналу» и «Уфе»

Для вроде бы провалившего сезон «Рубина» неожиданно забрезжил луч еврокубкового света в конце тоннеля. После волевой победы над «Ахматом» команда Курбана Бердыева поднялась на восьмое место и увидела спину не такого уж грозного «Арсенала». Отставание от заветного шестого места — всего четыре очка, впереди еще пять матчей, помимо «Краснодара» тяжелых соперников нет — почему бы не организовать погоню? Первым барьером на пути к возвращению казанцев в Старый Свет, где они еще недавно были не непрошенными гостями, а завсегдатаями, стала Пермь, в которой местный «Амкар» уже 10 лет не может одолеть «Рубин». О том, как традиция пошла на «второй круг», — репортаж известного комментатора и постоянного автора «РВ» Александра Нордена.

«Думаю, Вадим Евсеев знает, как настроить команду»



Этими словами дуайен нашего тренерского цеха Гаджи Гаджиев успокоил многочисленных болельщиков уральской команды, взволнованных его отставкой (напомним, она произошла 2 марта, в канун старта весенней части первенства Премьер-лиги). Действительно, эта отставка стала для многих шоком. «Муслимыч», как уважительно называют в футбольном мире опытнейшего специалиста и мудрого человека, возглавил «Амкар» за два дня до Нового 2015 года, сменив на этом посту Славолюба Муслина. Почти сразу же он пригласил в свой штаб двух начинающих тренеров — известных в прошлом футболистов Вадима Евсеева и Андрея Каряку, показав всем отличный пример преемственности и наставничества, которых так не хватает нашему тренерскому сообществу.

Почувствовав, что созрел для больших дел, Евсеев в феврале 2017-го ушел главным в команду ПФЛ «Текстильщик» из Иваново, но почувствовал там себя не совсем комфортно. Через полгода он вернулся в штаб своего учителя и еще через полгода перенял у того бразды правления.

Об отставке Гаджиев задумывался еще перед началом этого сезона, а окончательное решение принял после проигрыша его команды в кубковом четвертьфинале курскому «Авангарду» на безобразного качества поле промерзшей «Звезды». Этим решением специалист хотел привлечь внимание властей края к целому клубку проблем, который свился вокруг самолюбивой и амбициозной команды, проблем, обрекающих «Амкар» на постоянное топтание на месте и борьбу за выживание, хотя клуб, давший стране много талантливых футболистов и тренеров, заслуживает, без сомнения, лучшей участи.

Харизматичный Евсеев, приняв команду в зоне стыков, начал лучше некуда. Сначала он (еще вместе с Гаджиевым) добился с «Амкаром» почетной ничьей в Санкт-Петербурге, а потом, уже в роли главного, одолел в Черкизово свой родной «Локомотив», дав старт новому витку «золотой» интриги. Та встреча, кстати, была для пермяков формально домашней, а вот вторая победа покорителя валлийского дракона была одержана в настоящих, причем самых далеких, гостях — в Хабаровске.



Харизматичный Евсеев принял команду в зоне стыков. Фото fc-amkar.org

Капитанский мостик «Амкара» продолжает штормить

«Амкар» пошел на поправку, стал отодвигаться от опасной зоны, но здесь произошло очередное громкое событие, связанное с переменами в тренерском штабе. Без объяснения причин, по собственному желанию клуб покинул соратник Евсеева — Каряка, породив тем самым новую волну слухов и домыслов по поводу того, насколько бескровной оказалась «передача вахты» на тренерском мостике. Впрочем, ушел Каряка, как и Гаджиев, по-доброму, и гендиректор «Амкара» Денис Маслов так охарактеризовал роль, которую тренер играл в клубе: « И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей подкупал огромным количеством знаний, готовностью показать любой технический прием, неизменно позитивным настроем и склонностью к анализу. Он был несомненным капиталом «Амкара».

Теперь Евсееву, лишившемуся немалой части «капитала», предстояло самолично готовить подопечных (вновь опустившихся на ступеньку из-за победы «Ахмата» над «Тосно») к принципиальному для пермских футболистов и болельщиков дерби с «Рубином». Который последний раз терял очки на «Звезде» аж четыре с половиной года назад — в сентябре 2013-го. Тогда соперники разошлись с ничьей, после чего татарстанцы неизменно побеждали — 3:0 и 2:1 в 2015-м и 2:1 в 2017-м. Вообще, баланс встреч команд в Премьер-лиге — 6 побед у «Амкара», 11 у «Рубина» и 10 ничьих, но в последнее время уральцы начали поправлять его в свою пользу… гостевыми победами. Последняя из них была одержана 30 сентября прошлого года на «Казань Арене», и принес ее пермякам поляк с говорящей фамилией Гол и именем Янош.

За дубль Азмуна наградили «левой» карточкой

В отчетной встрече хозяевам не могли помочь травмированные Зайцев и Салугин. В лазарете «Рубина» же единственным пациентом до этой игры оставался Руслан Камболов (забегая вперед — и он вышел на поле в конце матча). Победный состав Курбан Бердыев изменил на «одну боевую единицу», выставив Подберезкина вместо получившего повреждение Могилевца. Гости с первых же минут показали, что будут действовать с позиции силы — атаки без разведки начали накатываться на ворота Нигматуллина, а вот хозяева, возможно, и не ожидавшие такой прыти от соперника, вынуждены были взять на вооружение тактику контратак. На исходе четверти часа возник и первый опасный момент — Азмуну сделали заброс за спину защитнику, но иранец, не успевая к мячу, протолкнул его и столкнулся с голкипером. Сам розыгрыш комбинации в одно касание при этом впечатлил.

Гости с первых же минут показали, что будут действовать с позиции силы. Фото rubin-kazan.ru

К середине тайма «Рубин» вообще обложил штрафную пермяков — в «плетении» сети, которую подопечные Бердыева готовы были, как древнеримский гладиатор, набросить на противника, участвовали не только полузащитники и нападающие, но и Навас с Кузьминым и Сорокиным. Пошли и стандарты — сначала угловые, потом свободные. Репетировать взятие ворот казанцам потребовалось недолго — на 24-й минуте Огуде прямой ногой пошел на Азмуна, получил за это «горчичник», и Нобоа со штрафного точно навесил на голову пострадавшему, который караулил мяч у дальней штанги, — 1:0.

Только почувствовав, что дело может кончиться плачевно, пермяки пошли вперед, и Милькович завершил массированную атаку ударом из-за пределов штрафной прямо в руки Джанаеву.

Следующую угрозу казанскому вратарю создал бывший «рубиновец» Рязанцев — с его ударом Сослан справился уже с большим трудом, сначала отбив снаряд и только после этого зафиксировав его.

Поняв, что надо что-то менять, Евсеев, не дожидаясь перерыва, начал перетряхивать состав и выпустил на поле Мельникова вместо не попавшего в игру Гащенкова. Последнюю треть первого тайма уже «Рубин» провел в контратаках, и эта тактика могла принести гостям успех, успей Попов добить мяч, отскочивший от Нигматуллина после его же плотного удара из пределов штрафной.

Но гости и не думали огорчаться из-за упущенного момента. Уже в следующей атаке Нобоа вновь проявил чудеса «самонаводящейся» подачи и нашел в штрафной все того же Азмуна, опередившего двух защитников. «Рубиновая» связка сработала во второй раз за первую половину встречи, и исход матча стал предрешенным процентов на 80. Все-таки, если преимущество в один гол подопечные Бердыева в этом сезоне нередко упускают, то в два — еще ни разу (правда, и создавали они его считанное количество раз). Да и для мало забивающего «Амкара» отличиться дважды за игру — большой праздник, разве что при Евсееве они начали к этому постепенно привыкать.

В самом конце тайма Азмун пострадал ни за что, получив от арбитра карточку за нарушение, совершенное Кузьминым.

«Рубиновая» связка сработала во второй раз за первую половину встречи, и исход матча стал предрешенным процентов на 80. Фото rubin-kazan.ru

Кузьмин довершил разгром хозяев

Видя, что пожар в штрафной его команды вспыхивает постоянно, Евсеев с начала второго тайма (не поздновато ли?) решил укрепить святая святых — центр обороны. Для этого он выпустил на поле Белорукова в ущерб, как ни странно, атаке, из которой был извлечен активный Рязанцев. На первых минутах хозяева заставили немного поволноваться оборону казанцев, но уже на 53-й минуте Азмун как ребенка обставил в штрафной опытнейшего Белорукова — на счастье пермяков, дело кончилось всего лишь угловым.

В чем никогда нельзя упрекнуть «Амкар», при всех его тренерах и передрягах, так это в отсутствии характера. Хозяева продолжили набеги на ворота Джанаева, и в одном из эпизодов Сорокин только ценой желтой карточки смог остановить Комолова. К исходу часа игры Евсеев исчерпал лимит замен, введя в бой своего последнего джокера — Бодула, который составил дуэт форвардов с Оланаре. Уральцы добились череды угловых и к началу последней тридцатиминутки прижали казанцев к воротам. В воздушной дуэли с Заневым досталось Азмуну, и пауза на оказание помощи удачливому, но многострадальному персу оказалась для гостей как нельзя кстати. Тем временем подачи с угловых в исполнении пермяков стали очень опасными — на 63-й минуте Огуде чудом не замкнул у дальней штанги очередной навес Занева.

Бодул, без сомнения, игру хозяев оживил, неизменно оказываясь в эпицентре самых острых эпизодов и самолично их создавая. При этом он еще умудрялся исполнять большинство стандартов, хотя до точности подач Нобоа хорвату было далеко. В последние нервные 20 минут матча, когда «Амкар» сбился на навал, от «Рубина» требовались выдержка и терпение, что команде в принципе проявить удалось.

На 75-й минуте переждавшие в обороне казанцы совершили еще одну дерзкую вылазку к чужим воротам, и Кузьмин точным пасом между ног Белорукова вывел Азмуна на рандеву с Нигматуллиным. Вратарь выиграл дуэль, но, как и в ситуации со вторым голом Сердара, гости тут же были вознаграждены за настойчивость. Прекрасно разыгранная «веерная» комбинация завершилась точным пасом Попова на ход Кузьмину и не менее точным ударом последнего шведой в дальний угол.

Подобно тому, как Кузьмин перенял эстафету по голам у Азмуна, «палочку» из рук защитника мог получить Попов, на 86-й минуте едва не забивший четвертый гол после навеса Кудряшова. Под самый занавес столь удачно проведенного поединка штаб Бердыева освежил состав, выпустив вместо ударно потрудившегося Подберезкина Жемалетдинова и дав почувствовать поле восстановившемуся после травмы Камболову. Поле это, кстати, было, как и погода, хорошего качества, но только это и могло порадовать пермских болельщиков. Их команда не нарушила традицию терять дома очки в матче с принципиальным соперником и продолжила суровую борьбу за выживание.

«Рубин» сыграл как в лучшие годы: остро, свежо, с изюминкой. Фото rubin-kazan.ru

«Рубин» же сыграл как в лучшие годы: остро, свежо, с изюминкой, отдав владение мячом, но прекрасно отоборонявшись и проявив изобретательность и высокий КПД в атаке. Теперь из-за спины «Арсенала» казанскому клубу становятся видны очертания Европы. И даже смутный силуэт другого «Арсенала» — лондонского.