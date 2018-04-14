«Пасхальный фестиваль» Валерия Гергиева: жизнь героев

Фото: Роман Хасаев

В Казани в очередной раз побывали оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев. Визит состоялся в рамках Московского Пасхального фестиваля. Маэстро традиционно дал два концерта в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева, один из которых благотворительный. Подробности — в материале «Реального времени».

«Залы переполнены»

В этом году Московский Пасхальный фестиваль, художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, проходит в 17 раз. Он, по сути, охватывает всю Россию, поэтому, возможно, стоит убрать слово «Московский», заменив его на «Всероссийский». Проходит фест по благословению Святейшего Патриарха, тем не менее являясь событием светским. Помимо симфонической, в рамках фестиваля есть хоровая и звонильные программы.

В этом году спецпоезд, которым перемещаются оркестр Мариинского театра, солисты и сам маэстро Гергиев по стране, побывает в 34 городах и даст 43 концерта. В Татарстане оркестр Мариинки услышат, помимо Казани, в Набережных Челнах и Альметьевске. Кроме российских слушателей, на Пасхальном фестивале побывают и жители Поднебесной — концерты в рамках феста пройдут и в Китае. Завершится фестиваль традиционно 9 мая концертом на Поклонной горе.

Во время небольшого пресс-подхода на центральном вокзале Казани, куда прибыл спецпоезд с участниками фестиваля, Валерий Гергиев отметил, что с Казанью его связывают прочные творческие отношения, столица Татарстана — это тот город, в котором уделяют внимание культуре, здесь прекрасно работают и оперный театр, и симфонический оркестр. Что касается концертов Пасхального фестиваля, то Гергиеву отрадно, что залы бывают полными и среди зрителей много молодежи.

Первый вчерашний концерт в БКЗ был благотворительным, по желанию маэстро, на нем присутствовали студенты и преподаватели творческих вузов, учащиеся музыкальных школ и их педагоги. Вечерний концерт, билеты на который были в кассах города, собрал аншлаг.

Под знаком Рихарда Штрауса

Вечерний концерт задержался на полчаса. После долгожданного третьего звонка публика очень быстро заняла места. Над сценой обращал на себя внимание баннер красного пасхального цвета, середину которого украшало изображение пасхального яйца. Следует отметить, что концерты Пасхального фестиваля в Татарстане проходят при поддержке президента республики Рустама Минниханова.

Начался концерт Альпийской симфонией Рихарда Штрауса, в которой словно сошлись и благоговение перед суровой и прекрасной природой Альп, и радость от возможности видеть это прекрасное творение Всевышнего.

Начался концерт Альпийской симфонией Рихарда Штрауса



Музыка вела нас по горным тропам, дух замирал от величественных вершин, радовался просторам альпийских лугов и словно омывался чистейшими горными родниками. Когда отзвучали последние такты симфонии, Валерий Гергиев был неподвижен, словно еще не покинул это красивейшее место на Земле — Альпы. Зал тоже был безмолвен, будто боясь вспугнуть воцарившую тишину. По прошествии нескольких десятков секунд, маэстро обернулся к залу, и публика разразилась аплодисментами.



Завершился концерт так же сочинением Рихарда Штрауса — казанцы услышали симфоническую поэму «Жизнь героя». Оба произведения Рихарда Штрауса, как отметил маэстро, не столь часто исполняются.



Розы для Альбины Шагимуратовой

Украшением Пасхального концерта и сюрпризом для публики стало участие в программе заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана, лауреата Госпремии им. Г. Тукая, солистки ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, успешно выступающей на лучших сценах мира, Альбины Шагимуратовой.

Украшением Пасхального концерта стало участие в программе Альбины Шагимуратовой



Еще утром ее участие в концерте было под вопросом — Альбина была не совсем здорова, тем не менее решила принять участие в программе. Она и открыла второе отделение концерта. Свое выступление Шагимуратова, вышедшая на сцену в строгом и элегантном черном платье с кружевными рукавами, начала арией Донны Анны из моцартовского «Дон Жуана», строго и лирично исполнив ее.

Второе произведение, исполненное певицей, — речитатив и ария Виолетты из «Травиаты» Верди. Сложнейшее произведение певица исполнила безукоризненно, с большой долей трагизма, который требует эта партия. После исполнения арии к певице буквально выстроилась очередь почитателей ее таланта, желающих вручить букеты алых и белых роз.

В завершение концерта в Казани Валерий Гергиев получил награду — за заслуги перед церковью митрополит Казанский и Татарстанский Феофан наградил маэстро епархиальной медалью Казанской иконы Богородицы первой степени. Чартерный поезд снова отправился в путь — сегодня концерты Пасхального фестиваля пройдут уже в Тюмени.

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