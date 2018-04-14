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ВМФ России vs авианосец США: шансы поразить есть, но вероятность успеха невелика

07:00, 14.04.2018 54
ВМФ России vs авианосец США: шансы поразить есть, но вероятность успеха невелика Фото: minval.az

Накаленная обстановка у берегов Сирии и приближающаяся авианосная ударная группа американского флота заставляют все чаще обсуждать вопрос: «А если вдруг начнется столкновения, что могут сделать российские силы. Коллеги из деловой газеты«Взгляд» опросили на этот счет экспертов. «Реальное время» предлагает вниманию читателей эту публикацию.

Авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала свое движение к Сирии. Всерьез обсуждаются варианты того, как сирийское ПВО будет бороться с сотнями выпущенных этой АУГ крылатых ракет. Но есть ли у России (в случае необходимости, разумеется) хотя бы минимальный шанс уничтожить сам американский авианосец? И если да — что для этого нужно?

Удар американцев по Сирии пока, к счастью, лишь гипотетическая возможность. Но не праздным является не только вопрос о том, как сохранить наши корабли, дислоцирующиеся в Сирии. Обыватели и специалисты поневоле спрашивают себя: есть у России военные и технические возможности что-либо противопоставить столь грозному оружию, как американская авианосная ударная группа? Ведь именно она должна стать главным инструментом военного подавления Сирии, и не исключено, что России придется напрямую противодействовать этой эскадре.

«Для организации боевых действий одним кораблем, одной подводной лодкой дело не сделаешь. Нужно обязательно создать группировку из разнородных сил — подводных лодок, морской авиации, надводных кораблей. Совместными усилиями можно решить эту задачу — выведение из строя авианосца», — подчеркнул в комментарии газете «Взгляд» бывший командующий Черноморским флотом (1998—2002) адмирал Владимир Комоедов. Теоретически можно поразить корабль противника, и не располагая такой группировкой, но вероятность крайне мала. «Случайно можно — с подводной лодки, ракетой с берега, с самолета. Теоретически достаточно одной ракеты, тем более наших сверхзвуковых противокорабельных ракет. Но для серьезной организации боевых действий на море, подчеркну, необходима группировка», — говорит Комоедов.

«Теоретически достаточно одной ракеты, тем более наших сверхзвуковых противокорабельных ракет. Но для серьезной организации боевых действий на море, подчеркну, необходима группировка», — говорит Комоедов. Фото ruspekh.ru

Сейчас в Средиземном море действует порядка 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Они входят в состав постоянного оперативного соединения — Средиземноморской эскадры Черноморского флота. Основная ударная сила — сторожевые корабли-фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», оснащенные ракетными комплексами «Калибр-НК». Дизель-электрические субмарины проекта «Варшавянка» и атомные подводные лодки проекта «Щука-Б» оборудованы комплексом «Калибр-ПЛ». В качестве своих боевых средств «Калибры» могут использовать как ракеты для стрельбы по наземным целям, так и противокорабельные ракеты. Известно, в частности, что комплекс, стоящий на «Адмирале Эссене», оборудован именно противокорабельными ракетами дальностью до 300 километров.

Следует упомянуть и комплексы береговой обороны, размещенные в Сирии: «Бал», оснащенные противокорабельными ракетами Х-35 «Уран», с дальностью стрельбы 120 километров, и «Бастион» с ракетами «Яхонт» — до 300 километров.

В море задача сложнее. Эффективными средствами поражения можно также считать разрабатываемую сейчас гиперзвуковую ракету «Циркон», а из наличных средств все еще эффективна крылатая ПКР «Гранит» (эффективная дальность стрельбы до 700 км). «Гранитами» оснащены надводные корабли — в частности, ракетный крейсер «Москва» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Данные корабли не находятся сейчас в Средиземном море, но вспомнить о них при таком чисто умозрительном разборе необходимо, ведь «Гранит» до настоящего момента самая мощная противокорабельная ракета, стоящая на вооружении ВМФ РФ.

Достаточно ли этого для эффективной нейтрализации АУГ американцев и их союзников? По оценке адмирала Комоедова, совершенно недостаточно. Авианосец всегда ходит рядом с кораблями сопровождения, и в такие группы входит до десятка кораблей охранения. Это могут быть крейсеры, эсминцы, фрегаты, в обязательном порядке — многоцелевые подлодки и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа «Хокай». Все эти корабли оснащены сотнями пусковых установок как для зенитных, так и для противокорабельных и ударных ракет, не говоря уже о главной ударной силе такой АУГ — базирующихся на авианосце самолетах.

«Гранитами» оснащены надводные корабли — в частности, ракетный крейсер «Москва» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Фото fb.ru

Адмирал Комоедов указывает: «Каждая авианосная ударная группа США имеет глубину обороны в 1,5 тысячи километров. А у нас дальность пуска ракет с надводных кораблей и подводных лодок против авианосцев — в пределах 300—500 км».

Иначе говоря, американская авианосная группировка способна обнаружить любой надводный корабль за полторы тысячи километров (а то и более — благодаря самолетам АВАКС) и почти немедленно уничтожить противника на полностью безопасном для себя расстоянии. По крайней мере, российские надводные корабли реальной угрозы для американских авианосцев не представляют — их просто не подпустят на дистанцию, необходимую для пуска ракет.

Так что вопрос сложный, резюмирует адмирал Комоедов. Хотя, добавляет он, не безвыходный. Способы уничтожения американских АУГ активно прорабатывались советскими военными еще много лет назад. «В свое время планировались целые морские операции по разгрому АУГ. Выделялся огромный наряд, особенно в Атлантике: это и маневренные группы подлодок, и авиация, и надводные корабли», — указывает Комоедов.

В СССР ставка делалась на два инструмента борьбы. Во-первых, это уже упомянутые противокорабельные КР морского базирования, те же «Граниты». Во-вторых, крылатые ракеты воздушного базирования, которыми оснащали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-16, а затем бомбардировщики Ту-22М3. Существовал целый класс морской ракетоносной авиации (МРА), который, впрочем, был упразднен в 2012 году.

Теоретически сегодня функцию МРА должны выполнять самолеты дальней авиации. Но в советское время морская ракетоносная авиация располагала до полутысячи машин, а дальняя авиация РФ на сегодняшний момент имеет на вооружении только 139 самолетов (по оценке Международного института стратегических исследований IISS). Российский военный эксперт Алексей Леонков в комментарии RT давал еще более скромную оценку — 60—65 машин. Сколько из этих машин реально боеготовы — неизвестно. Остается добавить, что работа по надводным целям — лишь одна из задач дальней авиации, причем не приоритетная, в отличие от специализированной МРА.

Может ли ВМФ России, исходя из нынешних возможностей, противостоять американской авианосной группе? Источник газеты «Взгляд», близкий к руководству Морской авиации РФ, как и адмирал Комоедов, считает, что это дело крайне сложное.

Алексей Леонков оценивает дальнюю авиацию РФ на сегодняшний момент в 60—65 машин. Фото jpgazeta.ru

Наибольший же шанс выполнить задачу уничтожения авианосца имеют только атомные подводные крейсеры класса «Антей», оснащенные «Гранитами» (и, возможно, в будущем «Цирконами»). Но здесь необходимо выполнить целый комплекс условий. Во-первых, подлодки должны выйти в море и подойти в район развертывания незамеченными, не перехваченными лодками-охотниками противника. Это крайне сложная задача. Во-вторых, подлодок должно быть несколько, чтобы обеспечить необходимое количество ракет в залпе. В-третьих, этим подводным крейсерам нужно приблизиться к цели на расстояние залпа — около 700 километров. И наконец, самое главное — нужно обладать точной информацией о местонахождении целей в момент пуска ракет. Иными словами, ударным подлодкам необходимо внешнее целеуказание, иначе ракеты пройдут мимо цели.

Сейчас, по оценке источника газеты «Взгляд», близкого к Минобороны РФ, в этой критически важной сфере наблюдается пробел. Впрочем, похоже, что в последние годы важнейший недостаток нашего ВМФ — отсутствие систем целеуказания — начинает выправляться. В этих целях на «Камове» летом 2017 года было начато создание вертолета-беспилотника морского базирования на базе Ка-27. За год до этого начала применяться другая модель — вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей Ка-35. Ранее ничего похожего у наших Вооруженных сил не было — и, заметим, эта машина уже прошла испытания в Сирии.

Но, как ранее отмечал в комментарии газете «Взгляд» эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев, «более сильным решением» было бы создание самолета, подобного американскому «Хокаю» или советскому его аналогу Як-44, который так и не был воплощен. Создание машин, отвечающих за целеуказание, сделает наши ударные противокорабельные силы «зрячими» и, следовательно, способными решить указанную задачу.

Можно было бы также предположить, что задачи целеуказания российским подводным лодкам способны выдать самолеты А-50У и Ту-204Р, предназначенные в том числе ровно для этих целей и в данный момент работающие в Сирии.

Однако не стоит забывать, что данные машины станут первой и главной целью американской истребительной авиации при первых же признаках реальной атаки на АУГ.

Таким образом, стоит честно признать: теоретически Россия имеет шансы поразить американский авианосец, однако вероятность успеха такой атаки крайне невелика.

«Взгляд»

Михаил Мошкин
ПромышленностьОПКОбщество
комментарии 54

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Удар по Сирии увы, уже не гипотетическая теория
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  • Анонимно 14 апр
    Как же страшно. Похоже у нас не самая мощная и большая армия?
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    Анонимно 14 апр
    Мы не СССР, чтобы американцы дрожали при виде нас
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    Анонимно 16 апр
    они и при ссср не дрожали это все выдумка совковской пропоганды
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    Анонимно 19 апр
    Однако, министр обороны у них из окна выпрыгнул, с известными криками о русских:). Наши министры такого себе не позволяли...
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    Анонимно 19 апр
    У нас мощная и благоразумная армия!..........
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    Иван Николаев 19 апр
    ну да- отличный мультик - поражает воображение
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    Иван Николаев 19 апр
    Промышленность и наука - основа обороны. ВВП России 2% от общемирового, стран НАТО 60%. При СССР до 33% всех патентов в мире получали в нашей стране. При Воване в 20157году было подано 22777 заявок на изобретения (1% от общемирового), а в Китае 1,32 миллиона.
    Сравнение ВС РФ и НАТО
    Общая численность ВС 1: 4
    Танки 1 :9,2
    ББМ 1 :3,2
    Артиллерийские системы 1 : 3,2
    Ударные вертолеты 1 : 5,8
    Самолеты 1 : 5
    Боевые корабли 1 : 6,1
    Авианосцы 1:23
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    Анонимно 19 апр
    в 2017 году
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    Анонимно 19 апр
    Вы еще вспомните соотношение и качество вооружений на момент нападения Германии на СССР.
    Трамп - Меркель: У меня есть 3 кнопки. 1 жму, Москвы нет, 2 жму, России нет, 3 жму России и Китая нет.
    Меркель - Трамп: У моей бабушки было 3 унитаза. Золотой, серебряный и хрустальный, но когда русские танки вошли в Берлин, она об...сь прямо в коридоре!
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  • Анонимно 14 апр
    Да ладно, это по сути выклянчивание миллиардов на новый внедорожник директора КАПО, заместо героически погибшего под руинами! Типа, "стране нужны ЕЩЁ самолёты!"
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    Анонимно 14 апр
    на мусор денег больше дают, чем на самолеты.
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  • Анонимно 14 апр
    Нет чтоб сделать мир во всем мире, и жить дружно и счастливо, нет, войнушку играют
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    Анонимно 16 апр
    мир во всем мире не возможен в мире более 1млр мусульман, в коране четко сказано воюйте с христианами и иудеями пока они не обратятся или не будут платить дань оставаясь униженными
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    Анонимно 17 апр
    Что за бред,где в какой суре,вы это вычитали?
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  • Анонимно 14 апр
    Какой огромный авианосец
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    Анонимно 14 апр
    Это только на фото он еще Такой, а на самом деле...
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  • Анонимно 14 апр
    Ходаем. Куркыныч яшэргэ
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  • Анонимно 14 апр
    Я бы хотел экскурсию по таким кораблям
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    Анонимно 14 апр
    Нам, простым смертным, туда не попасть
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    Анонимно 23 апр
    Сан диего. На причале стоит и ждет Вас.
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  • Анонимно 14 апр
    ПЕечальная с итуация, походу...
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  • Анонимно 14 апр
    У нас есть тоже такой авианосец?
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    Анонимно 14 апр
    Такого нет. Только вертолетоносцы
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    Как то грустно читать такие темы
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  • Сергей Кротков 14 апр
    Ну вот.в трудный час получается уходим в" бок"
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  • Manur Bakirov 15 апр
    у нас нет даже близко , есть авианесущий "Кузя" ,авианосцев нет, ну разве , что скрепоносцев.
    Ответить
  • Pavel Lifanov 15 апр
    А если сократить количество чиновников на 75% по всей стране - экономия 3,4 триллиона руб направить на обороноспособность страны
    Ответить
    Анонимно 15 апр
    и толку? Все равно так же будем жить. Лучше направить на соц сферу, экономику. Ничего придумывать то не надо - снизить налоги для бизнеса и IT сфер вообще отменить и никаких айтипарков со сколковыми не надо - сами все построят. Надо выбирать либо империю с сильной армией и плохо живущим народом или развитую страну с обычной армией и счастливым народом.
    Ответить
    Анонимно 15 апр
    Да ведь не дадут. Вы думаете, будут спокойно смотреть, как мы развиваемся? Сильная армия нужна, иначе просто сомнут.
    Ответить
  • Анонимно 15 апр
    На крейсере "Москва" стоят противокорабельные ракеты "Вулкан", а не "Гранит".
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  • Анонимно 15 апр
    Крылатые ракеты с авианосца наверняка тоже не с каждого места летают?! И подводная часть таких кораблей видимо основательно значительная, а море , это не открытое шоссе, много может быть скрытых препятствий?!...
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  • Анонимно 16 апр
    Без сильной экономики нет сильной армии. Оружие денег стоят и одной торпедой не отделаешься
    Ответить
  • Анонимно 17 апр
    Я бы с удовольствием посмотрел как их хваленая АУГ будет перехватывать одну-единственную ракету, летящую на скорости 9-10 МАХов. Плюс, даже наши Калибры не такое УГ, как их недотомогавки. В общем, Комоедов усыпляет бдительность амеров и правильно делает.
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    Анонимно 18 апр
    Не надо писать про вулкан и прочее, надо писать все пропало ... )))
    Ответить
    Иван Николаев 19 апр
    9-10 махов ни одна наша ракета скорость не развивает - только в мультиках.
    "Калибры" разработаны еще в СССР и они не развивают 9-10 махов. Новейшие натовские ЗУР-перехватчики САММ из композитов свободно нейтрализуют советские разработки Бастион с Ониксом, Бал, Москит, Калибр... Очень верткие, выдерживают перегрузки в 60-90 g. Новых разработок у путиноидов нет - наука, КБ и СКБ уничтожены, более 1 миллиона спецов уехало на Запад со всеми военными разработками. Бывший советский ученый Уфимцев разработал для НАТО в компании Нортроп стелс-технологию. За прошедшие 30 лет в мире наука и техника ушли далеко вперед - это 1-2 поколения новейшей техники и технологий
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    В статье немало неточностей. Самая мощная российская ПКР на сегодня не "Гранит", а П-1000 "Вулкан", которой вооружен, кстати, крейсер Москва". Ее дальность больше, чем 700 км. Дизельные субмарины пр.636.3 упомянуты, но не сказано о том, что сами спецы НАТО признают - они не в силах обнаружить ее, когда она идет в подводном положении на малом ходу. Между тем, выстрел с небольшой дистанции ПКР семейства "Калибр" не оставляет АУГ шансов, скорость этих ракет такова, что "Иджис" ее не берет. Не упомянута аэробаллистическая ПКР Х-32 воздушного базирования с дальностью 1000 км (возможно, и более), от которой также нет защиты. И это не беря в расчет новейшие гиперзвуковые средства поражения.
    Ответить
    Иван Николаев 19 апр
    Новейшие гиперзвуковые ракеты только в мультиках перед триумфальными перевыборами, поэтому адмирал, знающий истинное положение дел, и не стал об этом упоминать. Циркон доделывать будут как минимум еще 5-7 лет...
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    "Дальность обнаружения 1500км." - и что? ну и что дальше то? как они уничтожат корабль противника с расстояния 1500 км? так же как и мы их - никак. Ну видят, а сделать ничего не могут. Ракеты не достанут. Или самолет направят "в один конец" (топлива на обратно то и не хватит), к тому же как только самолет войдет в зону действия ракет противника его собьют. Так что ерунда все это!
    Ответить
    Иван Николаев 19 апр
    Дальность полета F -35 равен 2300 км. Если вылететь на 1100 км и запустить ракеты к цели, то можно раздолбать ее, как сделал турок-придурок с нашим самолетом Су-34М в Сирии одной ракетой и благополучно вернуться на авианосец.
    А могут еще быть и самолеты-заправщики
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    Так что насчет дальней авиации и ее ракет? В статейке мутно написано. Откуда следует, что она бессильна?
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    «Нынешние ботаники крошечной ракеткой с борта Су-24 запросто топят американские авианосцы как бумажные кораблики, – возмущается в интервью газете ВЗГЛЯД генерал Морской авиации. – Да даже в советское время в командовании морской ракетоносной авиации (МРА) о потоплении авианосцев никогда даже речи не вели». Тогда в МРА было 15 полков, в каждом полку – по 30 машин, дивизия состояла из трех полков, вспоминает генерал.
    «Во время учений менее чем дивизией на удар по авианосцу и смысла вылетать не было. То есть стартовало сразу 100 самолетов Ту-16. Каждый нес по три ракеты. И в ходе учений эта армада наносила удар по условной авианосной группе противника. Но даже в этом случае вероятность вывода вражеского авианосца из строя составляла 18–22 процента.
    Причем имеется в виду только временный вывод из строя, об уничтожении корабля даже речи не шло. При этом от этих трех наших полков – по расчетам – почти ничего не оставалось в итоге».
    «С 90-х годов МРА вообще не существует. Теоретически ее заменяет Дальняя авиация (ДА), на вооружении у которой тоже есть ракетоносцы Ту-22М3. Но в ДА сейчас куда меньше машин, чем было в МРА в советское время. А количество авианосцев у США не уменьшилось», – сетует собеседник газеты ВЗГЛЯД.
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    читаю статью и комментарии сложилось впечатление что россия это одна огромная группировка неадекватных пацанов которая может только ненавидеть злобствовать хочет драться и воевать но как говорится бодливой корове рога не даются что и подтвердила авария при испытании самой большой турбины в россии просто становится страшно до чего могут довести эти неадекватные пацаны из подворотни
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  • Анонимно 18 апр
    Бомбу ядерную взорвать - американцы взрывали - столб воды три км стена воды, там даже малюсков не останется. Трамп по ходу ради своих мракобесов - терристов, и США может спалить. У миллиардеров свои причуды.
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    В таком случае-акваланг и вплавь. с торпедой под мышкой. Я готов.
    Ответить
    Иван Николаев 19 апр
    ну да - на 1500 км вплавь в акваланге и с торпедой под мышкой
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  • Анонимно 19 апр
    Внутренние проблемы подменяем внешними
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    всё очень плохо .........
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    А что насчет "Посейдона"? Дальность не ограничена. Скорость гиперзвуковая. Безшумная.
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Советские подлодки несли постоянное боевое дежурство по паре на каждую авианесущую группу США. Одна пара сменяла другую и так постоянно и без пауз. Одно из первых, что потребовали от Ельцина американцы - уничтожить подводный флот России, который такую службу в морях и океанах нёс. Прожжённый алкоголик "взял под козырёк" и распилил на куски подлодки данного типа.
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    Анонимно 19 апр
    В СССР было 450 подлодок, теперь 70, причем большая часть уничтожена при Путине, а не при Ельцине
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    Алекс 19 апр
    Не ври,а если ты такой смелый,то открой личико,а фамилия твоя вероятно Гозман или Надеждин ?
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  • Анонимно 19 апр
    Великий патриот, дзюдоист и подниматель России с колен продал Индии авианосец "Адмирал Горшков" (ТАВКР) буквально за 5 долларов. Теперь он плавает под названием "Викрамадитья" - в переводе "Всемогущий"
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  • Анонимно 07:52
    Анонимно
    Аллах сакласын инде
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