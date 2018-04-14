Бурганов: «Еще 5 месяцев назад я был хуже дилетанта. А сейчас знаю, что такое ГИА»

Министр образования похвастался знанием новых слов и предупредил школьников, что шпаргалка — это как ружье, которое рано или поздно выстрелит

В Казанском инновационном университете вчера провели пятое заседание республиканского родительского интернет-собрания. Во главе с министром образования РТ Рафисом Бургановым чиновники с родителями искали ответ на вопрос, можно ли идти на ЕГЭ с удовольствием? И, кажется, нашли. Сам министр образования до конца встречи не досидел, но, открывая ее, успел посоветовать школьникам не рисковать и не списывать, подивиться тому факту, что дети заполняют экзаменационные бланки за 2 минуты, когда у него на это уходит 45 минут, и пошутить по поводу того, что ему приходится вслух повторять значение аббревиатуры ГИА, чтобы самому его не забыть. Подробности в материале «Реального времени».

Как министр образования хвастался новыми познаниями

Заседание своими рассуждениями на тему ЕГЭ и ОГЭ открыл министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. В феврале он вместе с 800 мамами и папами попробовал сдать ЕГЭ по русскому сам и справился с задачей довольно успешно, получив из 32 возможных 25 баллов. И если с заданиями проблем не возникло, то заполнить бланки для сдачи, оказалось не так просто.

— Мне показалась очень долгой процедура заполнения всех бланков. Для того, чтобы нам, людям с высшим образованием, объяснить как их заполнять, потребовалось большое количество терпения тех, кто организовывает и объясняет. Но нам объяснили, что дети очень опытные и все заполняют за 2 минуты, хотя я не особо поверил вначале, — признался министр.

И решил узнать лично, действительно ли школьникам заполнять бланки проще, чем им, людям с высшим образованием.

В феврале Рафис Бурганов вместе с 800 мамами и папами попробовал сдать ЕГЭ по русскому. Фото Максима Платонова



— Потом, будучи в Челнах на сдаче досрочных экзаменов, я спросил у ребят. Говорю: вот мы 45 минут заполняли, а вам сколько на это времени надо? Они сказали полторы-две минуты. И тут я поверил, что, на самом деле, сделав несколько раз, уже человек знает, как заполнить, — рассказал Бурганов.

В планах у министра поучаствовать еще в одной акции, которая пройдет 17 апреля. Тогда все родители смогут сами сдать экзамен по татарскому языку. На выбор будет предоставлен один из трех уровней сложности — самый легкий, базовый и очень сложный.

— Я думаю, что результат будет немножко похуже, чем по русскому языку. Я пойду на сдачу с той категорией, которая владеет в совершенстве. Но, думаю, для меня это будет очередной стимул улучшить знания в этой части, — заметил чиновник, пояснив, что идет на экзамен в первую очередь за тем, чтобы оценить организацию процесса, хотя ранее больших изъянов в системе он для себя не отметил.

Продолжая разговор о ГИА, ОГЭ и ЕГЭ, Бурганов неожиданно похвастался знанием значений этих аббревиатур.

— Я так спокойно сыплю этой терминологией — пожалуйста, не переживайте, — еще 5 месяцев назад я был хуже, чем любой дилетант в этой области. А сейчас знаю, что ГИА — это государственная итоговая аттестация, которая включает в себя и ОГЭ, и ЕГЭ. Я это часто говорю вслух, чтобы самому не забыть, — еще более удивил министр образования. Правда, тут же добавил, — Это шутка, конечно.

Советами вести себя спокойно и уверенно, не рискуя списыванием, министр образования закончил свой 20-минутный спич, заметив, что он боится «скушать» время специалистов, выступления которых запланированы в программе



Ружье обязательно выстрелит

Порассуждав на тему о том, что никто из экспертов не знает после экзамена, чью работу он проверяет, что еще раз подтверждает честность процедуры, и предположив, что два эксперта — это лучше, чем три, министр образования перешел к наставлениям тех, кто любит или планирует списать.

— Лазеек нет и не нужно. Чисто психологически. Говорят, если в первом акте висит ружье, то в третьем оно обязательно должно выстрелить. Тоже самое со шпаргалкой. Если она в кармане, то у человека отключается голова, отключаются мозги. Он не смотрит на задание, а думает, как бы эту шпаргалку использовать. А если ее нет, то душа спокойна. И вы должны прекрасно понимать, что шпаргалка — это автоматически второй год, без вариантов, — предупредил Бурганов.

На заседании это предупреждение прозвучит еще не раз. Ведь, если школьник сдаст экзамен на «два» или заболеет, то у него будет шанс пересдать. Но если ребенка поймают на списывании, то нет.

Советами вести себя спокойно и уверенно, не рискуя списыванием, министр образования закончил свой 20-минутный спич, заметив, что он боится «скушать» время специалистов, выступления которых запланированы в программе.

Советы из первых рук

Подробнее о ЕГЭ, ГИА и ОГЭ говорил заместитель руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобраза РТ Рамис Музипов. Чиновник рассказал, что в этом году все прежние меры информационной безопасности будут сохранены. Одной из самых значимых подобных мер является 100-процентный видеоохват аудиторий. Видеосъемка также будет вестись в республиканской центре, в котором обрабатываются и оцениваются все данные по экзаменам. При этом, по словам Музипова, в России был опыт, когда родители пытались оспорить в суде право на видеонаблюдение, объясняя это нарушением конституционных прав несовершеннолетних. Но суд причин запрещать видеосъемку не нашел.

Рамис Музипов рассказал, что в этом году все прежние меры информационной безопасности будут сохранены



Новым в экзаменационной кампании, как уже сообщалось, станет тот факт, что впервые контрольно-измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в аудитории сканированием. Готовые работы в электронном виде отправят проверяющим. Для обеспечения бесперебойной работы, по словам Музипова, сетевая компания подготовила дополнительные источники питания на всех пунктах сдачи экзаменов.

О том, как помогать детям справляться со стрессом из-за экзаменов, говорили психолог лицея №177 Светлана Авдонина и педагог-психолог центра «Росток» Инна Идрисова. Речь пошла о том, что надо внимательнее относиться к поведению и состоянию ребенка, интересоваться его жизнью и поддерживать не перед самым экзаменом, а как минимум за месяц до него.

Когда психологи закончили свои выступления, на месте Рафиса Бурганова уже сидела его заместитель Лариса Сулима. О своем видении того, как взрослые готовят ребят к выпускным экзаменам, она попросила рассказать бывшего школьника, а ныне студент первого курса Казанского медицинского университета Рината Валиахметова. Тщательно причесанный молодой человек в смокинге и белой рубашке с бабочкой рассказал чиновникам и родителям о нейролингвистическом программировании, о важности сидеть до конца экзамена, развивать логику и брать все в свои руки, не полагаясь на репетиторов, учителей и шпаргалки.

Но, казалось, присутствующих волновал совсем другой вопрос, ради которого они и собрались: с удовольствием ли бывший школьник шел на ЕГЭ? Озвучила его Лариса Сулима. Студент первого курса на это непроизвольно засмеялся, но все-таки сказал то, что от него ждали: да, с удовольствием.