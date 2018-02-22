ЕГЭ по-взрослому: как Рафис Бурганов и другие ВИПы сдавали экзамен по русскому языку

В Казани прошел Единый день сдачи Единого государственного экзамена родителями

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Единый день сдачи ЕГЭ родителями порядка 800 мам и пап из Татарстана сели за парты, чтобы испытать на себе все «ужасы» Единого государственного экзамена — именно такой имидж закрепился за процедурой сдачи ЕГЭ. Порядок проведения имитировали до мелочей — начиная от металлорамок и заканчивая видеонаблюдением в аудиториях. В Казани экзамены сдавали министр образования и науки Татарстана, депутаты Госсовета, артисты, спортсмены и журналисты. Задания все признали несложными, затруднительно было правильно заполнить бланк и расстаться на полтора часа с телефоном. Подробности — в материале «Реального времени».

На три российские буквы: как родителей запугали ЕГЭ

Если у выпускников сдача ЕГЭ волнения не вызывает — они на протяжении последних четырех лет учебы в школе готовятся и пишут пробные экзамены, то в родителей эти три буквы вселяют ужас. Тревожные и мнительные мамы и папы накручивают собственных чад до такой степени, что от страха даже отличники забывают школьную программу. Чтобы снять с родителей напряжение и помочь понять, через что проходят школьники, была задумана Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В Казани родители писали ЕГЭ по русскому языку в Центре образования №8, процедура была максимально приближена к реальной. Корреспондент «Реального времени» тоже зарегистрировалась на проверку знаний, но организаторы не пустили — паспорта не было. И даже самые веские аргументы, вроде «Да вы что?! Это же все понарошку! Это не настоящий ЕГЭ! Я номер помню наизусть — вот у меня фотография паспорта в телефоне есть!», а также водительские права и удостоверение журналиста не помогли.

Кстати, про телефоны — их оставляли на первом этаже в сейфе. Для школьников сейфов, конечно, нет, они сдают гаджеты учителю, который их сопровождает на экзамен. Как правило, ЕГЭ проводится в классах на втором этаже, проход туда только через рамку металлоискателя. Ее чувствительность выставлена на максимальный уровень — «звенят» и смартфоны, и «умные» часы. До сих пор некоторые испытывают судьбу и пытаются пронести их в аудиторию, пряча в самые, как они считают, укромные места. Сотрудники полиции, дежурящие на рамке, знают, где искать — обычно в обуви и шоколаде, вернее — вместо него. Досмотр провизии, которую разрешается принести с собой выпускнику, — тщательнее, чем передач в места не столь отдаленные. Шоколадные плитки заставляют вскрывать и ломать, если внутри нет смартфона, то частенько там обнаруживают шпаргалки. Впрочем, пользоваться ими чревато удалением с экзамена. Аудитория «простреливается» двумя видеокамерами. Трансляция идет не только в один из школьных кабинетов, где сидят члены экзаменационной комиссии, но и для онлайн-видеонаблюдателей, которые работают из дома, — их более 17 тысяч по России. Договориться, чтобы они «проморгали» нарушение, нереально. Наблюдатели получают логин и пароль к видео из определенных аудиторий — каких, они и сами до последнего момента не знают.

В Казани ЕГЭ сдавали депутаты Госсовета, спортсмены, артисты, ученые



Задача максимум: не перепутать клеточки и квадратики

В Казани ЕГЭ сдавали депутаты Госсовета, спортсмены, артисты, ученые. Министр образования Рафис Бурганов тоже решил проверить себя: «Это нормальное желание руководителя понять тот процесс, который вызывает очень много разговоров. Поэтому я хочу своими мозгами, руками убедиться». ВИПов посадили в одну аудиторию и испытали новшество — в этом году бланки с заданиями не будут привозить автомобилем спецсвязи, а будут распечатывать непосредственно в классе при детях. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) находятся на диске, упакованном в пакете, его вскрывают ровно в 10.00. После экзамена тут же в школе бланки сканируют и по защищенным каналам связи отправляют проверяющим. Это исключает возможность поправить ответы, пока они едут в машине от пункта проведения экзаменов до регионального центра обработки.

Бурганов и остальные отнеслись к родительскому ЕГЭ со всей серьезностью. Министр даже в медпункт сходил, проверил компетентность врачей. После экзамена поделился своими впечатлениями.

— Ничего сверхъестественного, пугающего, выводящего из равновесия. Довольно подробный инструктаж по тому, как заполнять бланки. У нас больше времени заняло не столько выполнение заданий, сколько разъяснение, чтобы мы нигде не напутали — ни в клеточках, ни в квадратиках. Но ребята, которые приходят на экзамен, они тренируются несколько лет эти формы заполнять, они к этому приучены и быстро это делают, — сказал Рафис Бурганов.

По словам министра, надо быть максимально сконцентрированным и смотреть не в окошко, а в задания, думать только об экзамене — и тогда «все будет правильно».

— Уровень заданий вполне приемлем для тех, кто школьную программу не в последние месяцы осваивал, а кто все эти годы занимался. Я думаю, что у тех, кто со мной был в аудитории, точно такое же впечатление, — сказал Рафис Бурганов.

«Ох, этот ЕГЭ, не зря, наверное, его ругают»



Вице-спикер Госсовета Римма Ратникова вышла с экзамена со словами: «Ох, этот ЕГЭ, не зря, наверное, его ругают». С выполнением заданий у нее проблем не было, все-таки профессиональный журналист: «Думаю, на 100 баллов сдала». Но, как и Бурганов, она отметила сложность с заполнением бланков.

— Я для себя сделала вывод, что сдача ЕГЭ требует максимальной концентрации, потому что малейшая помарка, не там отметил, забыл перенести из черновика в экзаменационный лист — это было для меня, не скажу сложным, но я поняла, что для ребят гиперактивных, с плохой концентрацией внимания, — это непросто, — поделилась впечатлениями Римма Ратникова.

Проректору по образовательной деятельности КФУ Дмитрию Таюрскому задания показались интересными, атмосфера прекрасной, но он считает, что имидж экзамену подпортили в первые годы введения и над исправлением этого еще придется поработать.

— ЕГЭ по своей задумке — хорошая вещь, но у нас его ругают потому, что вначале, к сожалению, была немного неправильная форма организации. За 5—6 лет она существенно изменилась. Появились реально творческие задания, которые проверяют человека не на способность проставить галочки в нужных клеточках, а на способность творчески мыслить, — сказал Таюрский.

На вопрос: «Сколько баллов набрали и хватит ли вам, чтобы поступить в ваш вуз?» — профессор отшутился: «Я, к счастью, физик, мне требуется минимум баллов, чтобы пройти в свой вуз по специальности».





Римма Ратникова вышла с экзамена со словами: «Ох, этот ЕГЭ, не зря, наверное, его ругают»



Чемпион России по спортивной стрельбе Александр Фурасьев признался, что сложнее всего ему далось расставание со смартфоном: «По поводу мер безопасности, досмотров — нервозности нет, это сейчас везде. Единственное, что мы привыкли к сотовым телефонам, и когда мобильника нет — не так себя чувствуешь».

Тотальный контроль: и видео пересмотрят, и почерковедческую экспертизу закажут

В этом году сдавать ЕГЭ в РТ будут 18 тысяч человек, ОГЭ — 38 тысяч. Самые популярные предметы по выбору — химия и обществознание. В прошлом году за нарушения с экзаменов были удалены 9 человек — все пользовались шпаргалками. Вычислили их по камерам. Видеонаблюдатели, которые смотрят онлайн, замечая подозрительные движения (например, ученик слишком часто наклоняется, разговаривает), делают отметки в программе. Наблюдатели на местах могут пересмотреть запись на месте или вытащить позже из архива.

— На Государственной экзаменационной комиссии обсуждается каждый случай и принимается решение об аннулировании результатов. В прошлом году ни одному выпускнику не было разрешено в тот же год пересдать, — говорит Гульнара Габдрахманова, начальник департамента по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ.

ЕГЭ можно считать самым объективным экзаменом, который с каждым годом обмануть все сложнее. Слежка за выпускниками начинается с начала года, когда одиннадцатиклассники пишут сочинение — допуск к ЕГЭ. К примеру, за грамотность в сочинении у школьника стоит «0» баллов, а на ЕГЭ по русскому за грамотность он получил высокие баллы. Или базовую математику написал на «2», а профильную — на «5». В этих случаях работа попадает в так называемую «зону риска», и к ней будет пристальное внимание — перепроверят несколько раз, пересмотрят видеозапись, даже отправят на почерковедческую экспертизу.

— В прошлом году девочка на экзамене по английскому языку в задании, где надо было заменить ошибочные ответы, все свои первоначальные решения исправила, и эта работа тоже попала в зону риска. Мы ее перепроверили, посмотрели видеоархив, сделали почерковедческую экспертизу, и, к сожалению, почерк практически не подтвердился. Одну девочку даже пригласили к себе, попросили написать слова, и оказалось, что у нее совершенно разные почерки могут быть. И она потом нам написала совершенно по-другому, видимо, почерк очень зависит еще и от ее эмоционального состояния, — говорит Гульнара Габдрахманова.





ЕГЭ можно считать самым объективным экзаменом, который с каждым годом обмануть все сложнее



ЕГЭ не приговор: родителям советуют расслабиться и получать удовольствие

В зону риска попадают дети, которые переехали в Татарстан в 10—11-м классе, их проверяют, не являются ли они «ЕГЭ-туристами» — когда ученики выбирают отдаленные школы в надежде на ослабленный контроль со стороны организаторов. Впрочем, ни в одном районе Татарстана пока не был замечен наплыв новичков перед экзаменом.

Каждую работу проверяют минимум два раза: тестовую часть — компьютер, а творческую — эксперты. Если эксперты выставили разные оценки, то работа направляется на третью проверку. Причем экзаменационные листы выпускников Татарстана проверяют эксперты из других регионов, и наоборот, так что обвинить в том, что оценки своим «подтягивают», — сложно.

Проверяют не только школьников, но и школьники могут проверить экспертов. В личный кабинет участника загружаются его работы. В случае несогласия с оценкой ее можно оспорить. В прошлом году 15% выпускников обжаловали результаты, но в большинстве случаев безрезультатно. Спорные моменты, согласно инструкции, изначально трактуются в пользу ребенка.

Родителям выпускников, несмотря на всю строгость и серьезность ЕГЭ, советуют расслабиться и получать удовольствие.

— Слишком много мифов, что ЕГЭ — это страшная психологическая обстановка, дети трясутся… Этот страх больше нагнетают родители и педагоги. Не надо ругать ребенка за то, что он не набрал то количество баллов, которые мы хотели. Этим жизнь не сломается, он может найти себя в другой профессии, в которой он добьется больших успехов, — напутствует родителей Гульнара Габдрахманова.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов