ЕГЭ по-взрослому: как Рафис Бурганов и другие ВИПы сдавали экзамен по русскому языку
В Казани прошел Единый день сдачи Единого государственного экзамена родителями
Сегодня в Единый день сдачи ЕГЭ родителями порядка 800 мам и пап из Татарстана сели за парты, чтобы испытать на себе все «ужасы» Единого государственного экзамена — именно такой имидж закрепился за процедурой сдачи ЕГЭ. Порядок проведения имитировали до мелочей — начиная от металлорамок и заканчивая видеонаблюдением в аудиториях. В Казани экзамены сдавали министр образования и науки Татарстана, депутаты Госсовета, артисты, спортсмены и журналисты. Задания все признали несложными, затруднительно было правильно заполнить бланк и расстаться на полтора часа с телефоном. Подробности — в материале «Реального времени».
На три российские буквы: как родителей запугали ЕГЭ
Если у выпускников сдача ЕГЭ волнения не вызывает — они на протяжении последних четырех лет учебы в школе готовятся и пишут пробные экзамены, то в родителей эти три буквы вселяют ужас. Тревожные и мнительные мамы и папы накручивают собственных чад до такой степени, что от страха даже отличники забывают школьную программу. Чтобы снять с родителей напряжение и помочь понять, через что проходят школьники, была задумана Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
В Казани родители писали ЕГЭ по русскому языку в Центре образования №8, процедура была максимально приближена к реальной. Корреспондент «Реального времени» тоже зарегистрировалась на проверку знаний, но организаторы не пустили — паспорта не было. И даже самые веские аргументы, вроде «Да вы что?! Это же все понарошку! Это не настоящий ЕГЭ! Я номер помню наизусть — вот у меня фотография паспорта в телефоне есть!», а также водительские права и удостоверение журналиста не помогли.
Кстати, про телефоны — их оставляли на первом этаже в сейфе. Для школьников сейфов, конечно, нет, они сдают гаджеты учителю, который их сопровождает на экзамен. Как правило, ЕГЭ проводится в классах на втором этаже, проход туда только через рамку металлоискателя. Ее чувствительность выставлена на максимальный уровень — «звенят» и смартфоны, и «умные» часы. До сих пор некоторые испытывают судьбу и пытаются пронести их в аудиторию, пряча в самые, как они считают, укромные места. Сотрудники полиции, дежурящие на рамке, знают, где искать — обычно в обуви и шоколаде, вернее — вместо него. Досмотр провизии, которую разрешается принести с собой выпускнику, — тщательнее, чем передач в места не столь отдаленные. Шоколадные плитки заставляют вскрывать и ломать, если внутри нет смартфона, то частенько там обнаруживают шпаргалки. Впрочем, пользоваться ими чревато удалением с экзамена. Аудитория «простреливается» двумя видеокамерами. Трансляция идет не только в один из школьных кабинетов, где сидят члены экзаменационной комиссии, но и для онлайн-видеонаблюдателей, которые работают из дома, — их более 17 тысяч по России. Договориться, чтобы они «проморгали» нарушение, нереально. Наблюдатели получают логин и пароль к видео из определенных аудиторий — каких, они и сами до последнего момента не знают.
Задача максимум: не перепутать клеточки и квадратики
В Казани ЕГЭ сдавали депутаты Госсовета, спортсмены, артисты, ученые. Министр образования Рафис Бурганов тоже решил проверить себя: «Это нормальное желание руководителя понять тот процесс, который вызывает очень много разговоров. Поэтому я хочу своими мозгами, руками убедиться». ВИПов посадили в одну аудиторию и испытали новшество — в этом году бланки с заданиями не будут привозить автомобилем спецсвязи, а будут распечатывать непосредственно в классе при детях. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) находятся на диске, упакованном в пакете, его вскрывают ровно в 10.00. После экзамена тут же в школе бланки сканируют и по защищенным каналам связи отправляют проверяющим. Это исключает возможность поправить ответы, пока они едут в машине от пункта проведения экзаменов до регионального центра обработки.
Бурганов и остальные отнеслись к родительскому ЕГЭ со всей серьезностью. Министр даже в медпункт сходил, проверил компетентность врачей. После экзамена поделился своими впечатлениями.
— Ничего сверхъестественного, пугающего, выводящего из равновесия. Довольно подробный инструктаж по тому, как заполнять бланки. У нас больше времени заняло не столько выполнение заданий, сколько разъяснение, чтобы мы нигде не напутали — ни в клеточках, ни в квадратиках. Но ребята, которые приходят на экзамен, они тренируются несколько лет эти формы заполнять, они к этому приучены и быстро это делают, — сказал Рафис Бурганов.
По словам министра, надо быть максимально сконцентрированным и смотреть не в окошко, а в задания, думать только об экзамене — и тогда «все будет правильно».
— Уровень заданий вполне приемлем для тех, кто школьную программу не в последние месяцы осваивал, а кто все эти годы занимался. Я думаю, что у тех, кто со мной был в аудитории, точно такое же впечатление, — сказал Рафис Бурганов.
«Уровень заданий вполне приемлем для тех, кто школьную программу не в последние месяцы осваивал, а кто все эти годы занимался», — признал Рафис Бурганов
«Ох, этот ЕГЭ, не зря, наверное, его ругают»
Вице-спикер Госсовета Римма Ратникова вышла с экзамена со словами: «Ох, этот ЕГЭ, не зря, наверное, его ругают». С выполнением заданий у нее проблем не было, все-таки профессиональный журналист: «Думаю, на 100 баллов сдала». Но, как и Бурганов, она отметила сложность с заполнением бланков.
— Я для себя сделала вывод, что сдача ЕГЭ требует максимальной концентрации, потому что малейшая помарка, не там отметил, забыл перенести из черновика в экзаменационный лист — это было для меня, не скажу сложным, но я поняла, что для ребят гиперактивных, с плохой концентрацией внимания, — это непросто, — поделилась впечатлениями Римма Ратникова.
Проректору по образовательной деятельности КФУ Дмитрию Таюрскому задания показались интересными, атмосфера прекрасной, но он считает, что имидж экзамену подпортили в первые годы введения и над исправлением этого еще придется поработать.
— ЕГЭ по своей задумке — хорошая вещь, но у нас его ругают потому, что вначале, к сожалению, была немного неправильная форма организации. За 5—6 лет она существенно изменилась. Появились реально творческие задания, которые проверяют человека не на способность проставить галочки в нужных клеточках, а на способность творчески мыслить, — сказал Таюрский.
На вопрос: «Сколько баллов набрали и хватит ли вам, чтобы поступить в ваш вуз?» — профессор отшутился: «Я, к счастью, физик, мне требуется минимум баллов, чтобы пройти в свой вуз по специальности».
Чемпион России по спортивной стрельбе Александр Фурасьев признался, что сложнее всего ему далось расставание со смартфоном: «По поводу мер безопасности, досмотров — нервозности нет, это сейчас везде. Единственное, что мы привыкли к сотовым телефонам, и когда мобильника нет — не так себя чувствуешь».
Тотальный контроль: и видео пересмотрят, и почерковедческую экспертизу закажут
В этом году сдавать ЕГЭ в РТ будут 18 тысяч человек, ОГЭ — 38 тысяч. Самые популярные предметы по выбору — химия и обществознание. В прошлом году за нарушения с экзаменов были удалены 9 человек — все пользовались шпаргалками. Вычислили их по камерам. Видеонаблюдатели, которые смотрят онлайн, замечая подозрительные движения (например, ученик слишком часто наклоняется, разговаривает), делают отметки в программе. Наблюдатели на местах могут пересмотреть запись на месте или вытащить позже из архива.
— На Государственной экзаменационной комиссии обсуждается каждый случай и принимается решение об аннулировании результатов. В прошлом году ни одному выпускнику не было разрешено в тот же год пересдать, — говорит Гульнара Габдрахманова, начальник департамента по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ.
ЕГЭ можно считать самым объективным экзаменом, который с каждым годом обмануть все сложнее. Слежка за выпускниками начинается с начала года, когда одиннадцатиклассники пишут сочинение — допуск к ЕГЭ. К примеру, за грамотность в сочинении у школьника стоит «0» баллов, а на ЕГЭ по русскому за грамотность он получил высокие баллы. Или базовую математику написал на «2», а профильную — на «5». В этих случаях работа попадает в так называемую «зону риска», и к ней будет пристальное внимание — перепроверят несколько раз, пересмотрят видеозапись, даже отправят на почерковедческую экспертизу.
— В прошлом году девочка на экзамене по английскому языку в задании, где надо было заменить ошибочные ответы, все свои первоначальные решения исправила, и эта работа тоже попала в зону риска. Мы ее перепроверили, посмотрели видеоархив, сделали почерковедческую экспертизу, и, к сожалению, почерк практически не подтвердился. Одну девочку даже пригласили к себе, попросили написать слова, и оказалось, что у нее совершенно разные почерки могут быть. И она потом нам написала совершенно по-другому, видимо, почерк очень зависит еще и от ее эмоционального состояния, — говорит Гульнара Габдрахманова.
ЕГЭ не приговор: родителям советуют расслабиться и получать удовольствие
В зону риска попадают дети, которые переехали в Татарстан в 10—11-м классе, их проверяют, не являются ли они «ЕГЭ-туристами» — когда ученики выбирают отдаленные школы в надежде на ослабленный контроль со стороны организаторов. Впрочем, ни в одном районе Татарстана пока не был замечен наплыв новичков перед экзаменом.
Каждую работу проверяют минимум два раза: тестовую часть — компьютер, а творческую — эксперты. Если эксперты выставили разные оценки, то работа направляется на третью проверку. Причем экзаменационные листы выпускников Татарстана проверяют эксперты из других регионов, и наоборот, так что обвинить в том, что оценки своим «подтягивают», — сложно.
Проверяют не только школьников, но и школьники могут проверить экспертов. В личный кабинет участника загружаются его работы. В случае несогласия с оценкой ее можно оспорить. В прошлом году 15% выпускников обжаловали результаты, но в большинстве случаев безрезультатно. Спорные моменты, согласно инструкции, изначально трактуются в пользу ребенка.
Родителям выпускников, несмотря на всю строгость и серьезность ЕГЭ, советуют расслабиться и получать удовольствие.
— Слишком много мифов, что ЕГЭ — это страшная психологическая обстановка, дети трясутся… Этот страх больше нагнетают родители и педагоги. Не надо ругать ребенка за то, что он не набрал то количество баллов, которые мы хотели. Этим жизнь не сломается, он может найти себя в другой профессии, в которой он добьется больших успехов, — напутствует родителей Гульнара Габдрахманова.
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