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Грядет ли армагеддон: российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»?

16:30, 11.04.2018 44
Грядет ли армагеддон: российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»? Фото: mirprokat.ru

Сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа в «Твиттере» о предстоящем ракетном ударе по Сирии вызвало бурную реакцию как в блогосфере, так и среди экспертов. На полном серьезе уже обсуждаются возможные сценарии предстоящей войны. В то же время часть военных экспертов считает, что российские ВКС в нынешней ситуации вряд ли смогут что-то противопоставить американским силам. Предлагаем материал деловой газеты «Взгляд» (к слову, относится к СМИ патриотической направленности) читателям «Реального времени».

Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле?

Во вторник в мировой прессе появились сообщения о том, что российские бомбардировщики Су-34, которые пролетели над восточной частью Средиземного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ, были вооружены ракетами Х-35. Об этом первым сообщил иранский журналист Бабак Тагвай в Twitter.

Ранее Тагвай предупредил о вероятной атаке по Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук», находящегося в восточной части Средиземного моря. Не исключено, что в атаке примет участие и второй эсминец — «Портер». Ранее турецкие издания сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над «Дональдом Куком».


Во вторник в мировой прессе появились сообщения о том, что российские бомбардировщики Су-34 пролетели над восточной частью Средиземного моря. Фото mil.ru

Одновременно в российской прессе и блогосфере появилась масса бравурных предсказаний, обещавших российским Су-34 легкую победу в поединке с американскими эсминцами. Такие прогнозы позволили себе и серьезные издания, например «Газета.ру», опубликовавшая подробный сценарий маленькой победоносной войны на Средиземном море. Газета описывает, как можно нейтрализовать два американских эсминца, включая того же «Кука». Для начала она предлагает применить имеющиеся на борту «Су» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы поставить помехи подавляющей мощности всем РЭС (радиоэлектронным средствам) американских кораблей; «полностью их ослепить», благо «подобный опыт уже есть», пишет издание. Оно ссылается на шумную историю с тем же «Куком» от 10 апреля 2014 года, когда российский самолет с помощью комплекса РЭБ «Хибины» якобы ослепил эсминец в акватории Черного моря.

После этого, полагает издание, «сушкам» не составит труда потопить «ослепленные» вражеские корабли. Су-30СМ, Су-35С, Су-34 и Су-24М — эти истребители и истребители-бомбардировщики, оснащенные противокорабельными ракетами Х-35, вполне способны на такой боевой успех, предполагает газета. О том, не последует ли за этим третья мировая война, издание умалчивает.

Замглавы Центра анализа, стратегий и технологий («АСТ Центр») Сергей Денисенцев назвал полной ерундой спекуляции о возможности бомбардировщиков Су-24 вывести из строя электронные системы американского эсминца с помощью комплексов радиоэлектронного противодействия «Хибины». «Это сумасшедшая чепуха», — сказал Денисенцев газете «Взгляд».

Он пояснил, что для вывода из строя электронных систем авианосца оборудование по излучению помех должно быть хотя бы сопоставимой мощности. «Дональд Кук» и другие эсминцы этого типа оснащены очень мощной радиолокационной системой. Просто так ее не задавишь. Бортовой комплекс «Хибины» предназначен для того, чтобы давить систему наведения ракет. Эта РЛС на порядки слабее, чем РЛС наведения эсминца», — пояснил Денисенцев, добавляя, что многие издания смутно представляют себе работу средств РЭБ и пишут ерунду о создании «купола помех» и «выжженной электронике».

Самолеты Ил-22 ПП «Порубщик» предназначены для создания помех системам связи. Фото facebook.com/UAC.RUSSIA

Что касается предположений об использовании в РЭБ против эсминцев самолетов Ил-22 ПП «Порубщик», о которых также упоминают СМИ, то эксперт напомнил: они предназначены для создания помех системам связи. Комплексы «Красуха» тоже не лучший вариант, так как предназначены для противостояния ударной авиации. Вертолеты РЭБ применяются против наземных средств ПВО, а не тех же эсминцев. Для понимания достаточно заметить следующее. Комплексы РЭБ — это набор электроники, а мощность электроники прямо зависит в том числе от ее физических размеров. Корабль по понятным причинам вмещает принципиально большее количество электронной аппаратуры, чем самолет. Именно поэтому куда легче представить, что «Дональд Кук» подавит электронные возможности российского бомбардировщика, а отнюдь не наоборот.

Поток ура-патриотических выступлений раздражает и опытных военных летчиков.

«Мощность РЛС кораблей в сотни и тысячи раз больше РЛС самолета. Да корабль и не даст к себе подойти так близко, чтобы проявились эти помехи. На кораблях стоит, как правило, несколько РЛС в разных диапазонах. Если ты одной создал помехи, так корабль тебя на другой РЛС все равно видит. Кроме того, есть частоты мирного времени, есть военного, к примеру, перейдет тот эсминец на те военные частоты или просто отстроится от помех. И что тогда ура-патриоты скажут?» — риторически спрашивает в интервью газете «Взгляд» генерал запаса, имевший прямое отношение к руководству Морской авиацией России.

«Американцы во время удара по Сирии обязательно повесят над эсминцами для прикрытия четыре–шесть самолетов в боевом воздушном патруле, в зоне ожидания, и постоянно будут их сменять. Обязательно будет постоянно висеть самолет дальнего радиолокационного наблюдения АВАКС. Как только американцы увидят атаку на свои эсминцы, для ее отражения и прикрытия кораблей немедленно взлетят новые самолеты, в этом регионе у США полно авиабаз», — считает генерал.

«Дальность пуска «Томагавков» крайне велика даже для наших тяжелых истребителей. Американцы могут пускать ракеты с дальностью в две тысячи километров, на которую наши боевые самолеты просто не достанут по топливу», — напоминает генерал.

Сергей Денисенцев пояснил, что для вывода из строя электронных систем авианосца оборудование по излучению помех должно быть хотя бы сопоставимой мощности. Фото vm.ru

Денисенцев также подтверждает, что эсминцы обеспечиваются серьезным прикрытием. «Они используют систему дальнего радиолокационного обзора. Она устраивается таким образом, чтобы спутники радиоэлектронной разведки пролетали над районом в момент пуска ракет по целям. Это очень сложные операции. Поэтому глупо писать, как мы здорово постреляем по двум эсминцам», — говорит эксперт. Он называет «шапкозакидательством» предположения, что корабли можно запросто уничтожить ракетами Х-35.

Как предупреждает полковник советских ВВС, бывший депутат и советского, и российского парламента Виктор Алкснис, которого цитировала газета «Взгляд»: «Мне жалко наших сограждан, которые верят в это и искренне убеждены, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом».

«Нынешние ботаники крошечной ракеткой с борта Су-24 запросто топят американские авианосцы как бумажные кораблики, — возмущается в интервью газете «Взгляд» генерал Морской авиации. — Да даже в советское время в командовании морской ракетоносной авиации (МРА) о потоплении авианосцев никогда даже речи не вели». Тогда в МРА было 15 полков, в каждом полку — по 30 машин, дивизия состояла из трех полков, вспоминает генерал.

«Во время учений менее чем дивизией на удар по авианосцу и смысла вылетать не было. То есть стартовало сразу 100 самолетов Ту-16. Каждый нес по три ракеты. И в ходе учений эта армада наносила удар по условной авианосной группе противника. Но даже в этом случае вероятность вывода вражеского авианосца из строя составляла 18—22 процента.

Причем имеется в виду только временный вывод из строя, об уничтожении корабля даже речи не шло. При этом от этих трех наших полков — по расчетам — почти ничего не оставалось в итоге».

Виктор Алкснис: «Мне жалко наших сограждан, которые верят в это и искренне убеждены, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом». Фото vesti.lv

«С 90-х годов МРА вообще не существует. Теоретически ее заменяет Дальняя авиация (ДА), на вооружении у которой тоже есть ракетоносцы Ту-22М3. Но в ДА сейчас куда меньше машин, чем было в МРА в советское время. А количество авианосцев у США не уменьшилось», — сетует собеседник газеты «Взгляд».

Резюмируя, можно заметить главное: военные возможности России для нанесения ударов ни по американским эсминцам, ни тем более по спешащей в Средиземное море авианосной ударной группировке ВМС США категорически недостаточны. Все, что остается в данном случае нашим летчикам, морякам и ракетчикам, — молча наблюдать, как США будут наносить удары по Сирии, да прикрывать от случайных ракет собственные военные базы.

«Взгляд»

Юрий Зайнашев, Михаил Мошкин
ОбществоВластьПромышленностьОПК
комментарии 44

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Главное чтоб 3 мировая не началась...
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    Анонимно 12 апр
    аффтор явно дебил который никогда не служил
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    Анонимно 12 апр
    А Вы, похоже, два года не отходили от тумбочки с волшебным выключателем. :)
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    Анонимно 13 апр
    Согласен с тобой, не служивший дебил. В отношении тебя, естественно.
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  • Анонимно 11 апр
    Вот правильная статья. Без всяких патрио вымыслов
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    Анонимно 14 апр
    Так точно
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  • Анонимно 11 апр
    Получается, у нас вообще у нас плохо?
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  • Анонимно 11 апр
    Как бы не было войны. Хотя мне вообще без разницы...
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  • Анонимно 11 апр
    Статья узкая, о том, как один самолет попытается потопить один авианосец. Рассматривать надо возможности всей группировки в совокупности, также могут выдвинуть дополнительные силы, до мая время есть, в зависимости от критичности ситуации, могут задействовать комплексы с территории РФ. В любом случае, только генштаб, располагающий наибольшей полнотой информации, в отличии от нас, может сравнивать возможности сторон
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  • Анонимно 12 апр
    Ребят, мне страшно, что же теперь с нами со всеми будет?
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    Анонимно 12 апр
    Будет как всегда, "патриоты" устроятся на оборонные заводы (под бронь) остальные - на фронт. :)
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  • Анонимно 12 апр
    Оружие конечно изменилось со времен СССР. Самое главное чтобы оно у нас было, вот в чем вопрос. А то с трибуны кричать ( и показывать мультики) на весь мир просто, у нас есть и то и это и оно самое наилучшее в мире, а как дело доходит до реалей то почему то мы в постоянной жопе. И где это лучшее черт его знает.
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  • Анонимно 12 апр
    Да все нормально будет. Это ж истерию нагнетают только в прессе и на ТВ. Люди знающие реально представляют себе соотношение сил. Можно, имея первый юношеский разряд по боксу кричать, что запросто уработаешь мастера спорта, но до реальной схватки дело явно не дойдет, потому что ты не самоубийца. Так, покричишь чуть чуть и в сторонку. Зато барышни будут думать О какой крутыш :-) . Имея громадные состояния, хорошее качество жизни, предполагаемых дочерей в забугорье кому захочется развязывать войну из за какой то сирийской заварушки. Да своя шкура дороже.
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    Анонимно 14 апр
    Согласен ,если прижмут к реке то крышка....
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    Анонимно 19 апр
    Сабель 300?
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  • Анонимно 12 апр
    А эксперты кто? Не вижу разницу от диванных комментаторов. Не имея технической информации о предмете с обоих сторон, какие могут быть заключения и выводы? Хайп только.
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  • Анонимно 12 апр
    Автор обвиняет издание «Газета.ру» -"О том, не последует ли за этим третья мировая война, издание умалчивает". Почему то не подумал, что виновником войны будет тот кто нанесет удар по Сирии и прежде чем наносить этот удар, надо подумать о последствиях.
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  • Igor Ostashevsky 12 апр
    Вы знаете , дорогой аффтор , учите физику . Двоечники пишут статьи про РЭБ и РЛС? Новые РЭБ все в цифровом исполнении , работают в режиме скана находя рабочие частоты . Все контура работает на принципе резонанса. Достаточно найти частоты приемников , что бы забить сигнал на прием достаточно дать сравнимый и даже меньший сигнал , особенно для помехи в цифровом канале. А кто сказал вам что в диапазоне рабочих частот Кука хибины не могут дать вам сигнал даже большей мощности в узкой полосе. спектра . Вы что думаете что вся мощность РЛС Кука сконцентрирована а какой-то частоте ? Глупость полная . Потребная мощность РЛС приеников и передатчиков может быть вполне сравнима с мощностью постановщика помех - приемники кука настроены на улавливание отраженного сигнала за сотни километров. И сигнал в упор при их коэфициентах усиления из просто сбивает с настройки или жжет. Хибинам забить сигнал . Позорище а не статья . Хоть издалека , хот вблизи - мощности хватит выше крыши.
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    Анонимно 19 апр
    Позорище табэ, ибо военные корабли имеют несколько запасных частот и не по силу тягаться РЭБ самолета с РЭБ эсминца. Это все равно, что забить уличный репродуктор музыкой из мобильника
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  • Igor Ostashevsky 12 апр
    Потопить Кука двум ракетами , торпедо-ракетой ( с подводной лодки ) - вероятность 95%
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  • Manur Bakirov 12 апр
    виновником будет проигравший.нам ведь не привыкать
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  • Виталий Климко 12 апр
    да он уже давно под прицелом у подводных лодках.
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  • Анонимно 12 апр
    А нафига его топить? Достаточно взлетку повредить. И будет большой, бесполезный плот. Пусть плавает.
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  • Анонимно 12 апр
    За американские угрозы нанести удар по российским базам и войскам и при их исполнении американцами нужно топить американский флот, уничтожать американские базы не только в Сирии, но и в Европе. Нанести упреждающий ядерный удар по США, по Вашингтону. Агрессия американского империализма против российских войск и России должна быть наказана.
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  • Анонимно 12 апр
    Угроза российским войскам со стороны американских войск достаточный повод для уничтожения американского военного флота и американских войск.
    Ответить
  • Юрий Михайлов 12 апр
    Автор статьи - американский шпиен и подталкивает американцев к преступным действиям, Бандюк боится только тогда когда знает что за преступление ему голову оторвут...
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  • Vasily Kiselev 12 апр
    "Сергей Денисенцев пояснил, что для вывода из строя электронных систем авианосца оборудование по излучению помех ...." Это точно говорит дилетант не представляющий работу РЛС, приемная часть любой РЛС, содержит высоко чувствительные тракты приема отраженного сигнала. Зная частоты излучения можно с уверенностью ослепить любую РЛС. Для этого существуют боевые частоты, тренировочные, обычные.. очень много. Ослепление напоминает яркий луч в темную ночь. Можно вывести полностью из строя всю электронику это 100%. Представьте Вам ночью в глаза выстрелят лазерной указкой высокой мощности. Поэтому спокойствие ..как связанный и на практике работавший на таких станциях, я читаю последние разработки. Поверьте, все абсолютно достоверно, и постановка помех со стороны Российских военных разработок для ослепления корабля очень серьезные
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    Анонимно 12 апр
    Вот только сочинять не надо и уверять,что обладаете особыми знаниями по этой тематике.Статья абсолютно правильная,радар ,,Иджис,, может отключить только ядерный взрыв и то, он перезагрузится и заново включится.
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    Анонимно 16 апр
    Не, ваши данные устарели - радар "Иджис" может отключить только взрыв Сверхновой, и то на 5 сек. Это же амерская техника!
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    Анонимно 16 апр
    Да нет ,похоже вы его ,Иджис можете не вставая с унитаза своим пуком отключить.А если всей Рассеей пукнуть,то и ядерного оружия не надо.
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    Анонимно 12 апр
    Не волнуйтесь,прочитал цитирую не совсем дословно,но по-сути ,,Шуваловские замки,виллы,воров
    провластных ,бандитов также их деток любовниц ,жён номенклатуры прикрывают территорию Запада лучше любого позиционного района ПРО . Никто по своему баблу не вдарит. Просто нам уши трут.
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  • Анонимно 12 апр
    Сколько удастся потопить американских кораблей и прочей военной силы США, столько и нужно максимально уничтожить.
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  • Анонимно 12 апр
    Василий Киселев вы просто безграмотный патриот,при повреждении радара ,эсминец подобного типа использует данные радара другого карабля только и всего.Читайте больше по этой теме.
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    Анонимно 16 апр
    "Карабля"... И вы ещё что-то толкуете о безграмотности! ))
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    Анонимно 16 апр
    По теме говорите,по теме.
    Ответить
    Анонимно 16 апр
    Карабля,кстати разделить в середине это слово,и получится смысл этого слова.
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    Анонимно 16 апр
    Вот представь,тебе поленом врезали по башке - ты же упадёшь,правильно? А ты сейчас говоришь,мол у прохожего мозг возьму на время,чтобы до больнички дойти)))
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  • Анонимно 13 апр
    практически у всех комментов нулевые знания про работу устройств РЭБ, как и авторы статьи мало чего понимают в этом, говорят, что от размеров все зависит - бред бешеной собаки...
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    Анонимно 14 апр
    Видимо без нас всех женили и решили шибко не идти в разнос;- а так для отмазки и проверки постреляем и проверимся кто на что горазд. и на этом завершим бодание.А то смотрю здесь мужики за топоры и вилы схватились в осознание защиты своих помеченных мест.Мы ещё запрягаемся!- А там посмотрим по ситуации.
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    Анонимно 16 апр
    Верите в сказки про РЭБ.
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  • Анонимно 13 апр
    урааааааа вперед бежим назад.
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  • Анонимно 14 апр
    Военкомат работает АК 47 никто не списал.
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  • Анонимно 18 апр
    перестаньте нести бред сивой кобылы.
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  • Анонимно 19 апр
    Предполагаю так: силы (возможности) примерно равны. Америкосы в чем-то превосходят нас, в превосходим в другом. Уверен, не было бы паритета, снами не нянчились бы, да и мы бы такой наглости, какую позволяет себе Запад, в отношении нас в последнее время, не позволили бы. Рявканье с одной стороны и тявканье с другой - это неверно. Обе стороны или рявкают друг на дружку или тявкают. Так что глупо воевать в нынешней ситуации. Это сравнимо с равными боксерами-соперниками, покалечили друг друга в бою и никто из них ничего не выиграл, кроме получения ущерба. Для ведения войны в свою пользу нужен слишком ощутимый перевес в силе и мощности.
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