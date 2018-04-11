«ГАИ приехала только через 30 минут, потом пьяная бригада скорой»

ГИБДД поменяла билеты для сдачи на права: будущих водителей научат оказывать первую помощь по новым правилам

Фото: Олег Тихонов

До сих пор будущих автомобилистов учили оказывать первую помощь не совсем верно, считают в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ). Но ассоциации удалось добиться исключения из экзаменационных билетов неправильных ответов. С 3 апреля на права сдают по новым правилам. «Реальное время» узнало у специалистов, насколько новшества были необходимы.

Водителям предлагали накладывать жгут на перелом

На сайте ГИБДД РФ появились новые билеты для тех, кто готовится сдать экзамен на водительские права на категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1» и «В1». Будущим водителям не придется все переучивать, изменения коснулись только вопросов по оказанию первой медицинской помощи. То, какие мероприятия нужно проводить в экстренных ситуациях, и ответы, которые принимались в ГИБДД, как оказалось, расходились. В автошколах даже была принята такая практика — слушателям рассказывали, как на самом деле нужно помочь человеку, и тут же объясняли, как нужно ответить на вопросы, чтобы экзамен приняли. Очевидно, что ответ реальный и фактически нужный для сдачи экзамена не совпадали. На несоответствия обратили внимание в Межрегиональной ассоциации автошкол, которая работала совместно со специалистами Минздрава РФ.

— В ГИБДД РФ мы обращались еще в сентябре 2017 года, а 12 января этого года уже составили подробное обращение с анализом вопросов и ответов по первой медицинской помощи на 42 страницах, включили все ссылки на документы, почему не так и как должно быть. С января по апрель была проделана большая работа, все наши предложения учтены, мы довольны полученным результатом, — рассказывает «Реальному времени» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Только в 2016 году, по словам Татьяны Шутылевой, по всей стране права получили 2 млн человек, в 2017-м — 1 млн 300 тысяч. С 3 апреля экзамены принимают по обновленным билетам. Фото maash.ru



Вопросы в новом формате по первой медицинской помощи появились в 2014 году, за это время по «неправильным» вопросам права получили несколько миллионов человек. Только в 2016 году, по словам Татьяны Шутылевой, по всей стране права получили 2 млн человек, в 2017-м — 1 млн 300 тысяч. С 3 апреля экзамены принимают по обновленным билетам, изменения коснулись 15 из 20 вопросов по первой помощи.

— Один из самых одиозных моментов: на вопрос, как оказывать помощь при открытом переломе с артериальным кровотечением, «правильный» ответ — наложить жгут на перелом, чего делать нельзя, нужно знать, откуда именно идет кровь. В итоге эту задачу исключили, поменяли на то, как оказать помощь при переохлаждении, — рассказывает Татьяна Шутылева.

«На практике только одному водителю из ста придется столкнуться с ЧС»



Президент МААШ признает, что разбег неточностей был самым разным — от простых ситуаций до правил проведения сердечно-легочной реанимации. Она отмечает, что вопросы и ответы изначально были составлены некорректно, о чем в ассоциации говорили. Сейчас здесь работают над более точными формулировками по вопросам, связанным с ПДД, чтобы их также приняли в ГИБДД РФ.

В пресс-службе ГИБДД МВД по Татарстану отметили только, что обновленные билеты для подготовки водителей уже получили и работают по ним. При этом мнения самих водителей о необходимости изменений сильно разошлись.

Президент МААШ признает, что разбег неточностей был самым разным — от простых ситуаций до правил проведения сердечно-легочной реанимации. Фото Олега Тихонова



— В большинстве случаев водителям эта информация не понадобится. Те, кто сдавал на права 10—20 лет назад, уже многое и не помнят, к тому же с тех пор многое изменилось. Помнят только, как передвигаться по дорогам, то, с чем сталкиваются каждый день, и все. А оказать первую помощь не каждый рискнет и не каждый сможет. На практике только одному водителю из ста придется столкнуться с чрезвычайными ситуациями, — считает руководитель ФАР по Казани Дмитрий Золотов.

За 25 лет водительского стажа ему ни разу не пришлось столкнуться с чрезвычайной ситуацией, когда нужно было оказать первую помощь, разве только воспользоваться йодом или бинтом. «Однажды ехал по Ленинской дамбе, и там была серьезная авария, внутри человек был фактически скомкан. Но никто не рискнул его доставать. Тут же вскоре приехали МЧС, скорая, которые уже погрузили его», — вспоминает Дмитрий Золотов.

«Больше всего боятся живого человека»

Руководитель ФАР по Казани считает, что часто оказание первой медицинской помощи может быть просто опасным: например, когда передвигаешь травмированного человека, есть риск повредить позвоночник. Знания по первой помощи он не считает востребованными, но полностью отказываться от них тоже не торопится. «Нужно иметь представление о том, какие ситуации бывают, как можно помочь», — рассуждает специалист.

Водитель с 35-летним стажем, сотрудник отдела пропаганды ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рауль Тинчурин уверен, что те, кто призывает полностью отказаться от блока по первой помощи, — глупые люди.

— Кто говорит, что и не помнит правил, тот просто и не интересуется такими вещами. Когда выезжал на места происшествий, то видел, что люди трупов не боятся, а если человек еще живой, но без сознания, то есть огромный страх подойти. Тут, конечно, и страх навредить. Поэтому нужно знать очередность действий, знать, что в аптечке, многие и не в курсе ее содержимого, — считает Рауль Тинчурин.

Рауль Тинчурин уверен, что те, кто призывает полностью отказаться от блока по первой помощи, — глупые люди. Фото Максима Платонова

За 35 лет вождения ему пришлось столкнуться с крупной аварией, когда знания о первой медпомощи оказались кстати. В 1995 году, возвращаясь из Москвы со знакомым на машине, Рауль стал свидетелем крупного ДТП с участием автобуса и грузовика, водитель автобуса погиб на месте.

— ГАИ приехала только через 30 минут, потом пьяная бригада скорой помощи. Пока никого не было, мы с приятелем стали помогать тем, кому могли, делали какие-то элементарные вещи, хотя вокруг была толпа, в том числе и другие водители, которые ничего не делали, — вспоминает Рауль Тинчурин.