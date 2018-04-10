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ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД

03:33, 10.04.2018 4
ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД России выложила новые экзаменационные билеты для категорий «А», «B», «М» и подкатегорий «А1» и «B1». В них изменены формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части.

Изменения произошли после того, как специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ выявили, что рекомендации в билетах, затрагивающие тему оказания медпомощи пострадавшим в авариях, противоречат официальным памяткам МЧС России.

Недочеты касались методов извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге и правилах сердечно-легочной реанимации. Теперь в билетах содержится правильная информация.

Также изменения были внесены в вопросы о помощи при открытых переломах, извлечении инородного тела из дыхательных путей, термических ожогах, сердечно-легочной реанимации, пишет «Коммерсант».

Ранее правительство РФ предложило штрафовать работодателей за недосып их водителей.

Общество
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Да,да. А раньше когда утверждали предидущие формулировки у МЧС спросить не удосужились? Это значит , что теперь по РФ ездят сотни тысяч водителей- потенциальных убийц, которые знают как неправильно оказывать первую помощь? За это никто не ответит? Ведь когда они своей "помощью" убьют раненого,а их привлекут к ответственности за причинение смерти по неосторожности, то они скажут , что действовали в соответствии с ответами в экзаменационных билетах.
    Значит ли это , что всех водителей сдававших экзамены по "неправильным" билетам,надо переаттестовать и отправить на пересдачу?
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    Анонимно 10 апр
    Не мешало бы, а то ездят по старинке или по понятиям
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  • Анонимно 10 апр
    Мед. помощь в любом случае должна оказываться медиками, а не водителями. надо сразу вызывать скорую помощь хотя бы в густонаселённых районах России. А то можно так оказать, что на тот свет отправишь без соотв. практики.
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    Анонимно 10 апр
    Я имел в виду медпомощь в пределах, предусмотренных правилами и билетами. Вдруг надо искусственное дыхание и непрямой массаж сердца срочно делать? Иначе не дотянет клиент до приезда скорой, водители же могут делать непрямой массаж сердца, в билетах же было? А тут глядь, а билеты то неправильные!
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