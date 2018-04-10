ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД

ГИБДД России выложила новые экзаменационные билеты для категорий «А», «B», «М» и подкатегорий «А1» и «B1». В них изменены формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части.

Изменения произошли после того, как специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ выявили, что рекомендации в билетах, затрагивающие тему оказания медпомощи пострадавшим в авариях, противоречат официальным памяткам МЧС России.



Недочеты касались методов извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге и правилах сердечно-легочной реанимации. Теперь в билетах содержится правильная информация.

Также изменения были внесены в вопросы о помощи при открытых переломах, извлечении инородного тела из дыхательных путей, термических ожогах, сердечно-легочной реанимации, пишет «Коммерсант».

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