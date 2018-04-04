«В вашем спирте крови не обнаружено»: пьяных водителей будут ловить по анализам

Как автовладельцы, медики и гаишники оценивают переворот в выявлении нетрезвых лихачей на дороге

Фото: Максим Платонов

Пьяных водителей начнут определять новым способом — по анализу крови: главное, чтобы содержание спирта в крови не превышало 0,3 г на литр. В противном случае наступит административная ответственность. Закон, подписанный Владимиром Путиным, вступит в силу в конце июня. «Реальное время» опросило экспертов, которые поделились мнением по поводу новой инициативы.

«Делать ударение на анализ, без клинических проявлений, не совсем верно»

До сих пор нетрезвых водителей выявляли только по пробам выдыхаемого воздуха, концентрация этилового спирта не должна превышать 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Теперь нарушителей можно будет обнаружить в том числе и по анализу крови, который раньше уже применяли для этих же целей. Главное, чтобы концентрация не превышала 0,3 г на литр крови, иначе наступит административная ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав до двух лет. Владимир Путин уже подписал закон, который вступит в силу в конце июня.

— Я не совсем согласен, чтобы определяли только по анализу крови, мы же и так видим клинические проявления. У любого человека и так есть до 0,3 промилле. А тут не исключены перегибы, главное все-таки — клинические проявления. Раньше вообще работали без таких тестов — есть же запах изо рта, изменение склеры, просили встать в позу Ромберга. Тут и без анализов крови видно, что человек пьяный. Анализ крови делали только в особых случаях, когда у врача было большое сомнение. Делать ударение на анализ, без учета клинических проявлений, не совсем верно, — считает врач-психиатр, нарколог с 37-летним стажем Рустэм Валиуллин.

Он добавил, что не нужно забывать о том, что «опьянение» до 0,3 промилле есть у всех, но у тех, у кого повышенная секреция желудочного сока, даже после еды значение может увеличиваться. «У кого сильнее секреция — уже не докажет, что трезвый. Есть в природе люди, у кого процесс брожения дает больше 0,3», — предостерегает от ошибок Рустэм Валиуллин.

Когда брали кровь, вопросов было меньше

Региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин вспомнил времена, когда брали кровь для освидетельствования опьянения, «тогда и вопросов было меньше».

— Сдача крови нужна. Все-таки прибор для выдыхаемого воздуха есть прибор, ситуации бывают разные, по анализу крови все гораздо точнее видно, кровь к тому же хранится дольше. Что касается значения в 0,3 промилле, то это нормально, главное, чтобы не возвращались к нулю, потому что такого быть не может, к тому же всегда есть вероятность погрешности, нельзя про нее забывать, — уверен Рамиль Хайруллин.

Да и работа приборов, которые изучают выдыхаемый воздух, зависит от того, в чьих руках они находятся, отмечает представитель ФАР. Эксперт вспоминает случаи, когда приходилось сталкиваться с тем, что устройство снимало пробы подряд, хотя для нормальной работы нужно обязательно делать перерыв. К тому же технику можно «подстроить» на свое усмотрение. С анализами крови это проделать фактически невозможно.

Работа приборов, которые изучают выдыхаемый воздух, зависит от того, в чьих руках они находятся, отмечает представитель ФАР. Фото 33.мвд.рф



Анализ крови уместен только при ДТП с тяжелыми последствиями



Преподаватель автошколы «Автоледи» Владимир Кунчий уверен, что эта мера уместна только при серьезных авариях.

— Анализ крови — хорошая вещь, невиновному поможет доказать правоту, а невменяемому пьяному водителю, наоборот, будет легче сдать кровь, чем дуть. Но важно, чтобы анализ крови всегда делали при свидетелях, полученный материал как-то потом опечатывали, это нужно продумать. Что касается установленных 0,3 промилле, то пусть врачи обсуждают эти данные. Но нужно помнить, что любые особенности организма могут повлиять на эти цифры, даже из-за больных зубов значение нередко вырастает. В других странах к показателям относятся более лояльно, но у нас особенный менталитет, — считает Владимир Кунчий.

А вот проводить тестирование с помощью крови всех подряд, по его мнению, неуместно, процедура сама по себе дорогая, в этом случае затраты окажутся неоправданными.

Мнений, поддерживающих сдачу анализа крови, оказалось больше, один из аргументов — надежность.

— Мы не можем определить наркотическое опьянение по выдыхаемому воздуху, так что анализ крови — надежный анализ во всех отношениях. Это разумный шаг еще и в том смысле, что любые медицинские заключения должны делать медики в лаборатории в стационарных условиях. Проба воздуха в этом случае достаточно субъективная. Анализ крови должен обеспечить полноценный контроль, — рассуждает специалист отдела пропаганды «Безопасность дорожного движения» Рауль Тинчурин.

При этом, вспоминая практику, он отмечает, что обычно анализ крови при серьезных ДТП и не делают, очевидно считая, что человек и так виновен. «Это неправильно. Не сделав анализ, мы не можем дать объективного заключения», — считает Рауль Тинчурин.

По данным ГИБДД РФ, в феврале 2018 года в стране произошло 299 аварий из-за нетрезвых водителей, в которых погибли 35 человек, пострадали 444. Фото мвд.рф

Сейчас же введенное исследование крови, по его мнению, может проводиться, когда есть веские основания, а внешние показатели можно заметить.

По данным ГИБДД РФ, в феврале 2018 года в стране произошло 299 аварий из-за нетрезвых водителей, в которых погибли 35 человек, пострадали 444. В Татарстане в феврале этого года было семь ДТП из-за пьяных водителей, погибли два человека, шесть получили ранения. Всего с начала года в республике произошли 19 аварий из-за нетрезвых водителей, в которых погибли 11 человек, 22 были ранены.