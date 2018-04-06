Новак: рост цен на бензин в 2018 году ожидается на уровне инфляции

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в 2018 году рост розничных цен на бензин ожидается на уровне инфляции.



«Что касается роста цен, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. По результатам года рост должен быть на уровне инфляции», — цитирует главу Минэнерго RNS.

Он также подчеркнул, что дефицита бензина на внутреннем рынке нет.

«Мы не видим какой-то критичной ситуации, на сегодняшний день достаточное количество нефтепродуктов», — добавил Новак.

Ранее независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на резкий рост оптовых цен на бензин и дизтопливо. Аналитики предполагают, что это может спровоцировать повышение розничной цены на бензин на 20—50 копеек в неделю.